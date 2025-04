Este móvil de menos de 330 euros me ha sorprendido por su buen diseño, gran rendimiento y una enorme autonomía

Motorola es una de las empresas de móviles que más etapas diferentes ha tenido a lo largo de su vida. Fue la que hace poco más de 52 años inventó el teléfono móvil como lo conocemos actualmente, con batería y sin depender de un sistema de alimentación como el que tienen los coches, por ejemplo. Y fue una empresa de referencia también en España.

En sus primeras décadas se posicionó como uno de los fabricantes más importantes, y lideraba en Estados Unidos, como Nokia lo hacía en Europa. Las cosas cambiaron mucho con los smartphones y fue adquirida por Google en 2011, en una etapa que todos recuerdan con cariño por el mítico Moto G. Pero en Google no supieron encauzar bien la marca, o no quisieron, y la vendieron a Lenovo en 2014.

La empresa china la ha mantenido independiente en muchos mercados y actualmente está intentando posicionarse como una alternativa a Xiaomi, Samsung o Realme, con propuestas de precio contenido pero con excelente relación de calidad para lo que cuestan. Su mayor ventaja es el software y el diseño, y es ahí donde destacan móviles como el nuevo Motorola Edge 60 Fusion que llega a España a 329 euros.

Un diseño espectacular

Lo que más llama la atención de este móvil es el diseño, su construcción y la elección de materiales. Motorola sabe que es un aspecto en el que puede diferenciarse del resto de competidores y vaya si lo ha hecho. Y también en el peso, porque con 177,5 gramos es un terminal que, en la mano, se siente muy ligero sin aparentar ser de mala calidad. Es mucho mejor de lo que esperas por su precio, lo mismo que le pasaba al Moto G85.

El Edge 60 Fusion tiene unas proporciones bastante normales, con una pantalla con ratio 20:9 que lo hace muy cómodo en la mano y un marco metálico de gran solidez. Pero lo más llamativo está delante y detrás. En la parte frontal destaca su pantalla curvada por los cuatro lados, algo que habíamos visto en algunos modelos de HONOR o Huawei en la gama alta pero no en la gama media. Esto puede resultar algo incómodo en ocasiones, sobre todo para los que valoran las pantallas planas.

Análisis Motorola Edge 60 Fusion Alvarez del Vayo

En la parte trasera tenemos un acabado de imitación de piel que le da una sensación de móvil de gama alta. Además, al tacto es agradable y no se resbala. Esto es importante, porque al apoyar el móvil en el brazo del sofá, por ejemplo, no se ha caído, algo que pasa siempre con los móviles con acabado en plástico o cristal.

Y es que es en el apartado de la resistencia donde este móvil brilla también. Motorola promete capacidades de resistencia a caídas de hasta 1,2 metros, la típica altura del bolsillo o bolso en el que lo llevemos. Además, tiene certificación IP69, lo que le permite soportar no sólo salpicaduras de agua o inmersiones, sino también agua a presión a cierta temperatura.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

Dispone de certificación de resistencia militar MIL-STD 810H, lo que hace que sea uno de los móviles de este rango de precios más resistente. También se protege el cristal con una de las nuevas opciones de Corning, el Gorilla Glass 7i, más resistente a golpes y arañazos. Motorola afirma que su nuevo móvil se puede usar en entornos con temperaturas entre -20ºC y 60ºC, además de en alturas de hasta 4.500 m. Obviamente no hemos podido comprobarlo, pero que las marcas se fijen en la resistencia física de los móviles siempre es una buena medida.

Ajustando el rendimiento

Un móvil de gama media nunca puede rendir como uno de gama alta, y siempre hay que ser conscientes de eso. Pero el comprador tampoco debería esperarlo. Este Edge 60 Fusion está pensado para el usuario medio en España, que quiere gastar unos 300 euros, y valora un móvil con buena pantalla, buena batería y un rendimiento que le sirva para sus tareas habituales.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y este móvil lo cumple. Para ello se apoya en el procesador Mediatek Dimensity 7300 y en 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. La RAM podría ser más alta, pero se agradece que se haya priorizado el espacio interno ya que muchas personas empiezan a ver cómo sus 128 GB no les salvan del mensaje de "Queda poco espacio de almacenamiento". Además, hay ranura para microSD si queremos obviar una de las dos SIMs que podemos poner.

Dispone de dos micrófonos y de dos altavoces, que logran un sonido estéreo correcto pero no destacable. La conectividad está protagonizada por Wifi 6 y Bluetooth 5.4, y dispone de NFC para pagos móviles pero no tiene jack de auriculares.

Buena pantalla

Cuando se analiza una pantalla se suelen mirar aspectos como la tecnología del panel, la resolución o el brillo. Y este caso no es diferente. Lo que sucede es que Motorola ha querido destacar en este apartado con la forma. La pantalla del Edge 60 Fusion tiene los cuatro lados curvados, aunque los dos mayores están mucho más curvados que los menores.

El uso de la misma es cómodo, sobre todo en los gestos, pero es verdad que a la hora de escribir la precisión en los extremos del teclado es algo menor, lo que puede que moleste a algunos usuarios. Si solemos dictar o escribir deslizando el dedo en el teclado, como permite Gboard, no tendremos tantos problemas.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la tecnología del panel, es P-OLED, con una tasa de refresco de 120 Hz y 1.500 nits de brillo medio, pudiendo llegar a los 4.500 nits de brillo pico en HDR y situaciones concretas. La resolución es de 2712 x 1220 px y la diagonal es de 6,67 pulgadas, aunque la proporción de la pantalla hace que parezca más pequeña.

