El móvil que demuestra que un diseño bonito sí importa: he probado el Honor 400, que aspira a rey de la gama media

Llevo más de dos décadas usando smartphones en España y casi el mismo tiempo analizándolos de una manera u otra. Ser un aficionado a la tecnología te da un punto de vista muy particular.

Podemos observar cosas que para muchos usuarios no están, o no importan, o quizás simplemente no merezcan la pena. Pero otros sí que valoran. Pero también pasa al contrario.

A veces son los demás los que nos dicen qué es lo importante.

Hay algunas cosas que los analistas demasiadas veces pasamos por alto, sobre todo porque son importantes para los usuarios. Y la más llamativa es el diseño.

Soy consciente de que mucha gente se compra su móvil, además de por su precio, por su estética. Pese a que no solemos ver el móvil por la parte trasera, los demás usuarios sí que lo ven, y eso también habla de nuestro gusto a la hora de elegir qué nos acompaña en el día a día.

Análisis HONOR 400 Alvarez del Vayo

Esto es lo que me ha pasado mientras he probado el nuevo Honor 400 que acaba de llegar a España a 499 euros. Se trata de un terminal de gama media con unas prestaciones muy decentes, de las que obviamente hablaremos en este análisis, pero que destaca sobre todo por su diseño.

Y es que las personas que me han visto con él mientras hacía fotos o probaba alguna aplicación, me han dicho, sin excepción, "Vaya, ese móvil es muy bonito". Es algo que jamás me había pasado antes.

Elegante y sí, muy bonito

Cuando pude probar el Huawei Mate XT, la gente se sorprendía por su factor de forma, y es normal. Un plegable triple no es algo que se vea a menudo. Pero de la misma forma, se sorprendía por el diseño, los colores y las formas.

La gente valora mucho la estética de lo que compra, incluso si se trata de un dispositivo con una utilidad concreta que no tiene que ver con su diseño. Al fin y al cabo hablamos de un móvil, no de un bolso.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque es una buena comparativa. Un bolso sirve para algo pero, además, queremos que sea bonito. Es lo que tiene que sea parte de la industria de la moda. Los móviles aún no están ahí pero, poco a poco, sí que se empiezan a acercar.

Y HONOR lo sabe. Este gama media es un terminal que, en prestaciones, compite con modelos de Samsung, realme o VIVO, pero que intenta destacar por su diseño. Y lo logra.

La unidad que nos han prestado tiene un color dorado claro muy elegante, con unos cantos redondeados que lo hacen muy cómodo en la mano. Los botones se pulsan bien y no tiene ningún tipo de crujido y holgura, como es lógico.

HONOR es una marca que destaca por la calidad de construcción de sus móviles, incluso los de gama media.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero es la zona trasera la que llama la atención, porque sin ser llamativa usa el módulo de cámara como elemento distintivo, recordando a los iPhone pero mejorando su estética. Y esto no es casual.

Varias personas me han dicho que les recordaba al iPhone al cogerlo en la mano, por la parte trasera... pero a la vez que les gustaba más. Es algo notorio que la compañía haya logrado esto en un móvil que ni siquiera es un buque insignia.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a elementos, mantiene los que esperaríamos, como el puerto USB-C en la zona trasera junto a la bandeja dual-SIM y el altavoz principal, el secundario en la parte superior, junto al emisor de infrarrojos y los tres botones en el lateral derecho.

Además, es un terminal con resistencia al agua IP65, lo que lo protege de situaciones accidentales pero no permite que se pueda sumergir.

Estable y fiable

Pese a que este no es un móvil de gama alta, y se nota en cuanto al rendimiento, no podemos decir que sea malo. Usa el procesador Snapdragon 7 Gen 3, cuyo sucesor acaba de ser anunciado. La unidad que nos ha prestado HONOR tiene 8 GB de RAM, ampliables mediante RAM virtual.

