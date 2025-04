He probado el nuevo VIVO V50 Lite 5G, un genial móvil de 330 euros que apuesta por memoria, batería y un diseño espectacular

Hace unas semanas VIVO presentó en España su nueva propuesta de gama media, los VIVO V50 y V50 Lite, estos dos últimos en versiones 5G y 4G. Son terminales pensados para el consumidor que usa mucho su móvil pero no requiere de prestaciones de gama alta. Salvo en un aspecto: la batería.

Eso sí, VIVO tiene muy claro dos cosas. Por un lado, que el diseño es importante. Es posible que los materiales de la gama media no sean los mismos que los de gama alta, pero eso no debería afectar a la estética. Por otro lado, la memoria interna es una de las cosas que más valoran los usuarios, porque no es raro ver problemas de almacenamiento en móviles con 128 GB o menos.

Chema Flores El Androide Libre [Análisis del Pixel 9a: el móvil de Google aspira a rey de la gama media con gran batería, cámara y Gemini como aliado]

Este VIVO V50 Lite 5G está disponible en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de memoria interna a 399 euros, aunque hay otra más económica, por 329 euros, que tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Como promoción de lanzamiento a partir del 8 de abril, habrá una edición especial que incluirá un cargador FlashCharge 90W y los auriculares TWS 3e de regalo. Y al mismo precio.

De plástico pero elegante

Este móvil tiene una buena construcción, pero en la mano se nota que los materiales elegidos están pensados para ahorrar algo en costes. Esto no es un problema para la inmensa mayoría de usuarios, que usa funda y que además valora más la ligereza que los materiales. Además, siempre se podría optar por el VIVO V50 si queremos acabados metálicos.

Lo que sí que nos ha gustado es que este móvil no solo tiene certificación IP65 (aunque ojalá fuera IP67 o IP68 al menos), sino que también cumple con el protocolo MIL-STD-810H, que le otorga una resistencia que se está poniendo muy de moda, y que nos gusta, porque si los móviles duran cada vez más es importante que sean más resistentes.

Análisis del VIVO V50 Lite Alvarez del Vayo

El acabado trasero es elegante y sobrio, pero también atrapa las huellas más de lo que esperábamos, al ser un acabado mate y oscuro. El módulo de cámara incluye las dos que esperaríamos y ninguna más: buena decisión. Además, tenemos Aura Light, un sistema de iluminación que va más allá del flash LED convencional y ayuda en la grabación de vídeos con poca luz, por ejemplo.

Este smartphone tiene dos altavoces, pero nos ha dado la sensación de que el sonido es algo metálico, y el altavoz secundario, que siempre es de menor potencia que el principal, se quedaba algo corto. Es posiblemente lo que menos nos ha gustado de este móvil. No tenemos ni microSD ni jack de auriculares.

Rendimiento muy justo

VIVO nunca ha apostado por procesadores potentes en la gama media, al menos si miramos las alternativas de Xiaomi, por ejemplo. En este caso el chipset es el MediaTek Dimensity 6300, un procesador de gama más baja que el que usa el Motorola Edge 60 Fusion, por ejemplo, que parte del mismo precio que este modelo.

Tenemos dos opciones de memoria, de 8+256 GB y de 12+512 GB. Es en esta segunda versión donde vemos más diferencias ya que no muchas alternativas nos dan la posibilidad de tener medio TB de almacenamiento en un gama media. Obviamente es más caro que la versión más económica, pero en ciertos casos quizás tenga sentido pagar los 70 euros de diferencia. En ambos casos tendremos RAM virtual.

VIVO V50 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La conectividad es la esperada, con presencia de GPS de doble banda, Wifi 6, NFC o Bluetooth 5.3. Eso sí, no tenemos emisor de infrarrojos ni jack de auriculares, como hemos mencionado. Pero lo peor es, como hemos dicho, los altavoces. Los hemos probado con varias aplicaciones porque nos daba la sensación de que eran demasiado flojos y, sobre todo, daban un sonido metálico muy mejorable.

