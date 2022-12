Android TV donde quieras y como quieras: probamos el proyector portátil XGimi MoGo Pro+

Android TV sigue conquistando los hogares con una multitud de opciones en televisores inteligentes o Smart TVs; pero ese no es el único formato en el que el sistema es capaz de brillar.

Es importante recordar que el mercado de los proyectores está creciendo mucho en los últimos años, y que cada vez más gente se enamora de sus ventajas. Es algo que he podido recordar probando este XGimi MoGo Pro+.

Un proyector portátil con Android TV

XGimi es una de las referencias del mercado en lo que respecta a proyectores portátiles, y lo está haciendo con Android TV. A diferencia del XGimi Horizon Pro que pudimos probar en su día, el MoGo Pro+ es un proyector verdaderamente portátil; eso significa que no sólo el tamaño es menor y por lo tanto su portabilidad es superior, también implica que tiene batería interna, lo que nos permite usarlo en cualquier sitio en el que tengamos una superficie apropiada para proyectar.

El XGimi MoGo Pro+ es un proyector diminuto

Esto, evidentemente, multiplica las posibilidades de un proyector, y lo hace mucho más recomendable si queremos tener una imagen de calidad en cualquier sitio, pero no adelantemos acontecimientos. Estamos ante un dispositivo de gama alta, con un precio de 649 euros, así que tenemos que ahondar un poco para comprobar si realmente es lo que encaja con nuestras necesidades.

Increíblemente pequeño y bien construido

La primera justificación para semejante precio es fácil de encontrar: estamos ante un aparato que se siente y se nota premium. El diseño elegante se mezcla con una calidad de construcción muy alta para dar como resultado el que tal vez es el proyector más agradable de mirar que he probado hasta ahora.

Pese a su reducido tamaño, el XGimi MoGo Pro+ ofrece una variedad de puertos Adrián Raya El Androide Libre

Y todo eso, en un formato muy pequeño. Es perfectamente posible llevar el MoGo Pro+ con una mano, y eso es algo que muchos otros proyectores calificados como ‘portátiles’ no son capaces de conseguir. Este pesa sólo 900 gramos, y tiene una altura de sólo 14,7 cm; más portátil no creo que sea posible, especialmente teniendo en cuenta la tecnología que lleva encima.

Eso sí, que sea bonito es un indicador de que no es resistente; aunque es portátil, el MoGo Pro+ no está pensado para la aventura, y deberías tener cuidado al transportarlo, pero no más que cualquier otro proyector. Lo veo ideal para usarlo en el jardín, pero no en un camping.

El XGimi MoGo Pro+ tiene altavoces Harman/Kardon Adrián Raya El Androide Libre

El diseño es incluso más sorprendente cuando te das cuenta de que tiene una batería interna, por lo que no todo el espacio interior se puede dedicar a componentes relacionados con la proyección de vídeo o audio. Eso sí, la batería no es que sea excepcional; XGimi promete dos horas y media de uso, pero eso depende en buena medida de lo que estés reproduciendo y del nivel de brillo, así que en uso real es más probable que bajes de las dos horas.

El MoGo Pro+ presume de sonido Harman / Kardon, con un altavoz protegido por una rejilla que cubre casi todo el lateral del dispositivo. Pese a lo pequeño que es, la potencia es más que adecuada teniendo en cuenta su tamaño. No ofrece una experiencia de “cine en casa”, pero el sonido es nítido y los graves relativamente profundos.

La mejor imagen posible, al instante

La parte del MoGo Pro+ que más me ha sorprendido es, sin duda alguna, la imagen; y con esto no quiero decir sólo la calidad de vídeo que este proyector es capaz de mostrar, aunque eso también. Y es que en XGimi se han dado cuenta de que lo más importante de un proyector portátil es la versatilidad, y poder usarlo donde queramos.

Eso, aunque parezca simple, revela un desafío importante. Los proyectores funcionan proyectando (ejem) una imagen hacia una superficie; por lo tanto, el tamaño y la calidad de la imagen dependen en buena parte de esa distancia y de enfocar correctamente la proyección, además del ángulo en el que impacta la luz.

El sistema Keystone del MoGo Pro+ es capaz de enfocar automáticamente Adrián Raya El Androide Libre

En vez de calcular todo eso por nuestra cuenta, XGimi cuenta con una tecnología de enfoque automático llamada Keystone, que usa un sensor integrado en la parte inferior del proyector. Funciona de manera sencilla: el proyector muestra una imagen estándar y el sensor la usa para medir aspectos como la distancia y el ángulo. El proceso es muy rápido, y dura apenas un par de segundos, tras los cuales la imagen se mostrará de manera perfecta; y cuando digo eso, no quiero decir sólo que está enfocada. También es capaz de mostrar una imagen rectangular incluso cuando el proyector está en un ángulo, lo que normalmente se traduciría en una imagen distorsionada.

