Soy experto en probar móviles y este modelo de gama alta me ha sorprendido: buena cámara, batería y potencia sin límites

Hay muchas ocasiones en las que no es fácil catalogar a un móvil como gama media o gama alta. En España existen una gran oferta en ambos segmentos, pero es cierto que hay ocasiones en las que la línea divisoria no está del todo clara, puesto que existen dispositivos que cuentan con algunas prestaciones fácilmente atribuibles a la gama alta y otras que no lo son tanto.

Al final, lo importante es la experiencia, y en este sentido es cierto que la gama alta más top, que pasa de los 1.000 euros de precio, no tiene por qué ser la mejor opción para todo el mundo. Eso es lo que me dice mi experiencia tras muchos años probando y analizando móviles en el mercado. Y es que, hay dispositivos que, sin acercarse mucho a este límite, también pueden ofrecer una muy buena experiencia en varios ámbitos.

Álvarez del Vayo El Androide Libre Ni batería ni pantalla: esta es la característica diferencial que tienes que mirar antes de comprar un nuevo móvil

Se trata de aquellos dispositivos que se sitúan en la parte más top de la gama media o en la más humilde de la gama alta, y lo cierto es que normalmente son smartphones muy interesantes. Normalmente, no todo el mundo necesita tener lo mejor del mercado en su smartphone, simplemente que sea potente, tome buenas fotografías y rinda muy bien en el resto de aspectos.

Esta podría ser una definición del OPPO Reno 13 Pro, uno de los móviles más recientes de la compañía china y que viene para satisfacer las demandas de las personas que buscan un móvil que, aunque recorte en ciertos aspectos, mire de tú a tú a la gama alta. Más o menos como sucede con el OnePlus 13R, smartphone al que se parece bastante en varios apartados.

En este caso, cuenta con un apartado fotográfico bastante decente y una pantalla cuyo rendimiento también nos ha gustado bastante, aunque el precio sea un poco respecto a otras alternativas similares, se trata de un buen móvil. Su precio, de 799 euros, es un poco alto, pero se trata de un gran dispositivo.

Diseño elegante

Actualmente, los diseños de los smartphones están bastante refinados, tanto que no suelen tener grandes desventajas. La contrapartida es que esto hace que el buen nivel que hay de forma generalizada provoque que sea algo más difícil destacar por encima del resto. En el caso de este móvil, acierta en prácticamente todo, pero es verdad que no destaca en exceso.

Su parte trasera es totalmente plana, igual que sus bordes metálicos, algo que a título personal considero un acierto estético, y que va en línea con las tendencias del mercado. La botonera está situada en la parte derecha, una ubicación común y cómoda que hace que se puedan encontrar fácilmente. Hay que destacar también que cuenta con protección al agua y al polvo IP69, y gracias a su tecnología Splash Touch se puede utilizar con normalidad incluso cuando la pantalla está algo mojada.

OPPO Reno 13 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

El módulo de cámaras es rectangular, con el mismo color que la trasera, en este caso lila, y con dos sensores que están situados uno encima del otro, dejando espacio a su tercer sensor que se encuentra encima del flash LED, ambos compartiendo forma, algo que le aporta una gran congruencia estética. Todo un acierto, pero que tampoco destacan sobre otras alternativas similares.

Al darle la vuelta al móvil, en la frontal, lo que más destaca es la delgadez de sus marcos laterales, algo que hace que la experiencia sea muy inmersiva. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el sensor de luz ambiente está oculto en la parte superior de la pantalla, así que es posible que algunos protectores de pantalla que no dejen pasar bien la luz, como los de privacidad, podrían afectar al funcionamiento del brillo automático.

Bien en potencia

El OPPO Reno 13 Pro tiene un buen desempeño en prácticamente cualquier tipo de tarea que se le ponga por delante. Para ello se sustenta en un procesador MediaTek Dimensity 8350, un lanzamiento del año pasado que ofrece un gran rendimiento en videojuegos y también en tareas del día a día. Aunque se quede por detrás del Snapdragon 8 Elite, su rendimiento es muy bueno.

A la hora de utilizar la multitarea no hay problema gracias a los 12 GB de memoria RAM con los que cuenta este modelo, y su almacenamiento de 512 GB será, sin duda, complicado de llenar con el paso de los años. En este sentido, viene preparado para ser un smartphone longevo. Este procesador trabaja a la perfección a la hora de aplicar las funciones de inteligencia artificial que la compañía ha introducido en este dispositivo.

