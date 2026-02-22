El juguete perfecto de Lidl para entretener a los niños en casa: barato, disparará su creatividad y lo alejará de pantallas

La pandemia disparó en nuestro país el interés por todo tipo de aficiones, desde hacer pan al punto de cruz, sobre todo para relajarnos. Desde entonces han cambiado muchas cosas, pero se sigue apostando por multitud de hobbies poco comunes.

Es en esa sección donde encaja uno de los productos más peculiares que tiene Lidl en su catálogo, un rotulador 3D con el que crear diseños simpáticos.

Es importante remarcar que se trata de una herramienta para que sea usada por adultos o niños mayores de 14 años, pero con la que podremos entretener a los niños creando figuras de todo tipo.

Dado que usa electricidad y que calienta los filamentos con los que imprime, no es adecuado dejar a niños muy pequeños solos con esta herramienta, que cuesta 14,99 euros, al tener un 16% de descuento.

Este dispositivo permite a usuarios dar el salto del papel al espacio físico, convirtiendo trazos simples en estructuras con volumen de una manera intuitiva y sumamente entretenida.

Rotulador 3D El Androide Libre

El funcionamiento de este instrumento es sencillo. A diferencia de un bolígrafo convencional que utiliza tinta líquida, este equipo emplea filamentos de plástico que se calientan hasta alcanzar un estado maleable.

Al salir por la boquilla, el material se enfría rápidamente al contacto con el aire, lo que permite al usuario construir hacia arriba o unir piezas previamente dibujadas en una superficie plana.

Es una herramienta ideal para quienes disfrutan del modelismo, la decoración personalizada o simplemente desean explorar nuevas formas de expresión artística sin necesidad de realizar una inversión económica elevada.

Uno de los puntos fuertes de la propuesta de Lidl, bajo su marca propia de manualidades Crelando, es la inclusión de un conjunto completo de accesorios que facilitan el aprendizaje desde el primer momento.

Rotulador 3D El Androide Libre

El paquete suele incluir varios rollos de filamento en distintos colores, lo que permite empezar a crear figuras multicolores de inmediato. Además, cuenta con plantillas de diseño que sirven como guía para aquellos que todavía no se sienten cómodos dibujando a mano alzada en el aire.

Estas plantillas son fundamentales para entender cómo estructurar figuras complejas a partir de formas geométricas básicas.

Su diseño ligero evita la fatiga durante sesiones prolongadas de uso, y los controles para regular la velocidad de salida del plástico permiten un dominio preciso sobre el flujo del material.

Esto es especialmente útil cuando se realizan detalles minuciosos que requieren una salida lenta, o cuando se desea rellenar superficies grandes con mayor rapidez.

Rotulador 3D El Androide Libre

La seguridad también es una prioridad, por lo que el sistema cuenta con mecanismos de reposo automático para evitar sobrecalentamientos innecesarios cuando no se está utilizando.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el dispositivo destaca por su versatilidad. Es compatible con diversos tipos de filamentos plásticos, aunque se recomienda seguir las indicaciones del fabricante para asegurar la durabilidad de la boquilla.

El mantenimiento es mínimo, limitándose a asegurar que no queden restos de material en el interior después de cada uso, un proceso que se facilita gracias a la función de retroceso del filamento incorporada en el panel de control. Todo esto se presenta en un formato compacto que resulta fácil de guardar y transportar.