Adiós a recoger calcetines y zapatillas: probamos la espectacular Roborock Saros Z70 con brazo robótico

La domótica está avanzando en España y el resto de mercados, tanto occidentales como orientales, a pasos agigantados, pero en esta década de los años 20 del siglo XXI vemos que hay algo que empieza a cambiar. La robótica empieza a ser algo más o menos viable, y empezamos a ver los primeros productos que la integran en nuestro día a día.

El Roborock Saros Z70 es el primer robot aspirador del mercado que cuenta con un brazo robótico. La empresa lo menciona como el primero que se fabrica en serie ya que sí, hemos visto prototipos antes, pero este es el primer producto comercial que, al fin y al cabo, es lo que cuenta. El Samsung Galaxy Fold no fue el primer plegable estrictamente hablando, pero sí fue el que marcó el camino. Aquí pasa lo mismo.

Se trata de una aspiradora no de gama alta, sino de gama premium. Es lo mejor que tiene Roborock, una compañía que nunca se ha centrado en los precios bajos, ya que apunta a un cliente muy particular. La Saros Z70, anunciada en el CES de Las Vegas de este año, tiene un precio de 1.699 euros, lo que la coloca en la gama alta del catálogo de cualquier empresa. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos tenido la oportunidad de analizarla durante un mes.

Estilizada y funcional

Una de las mayores ventajas de este robot es su perfil bajo de 7,98 cm. Esto permite que pueda pasar por debajo de muebles y sofás, algo que algunos modelos con sistema Lidar no pueden hacer al sobresalir el cilindro de escaneo del cuerpo. Pese a eso, este Roborock Z70 tiene un sistema de navegación extremadamente avanzado, del que hablaremos más adelante.

Solo esto lo diferencia de propuestas también muy potentes y de gama alta, pero que no pueden limpiar bajo ciertos elementos. Es lo que nos pasó con la Dreame L20 Ultra. Pese a no tener un saliente en la parte superior, el hardware de esta aspiradora es impresionante. Además, del sistema de escaneo Lidar, dispone de dos cámaras, una situada en el frontal del robot y una segunda en el propio brazo robótico, lo que le permite un escaneo más avanzado del lugar y una mejor identificación de objetos.

Análisis Roborock Saros Z70 Alvarez del Vayo

La base de carga tiene un tamaño considerable, pero está a medio camino entre las más compactas y las más grandes. De hecho, hemos podido ponerla en la planta baja, donde el espacio para este aparato está limitado. Con algunos modelos que hemos analizado a lo largo de los últimos meses no hemos podido hacer esto.

Pero lo más llamativo del diseño es que tiene muchas piezas móviles. El chasis es una de ellas, y permite elevarse para salvar desniveles de hasta 4 cm. El sistema de carga es rápido, y en unas dos horas y media la tendremos al 100% de nuevo, suponiendo que la hemos gastado entera en una limpieza, algo que no siempre es así dado que permite más de 100 m2 con una carga.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La base incluye por supuesto un sistema de doble tanque de agua, uno de agua limpia y uno de agua sucia, con otro para el detergente. La propia aspiradora es la que saca el agua del depósito incorporado y la deja en la base y recarga de nuevo para seguir limpiando. Lo mismo pasa con la bolsa de polvo, que permite limpiar durante semanas sin tener que preocuparnos.

Limpieza rápida y efectiva

Es una de las aspiradoras más potentes que hemos probado, con nada menos que 22.000 Pa de succión. Esto habilita que se pueda absorber cualquier tipo de suciedad normal que se encuentre en el suelo. Gracias a un sistema de escaneo 3D con sensor ToF avanzado llega a los rincones, donde es capaz de limpiar dado que tanto el cepillo giratorio como las mopas tienen un sistema retráctil que las mueve al exterior para limpiar mejor. Se trata de un sistema que emplea un Lidar de estado sólido de transmisor dual que utiliza más de 21.600 puntos con una frecuencia de muestreo de 38.400 Hz.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, gracias a la visión artificial es capaz de identificar objetos mediante IA, para clasificarlos y no equivocarse. De esta manera reduce considerablemente el poder quedarse enganchada en un cable, por ejemplo. Como las cámaras tienen mejor rendimiento con buena luz, equipa un sistema de iluminación LED para aumentar la calidad del visionado, y no atascarse por ejemplo debajo de los muebles, donde a veces hay muchos cables.

En la parte inferior hay un cepillo cilíndrico que es el que aspira y, además, corta los pelos para que no se enreden. Justo detrás está la doble mopa retráctil, que se unen con imanes a la aspiradora para poder ponerse y quitarse automáticamente en la base, donde se limpian solas gracias a agua a alta temperatura. Y luego se secan con aire caliente para que no haya malos olores.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La inteligencia artificial permite identificar las estancias, para decidir si tiene que hacer dos pasadas. No obstante, podemos programar el protocolo de limpieza manualmente en cada una de las habitaciones. En cuanto al tiempo, en nuestro caso ha tardado 70 minutos en limpiar y fregar 40 metros cuadrados. Para ello ha gastado un 37% de la autonomía total. Esto nos hace pensar que en pisos de tamaño medio-alto, de entre 100 y 120 m2 útiles, no haría falta parar a recargar la batería.

