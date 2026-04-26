Adiós a prestar el cargador: el nuevo modelo de Satechi es capaz de cargar todos los dispositivos de la familia
El nuevo cargador de escritorio de Satechi representa un salto importante respecto a los modelos de la pasada generación.
Lo bueno de las nuevas leyes que obligan a usar el mismo cargador USB-C es que ya no tenemos que llevar un cargador para cada uno de nuestros dispositivos; lo malo es que, si solo tenemos un cargador, vamos a tener que compartirlo entre varios aparatos y miembros de la familia.
El nuevo Satechi ChargeView 140W Desktop Charger puede ser lo que necesitamos. Se trata de un cargador de escritorio, diseñado no para ser transportado en la mochila o el bolso, sino para dejarlo en una mesa para cargar y dar energía a todos nuestros dispositivos.
De hecho, podríamos decir que es más una central de carga inteligente, que es capaz de adaptarse a diferentes dispositivos de manera simultánea sin importar la cantidad de energía que requieran, desde ordenadores portátiles hasta smartphones.
La idea es que dejemos este cargador siempre enchufado y conectemos lo que vayamos a necesitar en cada momento. La pantalla integrada LCD ayuda a evitar confusiones y a monitorizar el consumo de varios de manera activa en cada uno de sus cuatro puertos USB-C.
De esta manera, podemos tener siempre claro cuál es la eficiencia de la carga de cada dispositivo, algo útil si no estamos usando el cable adecuado o si nuestro dispositivo no está cargando correctamente por cualquier motivo.
La pantalla tiene varios modos, incluyendo unos que muestran la potencia total y separada por cada puerto, así como tres avisos de temperatura, alcanzando hasta el punto en el que se active la refrigeración activa.
Estamos ante un cargador de alto rendimiento GaN de última generación, compatible con los últimos protocolos avanzados de entrega de energía. Promete una eficiencia térmica superior, lo que se traduce en una menor generación de calor residual y una mayor fiabilidad a largo plazo.
Como su nombre indica, en total este cargador es capaz de aportar 140 W a través de sus puertos USB-C, aunque no todos los puertos son iguales y debemos elegir los que mejor se adapten a nuestras necesidades.
En concreto, los dos primeros puertos alcanzan hasta 140 W, lo que los hace ideales para ordenadores portátiles y consolas de videojuegos, mientras que los otros dos son de 40 W cada uno, para smartphones, tablets y accesorios como auriculares inalámbricos.
Cuando haya más de un dispositivo conectado, el cargador es capaz de repartir la potencia entre los diferentes puertos según las circunstancias. Por ejemplo, si conectamos en los dos primeros puertos, alcanzaremos 70 W en cada uno, pero si conectamos en los cuatro puertos, se activará una configuración especial de 65 W + 40 W + 20 W + 15 W.
El Satechi ChargeView 140W Desktop Charger tiene un precio de 99,99 dólares. Estará disponible en España a través de Amazon, aunque el precio en euros aún no ha sido anunciado.