Los nuevos cargadores de Xiaomi para España son imprescindibles si tienes un móvil nuevo: baratos y potentes

Con la llegada de los tres nuevos cargadores de Xiaomi a España, la compañía cubre todo tipo de gamas y rangos de precios, con un modelo dedicado para cada tipo de smartphone o dispositivo que queramos cargar.

Atrás quedaron los tiempos en los que comprar un móvil nuevo era toda una experiencia; los móviles actuales ya no incluyen cargador ni prácticamente ningún "extra", aunque algunos fabricantes sigan incluyendo añadidos como fundas transparentes en algunos modelos.

De hecho, no tener el cargador adecuado para nuestro móvil nuevo es una de las grandes molestias de hoy en día; especialmente porque los últimos smartphones son compatibles con velocidades de carga muy rápidas que no se pueden aprovechar con un cargador viejo.

Por lo tanto, si estamos pensando en comprar un nuevo smartphone, o si queremos aprovechar la potencia que permite nuestra última compra (por ejemplo, un Xiaomi 17), necesitamos un cargador, y la propia Xiaomi puede ser la solución.

Xiaomi ha lanzado su nueva gama de cargadores en España, compuesta por tres modelos con diferentes rangos de potencia, funcionalidades y precio. El modelo más completo es el Xiaomi 1000W Charging Combo, que por 54,99 euros tiene todo lo que necesitamos.

Nuevos cargadores de Xiaomi Xiaomi

Como su nombre indica, este cargador alcanza los 100W de potencia, y gracias a la tecnología GaN es lo suficientemente pequeño como para no molestar en la mochila o incluso en el bolsillo.

Este es el cargador que necesitamos si tenemos un móvil de gama alta que alcance los 100W de carga por cable, pero también puede ser muy útil para recargar nuestro ordenador portátil y otros dispositivos que requieren de más potencia.

Una de las características únicas de este cargador es que viene con un cable de USB-A a USB-C de 100 cm de longitud, por lo que no tendremos que comprarlo por separado; el cable incluido ya está preparado para esta potencia.

Un detalle curioso es que este cargador solo tiene una salida USB-A, algo cada vez más raro (y que dentro de poco será ilegal en la UE) pero que nos puede resultar útil si ya tenemos cables USB-A que podamos aprovechar.

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El segundo modelo lanzado en España es el Xiaomi 45W Nano Turbo Charging Power Adapter por 27,99 euros, y aquí la palabra clave es "Nano" porque es un dispositivo muy pequeño y ligero que apenas ocupa un poco más que el enchufe.

Pese al espacio reducido que ocupa, este cargador cuenta con dos conexiones USB-C, lo que nos permite recargar dos dispositivos al mismo tiempo si tenemos dos cables USB-C (que en esta ocasión se venden por separado).

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la potencia máxima de 45 W se obtiene únicamente si tenemos un puerto conectado; si tenemos dos dispositivos al mismo tiempo, el primer puerto tendrá una salida de 25W y el segundo de 20W.

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Por último, tenemos el Xiaomi 20W Fast Charging Power Adapter Type-C por 9,99 euros; y esa es la característica estrella de este cargador, el precio que lo hace muy asequible y adecuado para cualquier smartphone, ya sea moderno o con un par de años encima.

La carga de 20W es apropiada para muchos smartphones, algunos incluso recién lanzados, por lo que si no necesitamos más, puede que nos compense comprar este modelo y ahorrarnos el dinero.

Por supuesto, eso también significa que es un cargador compacto y fácil de llevar a cualquier parte y aunque solo cuenta con una conexión USB-C, es compatible con los principales protocolos de carga rápida como PD y QC.