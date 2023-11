Llega Android 14 a Oppo: hemos probamos Color OS 14 y estas son sus novedades

OPPO es una de las marcas que más cuida el desarrollo de software de sus móviles. La compañía nunca ha optado por tener una política de precios agresiva, porque quería posicionarse en un sector del mercado que exigía otras cosas. Y en ese tipo de segmentos el software es algo que hay que cuidar, sobre todo en mercados como España, donde sigue presente.

Tras el anuncio por parte de Google de Android 14, algunas marcas como Samsung han anunciado la actualización de sus interfaces a esta versión. En el caso de la empresa coreana es One UI 6, que ya ha llegado a algunos modelos en España. Otras firmas asiáticas, como Xiaomi o Vivo, han anunciado planes para crear sistemas operativos propios, siempre basados en Android. En el caso de Xiaomi ha sido HyperOS y en el de Vivo, BlueOS.

OPPO no se queda atrás, y ha anunciado Color OS 14. Esta nueva interfaz, basada en el mar, con una estética continuista y mejoras en ciertos aspectos, empezará a llegar en unas pocas semanas a los primeros modelos, primero en fase beta y luego de manera estable.

Escritorios

OPPO ha refinado mucho el comportamiento de los escritorios con elementos como carpetas redimensionables con elementos pulsables, o la posibilidad de cambiar la forma de los iconos. Pero nada de eso es nuevo. Lo que sí que se incluye ahora es un botón para Buscar en el lugar entre el dock de iconos fijos y los escritorios, donde antes sólo aparecían los símbolos de los diferentes escritorios.

Si se pulsa ahí se abre el buscador del dispositivo, en el que se pueden buscar ajustes, aplicaciones, datos, etc. Lo único que no nos ha gustado es que en ese buscador se integra una fila de aplicaciones recomendadas. No son apps preinstaladas, pero sí que aparecen como anuncios, y si se pulsa en ellas se abre la pestaña correspondiente de la Google Play Store para instalar la aplicación.

Estas sugerencias aparecen cuando se realizan búsquedas también, siendo extraño que se ofrezcan alternativas desde la Google Play Store que no parecen ser las de mejor calidad. Quizás haya algún tipo de acuerdo comercial entre estas empresas y OPPO, como hemos visto en marcas como Xiaomi, pero la compañía no ha confirmado nada.

Personalización

La personalización es ahora mayor. Para empezar, hay nuevos diseños en la Pantalla Siempre Activa, la función que permite tener la hora y las notificaciones siempre visibles, aunque el resto de la pantalla esté apagada. Los nuevos elementos están vinculados a las acciones que hacemos. Por ejemplo, si andamos más se reflejará en el diseño, indicando cómo se ha contribuido a mejorar el medioambiente.

También hay una nueva pantalla de bloqueo, que recuerda a la del iPhone, con widgets que permiten tener accesos directos sin desbloquear el móvil. Esta sección está dentro de la opción Fondos de Pantalla y Estilo, y permite configurar también un nuevo tema que hace que la pantalla de bloqueo cambie con el tiempo atmosférico.

De esta manera, es posible saber el tiempo que hace mirando el móvil, sin desbloquearlo. Eso sí, este tipo de carátulas están predefinidas y permiten cambiar los widgets en las localizaciones que tiene cada una, pero no añadirlas o quitarlas.

También se han incluido nuevos sonidos inspirados en el agua, en concreto 9 temas de sonidos y 11 sonidos en la interfaz. Por ejemplo, al sonido de captura de pantalla se le añade uno encima que parece una gota de agua. Es raro que ese sonido no sustituya al normal, sino que ambos se escuchen, pero podría ser un pequeño fallo ya que la versión de Color OS 14 que estamos probando es la beta.

Nueva Cápsula en la cámara

Una de las últimas novedades de Apple ha sido la Dynamic Island, una solución de software que mejoraba la usabilidad de algunas aplicaciones. Marcas como realme (que pertenecen al mismo grupo que OPPO) anunciaron funciones similares, e incluso hay una app que lo simula, pero no son integraciones tan profundas como la que tiene Color OS 14.

Esta función, por ahora, hemos visto que está en aplicaciones del sistema, como la grabadora, pero no en otras como Spotify. Cuando se inicia la grabación se puede minimizar la app a una zona en la parte superior, y si se pulsa se abre la app de nuevo. También se puede ampliar ligeramente, sin ocupar la pantalla completa, dejando pulsado el dedo encima de la pequeña cápsula que aparece.

Smart Touch y File Dock

Una de las funciones más interesantes es Smart Touch, que permite seleccionar texto y arrastrarlo a una ventana que aparece en la zona superior izquierda. Ahí se guarda en una suerte de portapapeles. También se pueden crear notas rápidas con la aplicación que viene de serie, o con otras como las de Microsoft.

Otra característica es File Dock, desde donde se pueden seleccionar archivos y textos y arrastrarlos a otras aplicaciones. Por ejemplo, es muy sencillo abrir esa barra cuando estamos en Gmail y arrastrar ahí los archivos, imágenes y elementos que se quieran adjuntar en el correo. También permite tener piezas de texto para copiar y pegar. Es como lo que tiene Gboard, pero vitaminado.

Otras mejoras

Esta característica, Smart Image Matting, integrada en la aplicación de galería de OPPO, permite recortar los sujetos de imágenes y crear recortes, como hace Apple. La compañía presume de poder recortar múltiples sujetos, aunque en la versión de Color OS analizada aún no estaba activa.

Además, se mejora la fluidez, con un sistema menos pesado, que hace que la memoria interna ahorre hasta 20 GB. Y la memoria RAM permite tener aplicaciones hasta 72 horas en segundo plano, gracias a que la CPU es más eficiente energéticamente. A esto se suma una mejor gestión de permisos cuando las apps quieren acceder a nuestras fotos y vídeos, además de todas las novedades de Android 14 que Google integró en el sistema.

Fechas de actualización

Los modelos de OPPO se actualizarán poco a poco, como es normal, siendo los terminales libres los que primero reciben la actualización, y posteriormente los que se venden por operadoras. La compañía ha confirmado que las versiones estables de Color OS 14 llegarán a lo largo del mes de noviembre.

Sobre los móviles que se actualizarán, hace unos meses se publicó una lista de modelos, a los que habrá que sumar los que se han lanzado posteriormente, como el OPPO Reno 10 Pro. Las pruebas de este análisis han sido realizadas con un OPPO Find N2 Flip, pero con la versión beta de Color OS 14, no la estable.