Dispone de un sensor de huellas bajo la pantalla, óptico, que funciona bien, pero está muy bajo. Teniendo en cuenta que el cuerpo del móvil es alargado, hubiera tenido más sentido subirlo entre uno y dos cm.

Sólo dos cámaras: correcto

Pese a lo que parece cuando miramos este móvil por detrás, el Motorola Edge 60 Fusion sólo tiene dos cámaras traseras, una principal de 50 Mpx y un ultra gran angular de 13 Mpx. Se agradece que no hayan querido meter un macro o un sensor de otro tipo de 2 Mpx. No obstante, parece que hay una tercera cámara y es que ese es el sensor de luminosidad.

La cámara principal usa un sensor Sony LYTIA 700C de 50 Mpx, estabilización óptica y apertura f/1.8. La calidad es bastante decente y, sobre todo, tiene unos colores muy reales. Es una pena que la cámara auxiliar no tenga el mismo procesado.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este gran angular tiene 13 Mpx, auto enfoque y una apertura f/2.2, algo baja. Incluye una opción de fotografía macro de hasta 3,5 cm. Las fotos no están mal, pero la deformación en los bordes es muy acusada y, sobre todo, parece que los colores son más vibrantes que en el angular normal. Y menos realistas.

La cámara frontal es de 32 Mpx, y la calidad no está nada mal para ser un gama media. Las fotos quedan algo más contrastadas de lo que nos gustaría, pero por contra eso le aporta un extra de realismo, sin el típico HDR que anulas las sombras y quita tridimensionalidad.

En cuanto al vídeo, las tres cámaras pueden grabar vídeo en 4K, aunque a 30 fps. La frontal estabiliza bastante bien para no tener OIS. Detrás que sí que vemos cierta trepidación, incluso de día. No llega a ser excesiva pero sí se aprecia. En general la cámara está bien, no es un punto débil, pero se queda por detrás de propuestas como el Pixel 8a o el Redmi Note 14 Pro+, móviles con precios parecidos.

Menuda batería

Uno de los aspectos donde más nos ha sorprendido este móvil es en el de autonomía. Partiendo de una batería de 5.200 mAh esperábamos que fuera buena, pero la verdad es que nos ha sorprendido positivamente. Más de un día entero de uso con entre 6 y 7 horas de pantalla, siempre que usemos WiFi.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

En exteriores esa autonomía baja, pero en general es uno de los aspectos más trabajados de este móvil. Además, dispone de carga por cable de 68 W, mayor que la de muchos rivales, sobre todo de Samsung. Eso sí, nada de carga inalámbrica y, como era de esperar, no viene con el cargador en la caja, aunque sí con una funda.

Interfaz simple y efectiva

Motorola es una de las pocas, si no la única, marca de primer nivel que apuesta por mantener la experiencia de Android sencilla, sin una capa especialmente recargada de funciones. Es cierto que usan una interfaz propia, llamada My UX, pero en esencia es la misma que tiene Android puro, la que usa Google, con algunas modificaciones y aplicaciones. También incluyen algunas apps preinstaladas, como Facebook u Opera, pero se pueden quitar sin problemas.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

En esta ocasión está basada en Android 15, la última versión estable que está ahora llegando a algunos modelos de Samsung por ejemplo, aunque Android 16 llegará mucho antes de lo previsto. La fluidez del sistema es adecuada, aunque se nota que no estamos ante un móvil especialmente potente. No será un problema para el uso diario, pero se notan diferencias con los modelos de gamas superiores, como es lógico.

La marca también ha querido apostar por la inteligencia artificial con Moto AI. Esta función tiene incluso un acceso directo secreto que el móvil no indica por defecto, y es un doble toque en la parte trasera, justo bajo las cámaras. Esto activa la función de IA y nos permite crear imágenes, establecer recordatorios, hacer preguntas y mucho más.

Moto AI El Androide Libre

Junto a esas funciones integra las de Google, como Gemini, que ya tiene activas las funciones de Gemini Live con información de pantalla, lo que permite usar la cámara para preguntarle al sistema cualquier cosa sobre lo que tengamos alrededor, siempre que paguemos la tarifa de Google One correspondiente. Pos supuesto, las funciones de IA de Google Fotos y otras aplicaciones también están presentes.

¿Me lo compro?

El Motorola Edge 60 Fusion es un móvil de gama media, con precio acorde a eso pero que intenta mirar a la gama alta en varios apartados. La autonomía y la carga rápida son bastante competentes. Su pantalla es más que decente, y gustará especialmente a los que buscan el diseño. Y ese diseño es parte de su mejor baza, con un cuerpo bien construido y muy ligero, con un acabado trasero mucho mejor que el de móviles que cuestan casi el doble.

Motorola Edge 60 Fusion Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, no es un terminal perfecto, y hay algunas propuestas que tienen mejor cámara que este, aunque para el usuario al que se enfoca tampoco creemos que esto vaya a ser una línea roja. Lo mismo pasa con la potencia. Por suerte en memoria sí que está a la altura.

Esta es una recomendación sencilla de hacer, porque es un buen terminal. No habría que desestimar rápidamente otras alternativas, pero desde luego si valoramos el diseño, un software limpio y un precio ajustado, este Motorola es una gran opción.