Y tiene tanta memoria interna que no es un problema usar unos cuantos GB para ampliarla, de hecho. Cuenta con 512 GB, aunque hay versiones con menos capacidad y menor precio.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el uso que le hemos dado el móvil ha respondido bien, hemos podido jugar, hacer fotos y utilizar apps de todo tipo. Como decimos, la fluidez es más que suficiente para lo que debería buscar un comprador de móviles de gama media, y eso es bueno.

Claro que hay diferencias entre el rendimiento de este y los modelos más potentes de HONOR, pero la diferencia de precio para pocos usuarios compensa.

En cuanto a la conectividad, tenemos Wifi 6, bluetooth 5.4, NFC, e incluso emisor de infrarrojos además de un doble altavoz.

No tenemos ni jack de auriculares ni ranura para microSD. Tampoco tenemos radio FM, aunque eso es algo que ya es normal, aunque muchos la echen de menos.

Pantalla de tamaño medio

Actualmente estamos acostumbrados a que los móviles tengan pantallas de 6,7 o 6,8 pulgadas, y en ocasiones extrañas incluso más.

Por eso ver un móvil que no llega a esas cifras llama la atención. El HONOR 400 usa una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero donde más destaca es en el brillo, que en situaciones puntuales puede llegar a los 5000 nits. Usa una gran cantidad de funciones para mejorar la visualización, como la atenuación dinámica, AI Defocus EyeCare, AI Circadian Night Display, filtro de luz azul y modo ultra oscuro.

La resolución es de 2.736 x 1.264 px, lo que hace que sea bastante más alta que una resolución FHD. Roza la resolución 1,5K que se está poniendo de moda en muchos terminales, por su equilibrio entre consumo energético y nitidez. Su visión en todo tipo de situaciones es más que notable.

Geniales selfies

El apartado fotográfico es uno de los más importantes para muchos compradores, aunque no estén dispuestos a pagar mucho dinero. Pero las necesidades o las exigencias difieren mucho del entusiasta de la tecnología o del aficionado a la fotografía.

Justo le estaba enseñando este HONOR 400 a mi pareja y me estaba diciendo que era muy bonito, y que le llamaba la atención el módulo de cámara.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Le comenté que estaba de acuerdo, que era bonito, pero que por desgracia no tenía un zoom óptico, como sí incluyen modelos como el Nothing Phone 3(a) o el Nothing Phone 3(a) Pro.

Me miró y me dijo, literalmente "Ah bueno, eso da igual, nadie lo usa, mientras haga buenos selfies..." Y me quedé pensando en que tenía razón. Y sí, este móvil hace buenos selfies.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La cámara principal tiene un sensor de gran resolución, de 200 Mpx, lo que permite hacer fotos con zoom 2x haciendo un recorte del sensor sin ampliar digitalmente, aunque tampoco es propiamente dicho un zoom óptico.

La apertura de f/1.9 no es de las más altas que hemos visto pero el resultado en fotos nocturnas nos habla muy bien de esta cámara.

El sensor secundario trasero es un gran angular de 12 Mpx, que funciona bien y no tiene mucha distorsión, aunque quizás se quede algo escaso en resolución.

Con todo, hablamos de un móvil de gama media, que el nuevo Samsung Galaxy S25 Edge cuesta más de 1.000 euros y tiene un gran angular de la misma resolución.

Pero la cámara que más nos ha gustado ha sido la frontal. HONOR, como antes hacía Huawei, es una de las marcas que más importancia le da a la cámara frontal de sus móviles, tanto en resolución y calidad de sensores como en procesamiento de imagen.

Esto no es tanto para logar un gran realismo, como para conseguir imágenes impactantes que gusten a los usuarios, que mayormente las compartirán en redes sociales.

Este sensor tiene nada menos que 50 Mpx, algo raro de ver en las cámaras frontales, y nos da unos delfines muy correctos, controlando aceptablemente el rango dinámico y sin quemar mucho las zonas o hacerlas muy artificiales cuando usamos el HDR.

Además, es capaz de grabar vídeo en 4K, lo que nos ha sorprendido para ser un gama media. Lo dicho, HONOR cuida mucho las cámaras delanteras de sus móviles y se agradece.