Buena pantalla

La pantalla de este móvil es la estándar que podemos esperar en la gama media. Hablamos de un panel de 6,77 pulgadas, con una resolución FHD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, aunque no usa un panel LTPO. Eso sí, el brillo máximo es de 1.300 nits, pudiendo llegar puntualmente a los 1.800 nits.

VIVO V50 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es una pantalla buena, estándar en este rango de precios con las tecnologías que podríamos esperar. No destaca ni flaquea, como le pasa al sonido. Para el consumidor promedio en España es más que de sobra.

Gran angular y Ultra gran angular

Una de las pegas que se les suele poner a muchos móviles de gama media es que incluyen cámaras que son inútiles. En este caso VIVO no ha querido empañar el diseño de su móvil y ha optado por dos sensores funcionales, un gran angular de 50 Mpx y un Ultra gran angular de 8 Mpx. La cámara frontal es de 32 Mpx.

GALERÍA

La calidad de las fotos es dispar. Para empezar, de día el resultado es aceptable, teniendo en cuenta la gama del dispositivo. Pero de noche, o en baja luz, se nota el salto de calidad. No obstante, lo que más se nota es el cambio del gran angular al ultra gran angular, ya que este tiene mucho menos detalle, como era de esperar. El vídeo en las tres cámaras está limitado a 1080p, no pudiendo grabar 4K. Con todo, el público objetivo de este móvil no creemos que vea en esto algo problemático. La estabilización es aceptable y para lo que suele usar esta función la mayoría de usuarios, podríamos decir que es correcta.

Menuda batería

El principal argumento de venta de este móvil no es su memoria interna, que es muy importante, sino su batería. Tiene una de las más grandes que hemos podido probar hasta el momento, con 6.500 mAh y tecnología Silicio-Carbono. Además, viene con carga rápida de 90 W, y VIVO regala el cargador en su promoción de lanzamiento.

VIVO V50 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

La autonomía real puede llegar a superar los dos días en función del uso que hagamos. Pero el no ser un móvil que invite a jugar o a exprimirlo juega aquí a su favor porque con un uso medio normal, con apps sociales, llamadas y vídeos en TikTok, pocos móviles de este precio pueden rivalizar con el VIVO V50 Lite 5G en autonomía.

Android 15 con FuntouchOS

El VIVO V50 Lite 5G llega de serie con Android 15, lo cual es lo esperado pero, aún así, se agradece. Dispone de su propia interfaz, Funtouch 15, que integra la personalización de Material You que hemos usado desde el primer momento, para que los iconos y ajustes fueran a juego con el propio dispositivo.

VIVO V50 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Algunas de las novedades vienen de la mano de la IA, con función de eliminación de objetos en fotos y de mejora de las mismas. No es nada que no tengan otras marcas, pero se agradece que se incluyan estas funciones, que son útiles y no acaban siendo de las que se utilizan una vez y luego ni las recordaremos.

La interfaz de VIVO es una de las más estables y configurables, y podríamos pensar que tiene la desventaja, comparada con Samsung o Google, de que no se actualizará tanto. No es así. La marca ha garantizado cinco años de actualizaciones de Android y de parches de seguridad para todos los móviles presentados en 2025.

¿Me lo compro?

La propuesta de VIVO es muy interesante para un perfil de usuario concreto: el que valora la batería y la memoria interna. Si esos son las principales requerimientos, pocos móviles van a dar más por este precio. Además, el diseño, la cámara o la pantalla van de la mano.

Hay alternativas importantes, como el Pixel 8a, el Redmi Note 14 Pro+ o el Samsung Galaxy A36, pero VIVO no se queda descolgado, lo que es importante. Y, por último, si valoramos los dos regalos que hace la marca en su promoción de lanzamiento, es raro que no gane con respecto a sus rivales.

VIVO V50 Lite 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Un cargador rápido de 90 W y unos auriculares con cancelación de ruido son dos accesorios de precio medio, no son cosas insignificantes. Esta estrategia no es nueva en la empresa, pero sí que parece muy bien pensada para nuestro mercado.