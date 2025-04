Una semana con el móvil más espectacular y que no puedes comprar en España: así es el triple plegable que no tiene rival

Desde hace ya varios años los fabricantes de móviles han empezado a plantear que el siguiente gran paso en el factor de forma eran los móviles plegables. Samsung dio el pistoletazo de salida con el Samsung Galaxy Fold, pero en los últimos años hemos visto cómo marcas como HONOR, OnePlus o Xiaomi han demostrado que son dignos rivales, al menos en los mercados donde sus productos están disponibles, porque no todos llegan a España.

El móvil que sí estárá disponible en Europa es el buque insignia de Huawei, el Mate XT, un terminal que destaca por su pantalla, por sus prestaciones y, sobre todo, por un sistema de doble pliegue que lo convierte en el primer móvil de tres piezas de la historia. Es una proeza técnica que llega con un precio a la altura: 3.499 euros. Tuvimos una primera toma de contacto con él en el MWC.

Este smartphone está diseñado para demostrar de lo que es capaz Huawei, pero también para dejar claro que hay ideas más allá de las actuales, y algunas pueden cambiar la forma en la que interactuamos con la tecnología. Nosotros hemos pasado una semana usando este móvil de dispositivo principal y el resultado nos ha gustado mucho más de lo que esperábamos.

Móvil y tablet

Lo más llamativo de este smartphone es su factor de forma. Es un móvil de aspecto tradicional cuando está cerrado, algo más grueso de lo normal ya que tiene un espesor de 12,8 mm. No obstante, no hace eso que sea incómodo en la mano. Tiene 15,7 cm de alto y 7,4 cm de ancho. Vamos, que es como un móvil ligeramente alargado, pero nada que no hayamos visto.

La cuestión es que, una vez abierto, tenemos un móvil que mide 22 cm de ancho, 15.7 de alto y tiene un grosor de 3,6 mm, salvo en la parte de la cámara, que es más gruesa. Es impactante tener un dispositivo de este tamaño y este grosor en la mano. Y lo curioso es que no da en ningún momento la sensación de que sea un terminal frágil.

Obviamente el sistema de bisagras es tan delicado como lo es en otros plegables, y hay que saber cómo se abre y se cierra si no queremos romperlo, pero es algo a lo que se acostumbra uno en pocas horas. Eso sí, el peso es más alto de lo normal, con 298 gramos, y se nota cuando está cerrado. Pero el problema no es el peso en sí mismo, sino el módulo de cámara que hace que el terminal no se equilibre en la mano cuando lo cogemos con una sola, tendiendo a irse hacia adelante. Es algo que le pasaba también al VIVO X200 Pro por su enorme módulo de cámara.

La experiencia de uso de este dispositivo es muy diferente a la de otros modelos. Por ejemplo, en la cama es ligeramente más incómodo si lo usamos cerrado ya que el peso se nota mucho más y la resolución de la pantalla hace que algunas raps no se ajusten bien y crean que están siendo reproducidas en un ordenador.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el sofá, no obstante, es donde gana enteros. Yo no soy una persona que use tablees nunca, porque el móvil es capaz de ofrecerme todo lo que necesito cuando no estoy delante del ordenador. Pero este Huawei Mate XT me ha hecho replantearme cosas porque lo he usado mucho abierto, para ver vídeos, para jugar sobre todo y para leer. De nuevo, el límite es que hay algunas apps que no están optimizadas y no aprovechan la pantalla al completo, pero es algo que ya habíamos visto en otros plegables.

Lo mejor es cuando hacemos ese uso de tablee pero hemos de irnos, y simplemente con dos pliegues podemos meterlo en el bolsillo de manera sencilla. Y la pantalla no parece que sea especialmente delicada, aunque jamás metemos el móvil en el mismo bolsillo que las llaves u otros elementos, y no va a ser este el que se convierta en la excepción.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este móvil es la definición de versatilidad hecha smartphone. El poder cambiar su factor de forma en función de nuestras necesidades es algo que hacen todos los plegables, pero el Huawei Mate XT lo hace de manera más potente, más conveniente y más llamativa. Qué más podemos pedir.