Como resultado, no he tenido problema alguno en usar este MoGo Pro+ en todo tipo de ángulos y distancias; además, el dispositivo cuenta con un pequeño pie que podemos abrir para conseguir más opciones.

El XGimi MoGo Pro+ ofrece una imagen de calidad y buen contraste Adrián Raya El Androide Libre

A todo esto hay que añadir que el MoGo Pro+ es un buen proyector. La imagen que muestra es de calidad, teniendo en cuenta sus limitaciones. La resolución máxima es de 1080p, lo cual puede ser algo decepcionante teniendo en cuenta que por su precio es posible encontrar proyectores 4K, pero de nuevo, debemos recordar el reducido tamaño que tiene. Teniendo eso en cuenta, realmente no puedo pedir más, especialmente por el buen contraste que ofrece.

El tratamiento de los colores del MoGo Pro+ es adecuado, pero el brillo falla si usamos la batería Adrián Raya El Androide Libre

Lo que sí me hubiera gustado es una imagen con más brillo, especialmente cuando el proyector está desconectado de la red y usa su batería interna; en ese caso, para aumentar la duración, el dispositivo automáticamente reduce el brillo, lo que lo hace poco usable en entornos luminosos. Pero si lo conectamos a un enchufe, el brillo mejora y es más aceptable; además, en la configuración podemos encontrar otros modos que obtienen una imagen más brillante.

Android TV también es bueno en proyectores

No será difícil encontrar esas opciones, ya que XGimi ofrece una experiencia Android TV con Google TV pura y dura. Si has usado alguna vez un televisor con este sistema operativo, no te perderás porque todo, desde la interfaz hasta los controles, no han cambiado pese a ser un tipo de dispositivo diferente.

Hay pequeñas diferencias, pero todas son para adaptarse mejor a este tipo de dispositivo, como un indicador de batería en la parte superior derecha de la interfaz, o los mencionados modos entre los que podemos elegir. Por lo general, Android TV se adapta bien a un proyector, y he tenido pocos problemas para adaptarme y usar mis apps favoritas para streaming de vídeo o música, como Spotify, Amazon Prime Video o YouTube.

La experiencia Android TV completa en un proyector Adrián Raya El Androide Libre

El rendimiento es adecuado, aunque la primera vez que entramos en el sistema suele ir un poco lento hasta que todos los elementos se cargan en memoria; para ayudar, tenemos una opción para cerrar todas las apps abiertas accesible en cuanto pulsamos el botón de configuración en el mando. Un mando que, por cierto, también ofrece una experiencia pura y dura, sin añadidos. Tenemos el botón de Google Assistant para dar órdenes de voz, y los botones típicos, aunque curiosamente, no tenemos botones de acceso directo a servicios de streaming, como Netflix.

Hablando de Netflix, mi mayor crítica está relacionada precisamente con este servicio, ya que es difícil usarlo en el MoGo Pro+. Aunque Netflix tiene una app oficial en la Play Store, no funciona con este proyector; si intentamos iniciarla nos aparece un mensaje de error de que este dispositivo no es compatible. Aparentemente, es un problema que comparten otros dispositivos Android TV desde hace algunas versiones de la app de Netflix.

Instalar Netflix en el MoGo Pro+ es más difícil de lo que debería Adrián Raya El Androide Libre

En XGimi lo saben, así que incluyen un folleto en la caja donde se nos explica cómo instalar una versión vieja de Netflix que en teoría es compatible; el proceso implica descargar una app de gestión de aplicaciones e instalar el apk, un proceso que en ningún caso debería seguir el usuario medio para algo tan simple como usar Netflix. Es muy decepcionante, especialmente porque en mi caso no conseguí que se instalase correctamente, pese a que seguí los pasos indicados. En ese caso, la única alternativa es usar la web de Netflix. Aunque es muy probable que este problema sea culpa de Netflix y no de XGimi, considero inaceptable lanzar un dispositivo no compatible con el servicio de streaming más popular del mundo, y demuestra que Android TV aún tiene mucho camino que andar.

Es genial, y eso cuesta

Quitando esa decepción, mi experiencia con el XGimi MoGo Pro+ ha sido impecable. Mientras lo usaba, me tenía que recordar a mi mismo lo pequeño y portátil que es este dispositivo, porque me parecía mentira. Es sorprendente el nivel al que han llegado algunas marcas de proyectores portátiles como XGimi.

A veces es fácil olvidar que el XGimi MoGo Pro+ es un proyector portátil Adrián Raya El Androide Libre

Claro, que no es barato. Por 649 euros, es posible comprar proyectores de mayor calidad, pero todos son ‘mamotretos’ que no nos sirven para lo mismo que este MoGo Pro+; por lo tanto, considero que la comparación no tiene sentido. Este es un proyector especial que cumple unas funciones especiales, y las cumple muy bien.