Brazo robótico

La función más llamativa y espectacular de este dispositivo es, sin duda, su brazo robótico. Gracias a una serie de articulaciones y una pinza es capaz de recoger un elemento y, mediante inteligencia artificial y vision artificial puede detectar lo que es, para esquivar lo que no deba coger.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, es posible usar la aspiradora como juguete, usando el móvil como mando a distancia del robot, pudiendo incluso mover manualmente el brazo mediante los botones que aparecen en la pantalla del smartphone. Es capaz de levantar elementos de hasta 300 gramos y dispone de un botón de bloqueo físico, así como de sensores antipinzamiento para no causar accidentes.

El brazo no se puede usar en zonas con menos de 45 cm de altura, por motivos obvios. Para ello dispone de un sensor que evita que se abra el mismo. Por ahora reconoce más de 100 elementos, pero sólo está programado para levantar calcetines, zapatillas y pañuelos. Este es el mayor fallo y es que al sistema aún le falta entrenamiento.

Parte trasera del Roborock Saros Z70 Izan González Las Vegas (EEUU)

El precio a pagar por la inclusión de este elemento es que el depósito de agua es algo más pequeño que en otros modelos y la aspiradora ha de ir a la base de carga más a menudo para llenarlo y seguir fregando. Es algo que hace sola, obviamente, pero puede alargar unos minutos la limpieza comparado con otros modelos similares sin este complemento.

Muchas opciones en la aplicación

La aplicación de Roborock es muy sólida e incluye multitud de opciones. Para empezar, se crea un mapa en pocos minutos usando la aspiradora. Ese mapa se puede ver en 2D o en 3D, e incluso permite añadir muebles para que el robot los tenga en cuenta. También podemos establecer el orden en el que limpiará las diferentes estancias, por si es más conveniente para nosotros que haga una u otra primero.

Aplicación de Roborock El Androide Libre

Si activamos el brazo robótico podemos designar una zona donde el robot llevará los elementos recogidos, y los colocará en una pequeña caja que se incluye al comprar la Roborock Saros Z70. Este proceso no siempre funciona de manera rápida y, además, lo hace al finalizar la limpieza. Lo ideal sería que lo hiciera mientras limpia, parando para mover los elementos sin tener que decírselo luego.

Por supuesto, gracias a las Skills podemos vincular la aplicación con los asistentes de Amazon y Google, permitiendo el control por voz. No obstante, si no tenemos internet o no usamos altavoces inteligentes, también funciona por voz sin internet con comandos precargados, usando el comando "Hello Rocky".

Aplicación de Roborock El Androide Libre

El sistema de visión por ordenador es capaz de identificar más de 100 objetos, para que la limpieza sea lo más cómoda y sutil posible. Además, se pueden añadir nuevos objetos manualmente. También es compatible con Matter, por si usamos un sistema domótico diferente al de Google y Amazon.

Funciones extra

El sistema de cámaras que usa la aspiradora para limpiar también sirve de sistema de monitorización o videollamada, para controlar a nuestras mascotas, por ejemplo, o para usar la aspiradora como patrulla por la casa cuando no estemos. Que sea una cámara con ruedas le da una versatilidad que no tiene el resto de cámaras que podemos instalar.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También podemos controlar de forma remota el brazo robótico, a modo de juguete, algo que gustará a los más pequeños y que aporta una función extra a un dispositivo diseñado para limpiar. No es que sea algo imprescindible ni mucho menos, pero es positivo que Roborock haya caído en hacer algo como esto.

¿Me lo compro?

Cuando analizamos cualquier tipo de producto hemos de ser muy conscientes de a qué público se dirige. Roborock es una empresa de productos de gama alta. Hay variedad en su catálogo, pero nunca han apostado por el precio para posicionarse. Eso hace que sus potenciales clientes sean aquellos que quieren lo mejor, y están dispuestos a pagar por ello.

Roborock Saros Z70 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, la Saros Z70 no es sólo la punta de lanza en tecnología de limpieza, sino que incorpora sistemas de ayuda robóticos que no están actualmente presentes en ningún otro robot del mercado. Es cierto que aún queda margen de mejora, sobre todo a la hora de identificar objetos a recoger, pero para casas con un cierto desorden, por el motivo que sea, puede ser algo interesante.

El precio es un factor limitante en este tipo de aspiradoras, porque poca gente querrá pagar el precio actual de este modelo. Sin embargo, es lo normal cuando estamos ante la tecnología punta de cualquier sector. Los primeros plegables también eran muy costosos, y poco a poco la tecnología se populariza. Por ahora esta aspiradora Roborock Saros Z70 es un producto de nicho, pero que es imposible que no guste porque lo hace todo bien.