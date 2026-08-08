Este accesorio convierte tu iPhone o Android en una cámara de visión térmica profesional por poco dinero

RISION ha presentado dos nuevas cámaras térmicas de infrarrojos pensadas para conectarse directamente al puerto USB-C de móviles, tablets y portátiles. Se llaman Magic y Magic Pro, y prometen llevar la visión térmica profesional a cualquier bolsillo.

Ambos módulos pesan menos de 25 gramos. Se alimentan directamente desde el dispositivo al que se conectan, por lo que no necesitan batería propia.

Son compatibles con Android, iOS y Windows a través de una app complementaria. Esto las convierte en accesorios muy versátiles para quienes trabajan con electricidad, climatización o mantenimiento de maquinaria.

Una de las novedades más llamativas es la tecnología que RISION llama QuadIR super resolution. Esta función duplica la resolución nativa del sensor infrarrojo mediante procesamiento de imagen.

En el caso del Magic, la imagen pasa de 160x120 a 320x240 píxeles. El Magic Pro, en cambio, salta de 256x192 a 512x384 píxeles, ofreciendo un detalle considerablemente mayor.

La otra función destacada se llama AI BiSpectrix fusion. Combina la imagen térmica con la fotografía real captada por la cámara del propio teléfono.

Gracias a esto resulta mucho más sencillo identificar qué objeto concreto está generando una temperatura anómala. Otras marcas rivales, como Thermal Master, no ofrecen esta fusión pese a cobrar precios más altos por sus dispositivos.

En cuanto a las capacidades térmicas, ambos modelos comparten un rango de medición muy amplio. Pueden detectar temperaturas de entre -20ºC y 600ºC, lo que equivale a un rango de -4ºF a 1112ºF.

Además incorporan medición multipunto avanzada. Son capaces de registrar simultáneamente la temperatura en cinco puntos distintos, ya sea repartidos por toda la imagen o concentrados en una zona concreta.

Cámara térmica RISION Magic RISION El Androide Libre

La construcción también cuida los detalles pensando en un uso exigente. Tanto la Magic como la Magic Pro están fabricados con una aleación metálica de nivel aeroespacial, pensada para resistir entornos de trabajo complicados.

La aplicación que acompaña a los dispositivos suma funciones orientadas a un uso profesional. Permite generar informes con varias mediciones directamente en formato PDF, evitando así el trabajo manual de recopilar los datos.

También es posible añadir coordenadas GPS o marcas de agua personalizadas a las capturas. A esto se suma la sincronización en la nube, de forma que los datos no quedan atrapados en un único dispositivo.

El apartado de precios marca una diferencia notable entre ambos modelos. El RISION Magic tiene un precio de 139 dólares, mientras que el Magic Pro alcanza los 299 dólares.

El Magic ya está disponible en reserva a través de la web oficial de RISION. Su lanzamiento definitivo está previsto para el 24 de agosto.

Quienes reserven el dispositivo con antelación podrán beneficiarse de un descuento de 20 dólares. A esto se suma un año adicional de garantía como incentivo para los primeros compradores.

Cámara térmica RISION Magic RISION El Androide Libre

El Magic Pro, por su parte, tardará algo más en llegar al mercado. Su comercialización está prevista para septiembre, aunque la marca todavía no ha detallado fecha exacta ni condiciones de reserva.

Estos accesorios se suman a una tendencia creciente de módulos térmicos compactos para smartphones. Frente a los teléfonos resistentes con cámara infrarroja integrada, este tipo de soluciones externas suelen ofrecer mayor precisión sin obligar a cambiar de móvil.

También resultan más económicas que las pistolas térmicas dedicadas, otro tipo de equipo habitual en tareas de inspección. Con estas dos propuestas, RISION busca hacerse un hueco entre los profesionales que necesitan precisión sin cargar con equipo adicional.