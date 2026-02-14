Adiós a Android Auto con cable con este cargador para el coche que incluye soporte para el salpicadero y es muy barato

En España la adopción del vehículo eléctrico o electrificado está renovando el parqué de coches lo que, además, influye en la conectividad de los mismos.

Son muchos los coches modernos que tienen integrado Android Auto o Apple Carplay, pero son muchos más los que aún no lo tienen y se valen de accesorios para implementarlo, como pantallas externas.

Pero hay muchos otros que tienen Android Auto solo activo por cable. En ese caso hay que conectar físicamente el móvil al coche, lo que es un engorro.

Hay accesorios que permiten usar Android Auto inalámbrico, como el famoso MA1 de Motorola, pero la propuesta que ha surgido en Kickstarter va mucho más allá.

Se llama 4 in 1 Smart Car Mount y, como su propio nombre indica, son cuatro dispositivos en uno, a un precio bastante ajustado de 37 euros al cambio.

Tipos de sujeción El Androide Libre

Este dispositivo se presenta como un soporte inteligente que va mucho más allá de la simple sujeción de un teléfono móvil. Se trata de una unidad multifuncional diseñada para resolver cuatro necesidades.

Dos de las funciones están relacionadas. La base de esta propuesta es su compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

Soporte 4 en 1 Alvarez del Vayo

No es necesario conectar y desconectar el terminal cada vez que se sube al coche; el sistema reconoce el dispositivo automáticamente, permitiendo que el usuario inicie su ruta o reproduzca su lista de música favorita en cuestión de segundos.

Esto no solo mejora la experiencia de uso, sino que reduce el desgaste físico de los puertos de carga de los smartphones.

Soporte 4 en 1 El Androide Libre

Otro de los pilares es el soporte en sí mismo. El diseño ha sido pensado para ser ergonómico y adaptable.

Gracias a su capacidad de rotación de 360 grados, el conductor puede orientar el teléfono tanto en formato vertical como horizontal, ajustando el ángulo exacto para evitar reflejos solares y mejorar la visibilidad.

La última de las funciones de este accesorio es su capacidad de carga magnética de 20 W. En un mundo donde el uso del GPS y el streaming de audio consume grandes cantidades de energía, contar con una carga rápida eficiente es una prioridad.

La tecnología magnética empleada permite una sujeción firme que asegura que el teléfono permanezca en su lugar incluso en las carreteras más irregulares o ante maniobras repentinas.

Soporte 4 en 1 en dos direcciones El Androide Libre

La potencia de 20 W garantiza que, incluso en trayectos cortos por ciudad, la batería del dispositivo móvil recupere un porcentaje significativo de autonomía.

Es decir, este dispositivo, de precio realmente ajustado, pero no solo llevar el móvil en una buena posición (se puede anclar a las rejillas de aireación o al salpicadero con una ventosa) sino también cargar el móvil y transformar el sistema de Android Auto por cable en uno inalámbrico.