Un rendimiento justo

No podemos decir que este aparato sea un móvil poco potente, porque mentiríamos. Lo que sí podemos decir es que el procesador Kirin 9010 no está a la altura de los mejores chips de MediaTek o de Qualcomm. Y no nos referimos a la potencia bruta, sino al comportamiento de las aplicaciones, quizás debido a las optimizaciones.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, es un procesador de gama alta que es capaz de correr cualquier aplicación que hemos querido probar, y lo hace de manera solvente, pero no nos da esa sensación de inmediatez que sí tenemos en el Snapdragon 8 Elite o el Mediatek Dimensity 9400. Eso sí, los 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno son lo que esperaríamos de un ensayo de fuerza bruta como es este móvil para la empresa china.

Por supuesto, tenemos NFC, GPS, e incluso infrarrojos, aunque no jack de auriculares o ranura para microSD. Sí que tenemos dos altavoces que nos proporcionan un sonido estéreo mucho mejor de lo que esperábamos, sobre todo porque al ser tan fino no hay mucho espacio para que el sonido brille. Un gran trabajo aquí de los ingenieros de la empresa.

Una sola pantalla

Al contrario que la mayoría de móviles plegables, este Huawei Mate XT dispone de una única pantalla que se pliega en tres partes para poder mostrarse como una pantalla de smartphone normal o de tablet. No alcanza las cotas tecnológicas de otros paneles, pero aún así nos brinda una gran experiencia. Esta pantalla se denomina Tri-foldable, y usa la tecnología OLED LTPO para poder ofrecer una calidad de color de primer nivel, representando hasta 1.000 millones de colores. Eso sí, la tasa de refresco se queda en 90 Hz.

Cuando está completamente desplegada ocupa 10,2 pulgadas, con una proporción ligeramente alargada, alejada de propuestas como los iPad. La resolución es de 3.184 x 2.232 px y se puede usar también a un tercio de esa resolución, con 6,4 pulgadas y 2.232 x 1.008 px o a dos tercios, con 7,9 pulgadas y 2.232 x 2.048 px.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta es una de las ventajas del sistema, que permite tener tres dispositivos en uno: un smartphone, una tablee y un sistema híbrido que usa un tercio de la pantalla de atril y dos tercios para mostrar contenido. No obstante, en ese caso hay que tener mucho cuidado con dónde apoyamos el aparato, para no dañar la pantalla.

Lo que no tenemos es un sensor de huellas bajo la pantalla y es que la aproximación de Huawei se parece más a la de Samsung que a la de VIVO. El sensor es el botón de encendido, y lo tenemos en el lateral. Es algo que no funciona mal, pero que creemos que hubiera sido más conveniente diseñar de otra forma.

Buenas cámaras en un plegable

Una de las principales quejas que tienen muchos usuarios avanzados de los plegables, siendo el grupo que más interés puede tener en adquirir uno, es que sus sistemas de cámaras no están a la altura de los móviles de gama alta de las empresas que los fabrican. Por ejemplo, el Galaxy Fold de turno nunca iguala el apartado fotográfico del Galaxy S Ultra de ese mismo año. Y no es la empresa surcoreana la única que hace eso.

En parte esto es así por una limitación física de los móviles, que en los plegables es más acusada: el grosor. Por eso Huawei ha decidido montar un módulo de cámara que sobresale bastante del cuerpo principal. Esto le ha permitido implementar un sistema de triple cámara que, sin ser el mejor del mercado, sí que nos da una experiencia sobresaliente.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tenemos un sensor principal de 50 Mpx, un gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 12 Mpx con un zoom óptico de 5,5 aumentos. Vamos, que la versatilidad no será uno de los problemas de este móvil. Eso sí, que la cámara frontal sea de sólo 8 Mpx choca en un móvil de esta categoría y precio.

Pero ni siquiera ese detalle disminuye la sensación de que tenemos un sistema fotográfico bastante compentente. No es el móvil con mejor cámara del mercado, pero es sin duda uno de los plegables que mejor sistema de captura tiene, si no el mejor. No en vano Huawei ha decidido sacrificar el grosor en el módulo de cámara a cambio de tener la posibilidad de usar mejores sensores.

