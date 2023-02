Se ve genial y es súper portátil: analizamos el proyector Anker Nebula 3 Laser

El consumo de contenido en streaming, tanto de música como de vídeo, ha sido enorme en los últimos años. Es cierto que la pandemia lo ha potenciado, pero ya desde antes se veía un gran cambio en los hábitos de consumo, pese a las malas noticias que últimamente nos da Netflix.

Y no sólo hablamos del consumo en el salón, usando el televisor, sino del consumo en dispositivos alternativos, como móviles o tablets, entre otros.

Hemos tenido la oportunidad de probar el nuevo Anker Nebula Laser 3, un pequeño proyector portátil de gran calidad que presume no sólo de una excelente calidad de visionado, sino también de poder ser usado donde queramos, gracias a su batería integrada.

Pequeño, muy pequeño

Este Nebula 3 Láser tiene la forma de una lata de cerveza alargada, y un tamaño no mucho mayor. Sus medidas son de 83 x 83 x 170 mm y el peso de 0,95 Kg, aunque la verdad es que parece algo mayor.

En la parte frontal tenemos el proyector y una pequeña cámara que sirve para calibrar el encuadre y el enfoque de manera automática.

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la parte superior tenemos las teclas de control, por si no queremos usar el mando a distancia que viene con él. Detrás tenemos el botón de encendido, el receptor de infrarrojos y el botón de cambio de modo proyector-altavoz. Debajo está el puerto de carga USB C, el puerto HDMI y un jack de auriculares por si queremos conectar unos auriculares.

Y en la parte inferior hay una rosca estándar por si queremos usar un trípode con el proyector y ponerlo donde queramos.

Anker Nebul 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

El cerebro del Anker Nebula Capsule 3 es un procesador Quad Core con núcleos ARM Cortex-A55 y una GPU ARM MALI-G52 con soporte para vídeo HDR10+ y MEMC. La memoria RAM es de 2 GB, con tecnología DDR3, y el almacenamiento interno es de 16 GB.

Dispone de Wifi AC de doble banda y conectividad bluetooth 5.0. Esto último es especialmente relevante porque el Nebula Laser 3 también puede ser usado como un altavoz portátil bluetooth.

Anker Nebul 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

El uso del aparato es extremadamente sencillo, y la potencia que desarrolla nos permite usarlo como si fuera un televisor. Es más, va más rápido que muchos televisores que hemos probado con Android TV, que no es un sistema lento en absoluto.

La pega que le ponemos es que suena bastante en funcionamiento, aunque es notorio cuando no tenemos nada en reproducción, claro.

Android TV y los puertos necesarios

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nebula lleva tiempo apostando por Android TV y aquí no hace una excepción. Tenemos Android 11 compatible con Chromecast, como es lógico. Esto permite usar las aplicaciones disponibles para el sistema, además de las propias de Nebula, incluyendo la del teléfono.

Además de usar el sistema operativo podemos conectar un dispositivo por el puerto HDMI 2.1, por si queremos poner una consola u otro tipo de aparatos.

También podremos conectar un disco duro con vídeos para no depender de la conexión de datos, para lo cual usaremos el puerto USB trasero.

Mando a distancia

El Anker Nebula 3 Laser viene de serie con un mando a distancia con los controles justos. Tiene una calidad de construcción bastante decente, mejor que muchos mandos de algunos televisores.

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

La mayor queja que tenemos es que el botón de inicio no está en el centro, bajo la cruceta, sino desplazado a un lateral. Esto es algo ilógico, porque en los móviles, tablets, televisores, y otros aparatos con Android TV, siempre está en el centro.

Además, centrado está el botón de ajustes, lo que no tiene mucho sentido ya que pocas veces lo usaremos.

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

El único botón curioso es el de autoenfoque, lo que permite corregir la visualización del proyector en cualquier momento simplemente pulsando un botón.

Ninguno de estos botones es retroiluminado, lo que dificulta usarlo con poca luz, que es el ambiente típico de uso de este mando, por cierto. También nos habría gustado que los botones tuvieran más relieve, para poder movernos por el tacto al menos.

Calidad de sonido

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los motivos por los que este aparato pesa casi un kilo es su batería. El otro es su altavoz de 8 W, compatible con Dolby Audio Digital.

La cálido de sonido es muy buena para ser un altavoz integrado, y nos permite no tener que usar la salida auxiliar si no queremos, como es lógico.

Aquí es importante también destacar que este dispositivo tiene un botón para transformar el proyector en un simple altavoz bluetooth, perfecto si nos vamos de acampada.

Calidad de imagen

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Anker Nebula Laser 3 usa la tecnología LASER DLP 0.23 DMD con una resolución Full HD 1080p y una luminosidad de 300 ANSI Lumens. El foco es automático, como la corrección trapezoidal, pudiendo conseguir una pantalla con unas dimensiones recomendadas de entre 60″ y 120″. Para ello deberemos situar el proyector a 1,5 y 3,5 metros respectivamente.

Como hemos mencionado antes, este Nebula 3 Laser tiene soporte para HDR10 y MEMC, lo que se nota a la hora de ver películas y series.

La calidad de visionado es FHD, no 4K, pero eso no le resta mérito. Cómo no será la calidad que mi pareja incluso me ha dicho lo bien que parece que se ve tras haberle mandado una de las fotos del análisis... por WhatsApp. Si incluso así se ha dado cuenta, imaginad cómo no se verá en realidad.

Autonomía justa para una película

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este tipo de dispositivos no suelen poder funcionar separados de su cargador. El Nebula 3 Laser sí que es capaz de hacerlo, gracias a una batería de 15.000 mAh con carga rápida Quick Charge 2.0.

Esto le otorga una autonomía de unas 2,5 horas para ver vídeo y de unas 10 horas para ser usado como altavoz bluetooth. Obviamente esto depende del volumen al que pongamos el sonido, de la cobertura de la red Wifi, del brillo, etc.

No es barato, pero enamora

Anker Nebula 3 Laser Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estamos ante un proyector muy particular, con un precio elevado, de 899 euros, pero con unas características que explican dicho precio. El tipo de proyección usada, el contenido tamaño, la batería integrada y el poder desdoblarse como altavoz bluetooth convierten este dispositivo en un producto bastante único.

Está claro que no es una compra impulsiva, pero sí una gran compra si tienes una zona exterior en la que montar un cine, si sueles ir de acampada o viajas mucho y no quieres ver tus series y películas en pantallas pequeñas.

