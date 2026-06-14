Logitech lanza en España su primer ratón plegable que se puede llevar en el bolsillo para trabajar donde quieras

Logitech ha presentado de forma oficial su nuevo Mobi Fold (79,99 euros), un ratón compacto diseñado específicamente para trabajar con comodidad desde cualquier lugar del mundo.

Este dispositivo destaca en el catálogo de la firma por ser su primer ratón plegable. El propósito principal de este lanzamiento es resolver uno de los mayores inconvenientes logísticos que sufren las personas que viajan de forma recurrente.

Según los datos obtenidos en una investigación de la propia marca, existe una contradicción muy llamativa en las costumbres de los trabajadores modernos. El informe revela de manera contundente que el 62 % de los profesionales cuenta con un ratón propio en su equipo laboral.

A pesar de disponer de esta herramienta, solamente el 26% de los usuarios decide utilizarla en espacios públicos. Esta baja tasa de uso se debe principalmente a que los modelos tradicionales resultan demasiado voluminosos y pesados para transportarse a diario.

El vicepresidente y director general de la marca, Joseph Mingori, ha señalado que la gente deja el accesorio en casa por pura comodidad en el transporte. El problema real no reside en una falta de interés por la precisión, sino en la molesta tarea que implica trasladar estas herramientas comunes.

Con el fin de solucionar esta persistente brecha en la actividad diaria, el nuevo periférico incluye un sistema de bisagra que disminuye su tamaño notablemente. Mediante este procedimiento de ingeniería, el aparato de bolsillo se convierte rápidamente en un ratón ergonómico apto para jornadas intensas de trabajo profesional.

Este formato ergonómico permite reducir la tensión muscular acumulada en la mano en un 22% en comparación con los paneles integrados portátiles.

Mobi Fold El Androide Libre

El ratón se enciende de forma automática en el momento exacto en que se despliega y se apaga al plegarlo para ahorrar energía.

En lo relativo al funcionamiento técnico, el sistema de desplazamiento táctil adaptativo proporciona una enorme exactitud a la hora de revisar todo tipo de archivos.

Esta tecnología facilita la navegación detallada por extensas hojas de cálculo línea por línea o el avance veloz a través de documentos de gran longitud.

La superficie táctil dispone de dos botones configurables que sirven para agilizar de forma notable el uso de diversas funciones del ordenador. Utilizando la aplicación Logi Options+, cada usuario puede establecer atajos personalizados.

Mobi Fold El Androide Libre

La versatilidad en materia de conectividad inalámbrica representa otro elemento fundamental para asegurar el rendimiento en diferentes puestos y entornos de trabajo. La configuración ofrece la capacidad técnica de vincular el periférico con hasta tres equipos diferentes de forma simultánea gracias al sistema Bluetooth.

El abanico de compatibilidad del aparato es muy amplio e incluye sistemas tan populares como Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS y también Linux.

Esta gran flexibilidad operativa permite alternar el uso entre pantallas de forma rápida, evitando que la productividad se detenga en los desplazamientos.

Para favorecer un ambiente de concentración adecuado en zonas compartidas, el ratón integra botones especiales que producen clics completamente atenuados y silenciosos. Esta especificación técnica resulta idónea para trabajar en bibliotecas o cafeterías concurridas sin molestar en absoluto a los clientes de alrededor.

Mobi Fold El Androide Libre

El dispositivo dispone de un sistema de carga rápida muy útil para imprevistos. Conectar el cable de alimentación durante un único minuto proporciona una autonomía de uso real de hasta 22 horas seguidas.

En el caso de completar un ciclo entero de recarga, la duración de la batería se eleva hasta alcanzar los 30 días. Conviene destacar que este es el primer producto de entrada de la compañía en incorporar la certificación oficial Fast Pair de Google.

El modelo corporativo, denominado Mobi Fold for Business, viene equipado de serie con el receptor inalámbrico de alta seguridad Logi Bolt USB-C. Este accesorio asegura conexiones limpias y estables y permite la compatibilidad con el sistema Sync para la monitorización de los departamentos informáticos. Cuesta 84,99 euros.