Esto ha sido un acierto, y las fotos en general dan un buen resultado, independientemente del sensor usado. Además, la consistencia es bastante alta entre sensores, y no da la impresión de que sólo el sensor principal es bueno. Como pega, ojalá tener más resolución no sólo en el sensor frontal, sino también en el teleobjetivo y el ultra gran angular porque ya es común ver móviles con triples cámaras de 50 Mpx, lo que da un extra de detalle cuando queremos exprimir las fotografías.

Autonomía y carga

La batería de este móvil es absurdamente grande para lo fino que es. Dispone de nada menos que 5.600 mAh de capacidad, dividido en varias secciones dado su diseño, pero no es algo que el usuario perciba.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

La autonomía no es mala, pero no llega a las cifras que hemos visto en otros modelos con esta capacidad. Hemos obtenido unas 6 horas de uso con una jornada entera de autonomía. Eso sí, hablamos de uso intensivo con juegos, vídeos, mucho streaming, etc.

En cuanto a la carga, disponemos de 66 W de carga por cable y 50 W de carga inalámbrica. Además, nos ha sorprendido positivamente que el gran módulo de la cámara no moleste a la hora de cargar sin cables, como pasa con otros modelos. También dispone de carga inversa de manera inalámbrica a 7,5 W y por cable a 5 W, por lo que podría funcionar como batería externa para otros aparatos.

¿Y las apps de Google? Aquí mismo

El principal escollo al que se ha enfrentado Huawei en los últimos años ha sido el no poder hacer uso de las aplicaciones y servicios de Google por el veto impuesto por los Estados Unidos. Desde hace un tiempo, no obstante, esto se ha resuelto por la inclusión de Aurora Store, una tienda de apps alternativa que incluye, literalmente, todo lo que necesitamos.

Se trata de una aplicación que da acceso a la propia Google Play Store y que se instala en pocos segundos desde la AppGallery, la tienda de Huawei. Junto con microG, esta app hace que podamos usar YouTube, Gmail, apps que usan los servicios de Google, Netflix... Hay alguna incompatibilidad teórica, pero nosotros no nos hemos encontrado con ninguna app que no funcionara.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las pocas pegas es que no podemos instalar varias aplicaciones a la vez, pero yendo una a una no hemos tenido mayores problemas y, una vez configurado el móvil se ha usado como cualquier otro smartphone del momento, de Xiaomi, Samsung, etc. También creímos tener algún problema con los widgets ya que los del sistema y las apps de Huawei estaban presentes, pero no los de las apps instaladas desde la Aurora Store. La realidad es que sí estaban, en un menú casi escondido al final de la lista de widgets del sistema. Una decisión de diseño de EMUI que debería ser revisada.

Con todo, la experiencia de uso de este móvil de Huawei es lo suficientemente cercana a la que tenemos con otras marcas como para que esto ya no suponga un freno, y menos en un móvil como este, que no tiene alternativa real en el mercado actual.

¿Me lo compro?

Estamos ante un dispositivo único, en el sentido más literal de la palabra. Este plegable no es sólo un móvil muy competente, sino el único con un sistema de pliegues que lo convierte, a todos los efectos, en una tablet compacta. Y eso se paga, claro.

Los 3.499 euros que cuesta en Europa este modelo lo alejan de la mayoría de los bolsillos, pero es que no está pensado para ser un móvil ni masivo ni siquiera aspiracional. Está diseñado para ser un icono de la ingeniería y lo ha logrado. No hay una sola persona a la que le hayamos enseñado el Huawei Mate XT y no se haya sorprendido mucho.

Huawei Mate XT Álvarez del Vayo El Androide Libre

"Nunca había visto un móvil así" se ha convertido en la frase que más hemos escuchado en la semana que hemos pasado con este móvil. Este móvil está pensado para los que quieren la última tecnología, no les importa pagar por ello y, sobre todo, gustan de ser el centro de atención.