Pantalla del OPPO Reno 13 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Estas son más de diez, y entre ellas incluyen algunas como la redacción inteligente, la edición de fotografías y algunos efectos a los que se puede acceder desde la galería del dispositivo. Esta es una de sus mejores aplicaciones nativas, puesto que integra bastantes opciones de edición y se puede sincronizar directamente con Google Fotos, por lo que también mostrará las imágenes guardadas en la copia de seguridad de la cuenta.

Su batería de 5.800 mAh hace que tenga autonomía de sobra para utilizarlo durante todo el día, incluso con algunos periodos de juegos y uso intenso. Si se emplean los mecanismos que el dispositivo cuenta para ser más eficiente en este sentido, como el ahorro de batería, se puede incluso alargar a dos días sin tener que cargar el dispositivo.

La pantalla no decepciona

Este panel no es precisamente pequeño. Cuenta con un tamaño de 6,83 pulgadas, pero gracias a los finos bordes que hay sobre la frontal el tamaño general del dispositivo está bastante optimizado, encontrándose bastante similar a otros móviles algo más pequeños, de 6,78 pulgadas, lo cual permite tener una mayor pantalla en el mismo espacio, todo un acierto.

Esta es de tecnología AMOLED, por lo que es eficiente y representa los colores con bastante viveza. Su tasa de refresco se encuentra en 120 Hz, por lo que todo el movimiento por la interfaz y los juegos compatibles es muy fluido.

OPPO Reno 13 aplicaciones Jacinto Araque El Androide Libre

Sin embargo, esta tasa se puede reducir o establecer en modo automático para que solo se utilice en situaciones en las que se vaya a aprovechar. Su brillo máximo no rinde mal gracias a sus 1.200 nits, aunque es cierto que en días muy soleados se echa en falta algo más. Uno de los aspectos que le separa de los dispositivos de gama alta más caros.

En general, la pantalla ofrece una experiencia bastante buena, y no va a tener ningún problema si el usuario busca sesiones intensivas de juegos o de consumo de multimedia.

Una cámara de nivel

La cámara del dispositivo es bastante buena y versátil. También se queda un escalón por detrás respecto a los móviles de gama alta, pero es cierto que va un poco más allá que la gama media en cuanto a versatilidad y resoluciones. Cuenta con una triple cámara trasera encabezada por un sensor de 50 Mpx, a la que le sigue un sensor telefoto de también 50 Mpx, mientras que el sensor ultrawide se queda en 8 Mpx.

La experiencia con los sensores es bastante buena, especialmente con los dos de alta resolución. El gran angular es bastante aprovechable, pero es cierto que hay situaciones en las que se queda un poco corto. Aun así, nos parece un acierto apostar por ofrecer una mayor calidad en el teleobjetivo, ya que es uno de los que más merecen la pena a la hora de hacer fotografías en el día a día.

Por el día el dispositivo es capaz de tomar fotografías bastante buenas, con un gran nivel de detalle y con una representación de los colores que tiende a ser bastante natural. Es una gran alternativa para aquellas personas que buscan un buen rendimiento sin tener que llegar a los 1000 euros.

A la hora de utilizar el zoom de 3,5 aumentos, se nota la presencia de un sensor dedicado que además cuenta con una alta resolución. Es posible hacer zoom en prácticamente cualquier situación, aunque es cierto que cuando hay un poco menos de luz su rendimiento baja. Aun así, es un apartado fotográfico al que se le puede sacar mucho partido, y lo cierto es que la aplicación de cámara es un acierto, ya que está bien estructurada, funciona rápido y tiene las opciones bastante a mano en todos los modos. Es Una de las cosas que OPPO comparte con OnePlus.

¿Me lo compro?

Tal como se ha comentado en anteriores párrafos, este dispositivo es difícil de catalogar, pero podríamos decir que, por su precio de 799 y rendimiento general, se encuentra en el primer escalón de la gama alta. Lo cierto es que es una posición difícil, tanto que, por el momento, la compañía no ha lanzado el OPPO Find X8 en España, un dispositivo que se parece y con el que podría competir este.

Es un muy buen dispositivo, que cumple en todo y al que se le pueden poner pocas pegas, como la excesiva presencia de aplicaciones preinstaladas. Sin embargo, la diferencia con otros móviles de gama alta algo más caros, incluso en el propio catálogo de la marca, pueden ponérselo complicado.

Cámaras del OPPO Reno 13 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

A este precio hay muchos usuarios que quizá preferirían gastar algo más y apostar por la gama alta. Sin embargo, puede ser una gran opción para aquellas personas que sitúan su precio límite en los 800 euros y que buscan contar con un sensor teleobjetivo, una gran batería y una pantalla en la que se puedan pasar horas consumiendo contenido y jugando a cualquier título del mercado.