Eso sí, la resolución máxima sólo se obtiene cuando se usa un modo para ello, y por defecto tendremos imágenes de 12 Mpx, más procesadas y más ligeras.

Silicio Carbono en gama media

Una de las tecnologías para móviles más prometedoras de los últimos años es la batería de silicio carbono. Este tipo de sistemas permiten hacer pilas más compactas pero con mayor densidad energética.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es decir, podemos tener móviles con más autonomía sin perjudicar el diseño o el peso. Es lo que ha hecho HONOR en este móvil de gama media.

Dispone de una batería de 5.300 mAh, una cifra notable que destaca sobre todo porque es un móvil de tamaño bastante contenido, y peso igualmente ajustado.

Esto le permite tener una autonomía realmente elevada, que puede llegar a los dos días sin mucho esfuerzo, a no ser que estemos haciendo un uso especialmente intenso. Con todo, la autonomía es muy buena.

Además, la carga rápida de 66W es lo suficientemente alta como para que sea una ventaja. No hay cargador en la caja y, por supuesto, tampoco contamos con un sistema de carga inalámbrica.

Esto habría posicionado a este HONOR 400 como un móvil sin rival en la gama media para muchos usuarios.

Pecando en el software

Siempre que analizo un móvil de HONOR me pregunto si habrán cambiado el rumbo en cuanto al software como lo hicieron en su día Samsung u OPPO.

HONOR 400 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ambas tenían interfaces mejorables, muy del gusto asiático, y supieron evolucionar para ofrecer algo que gustara tanto en oriente como en occidente.

Sin embargo, parece que HONOR aún no ha llegado ahí, y con MagicOS 9 seguimos teniendo una interfaz que recuerda a los móviles de Huawei de hace seis o siete años.

No es que nos haya dado ningún tipo de problemas, pero la estética está ya muy desfasada, sobre todo por la mejora del resto de competidores, incluyendo a Google, que con Android 16 quiere incluso dar un salto mayor.

Lo que más nos ha molestado es que no podamos usar un cajón de aplicaciones, puesto que HONOR nos obliga a tener todas las apps en los escritorios. Como mucho podremos meterlas en una carpeta si no las usamos, pero parece que damos pasos hacia atrás.

Hasta Apple ha ido mejorando este apartado. Sí, Xiaomi también lo hace, pero permite cambiarlo en los ajustes del sistema, que es lo que HONOR debería hacer.

La parte positiva está en la personalización, que es enorme, desde iconos a fondos de pantalla pasando por fuentes, tamaño de letras y muchas otras cosas.

Recorte de las dos fotos usadas para generar los vídeos El Androide Libre

Aquí HONOR no debería cambiar nada, sino simplemente permitir que la estética fuera algo más plana y menos recargada, para los usuarios que valoren eso. Quizás algo como Good Lock sería interesante.

También hay que destacar la ingente cantidad de funciones de IA que ha aplicado, sobre todo a la hora de editar fotos. Podremos borrar elementos, convertir fotos en vídeos e incluso hacer un collage con fotos... pero que se convierten en vídeos en la composición.

Vídeo generado por IA a partir de una foto Alvarez del Vayo

Vídeo generado por IA a partir de una foto Alvarez del Vayo

Y por ahora son todas de uso gratuito, no habiendo indicado nada HONOR sobre futuros cobros.

¿Me lo compro?

He de ser sincero. Cuando empecé el análisis no esperaba que el HONOR 400 destacara especialmente. Había analizado recientemente móviles como el Motorola Edge 60 Fusion o el Samsung Galaxy A56, dos modelos más que notables.

Y, aunque los recomendaba, no me habían sorprendido. Esperaba lo mismo de este HONOR.

No ha sido así. Desde la estética a la autonomía pasando por las cámaras, HONOR ha creado un móvil de gama media que he disfrutado más usando que algunos de gama alta.

No porque sea mejor, obviamente, sino porque ofrece mucho más por cada euro que cuesta. Sus 499 euros están más que justificados.