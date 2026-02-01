Menuda locura: este espectacular reloj de gama alta de Huawei cuesta 100 euros

En España cada vez más usuarios pasan de usar pulseras inteligentes a smartwatches. Uno de los motivos es que la estética del reloj es mucho más elegante.

Otra de las ventajas es que suelen tener más funciones, aunque no todos quieran pagar lo que cuesta un reloj con eSIM, sensor para realizar electrocardiogramas, etc.

Los usuarios que busquen un reloj con un diseño de primer nivel, de una marca reconocida y que, pese a todo, no quieran gastar mucho, están de enhorabuena.

Gracias a una oferta espectacular, Huawei nos permite comprar en su web el Huawei Watch GT 4 de 46 mm en la frontera de los 100 euros, un coste insólito para un dispositivo de este calibre. El precio es de 109 euros y con el cupón AMORSV8 se queda en 100,28 euros.

Este reloj inteligente no es simplemente un accesorio que mide los pasos o las pulsaciones, sino que ofrece un diseño muy similar al de relojes tradicionales sin prescindir de la tecnología que aporta un smartwatch. Eso sí, la unidad en oferta es la que tiene la correa de silicona, aunque se puede usar otra si lo queremos.

Así es el Huawei Watch GT 4 en su edición de acero inoxidable Jacinto Araque El Androide Libre

Si pasamos al apartado técnico, la pantalla AMOLED brilla con luz propia. Además, la fluidez del sistema operativo asegura que navegar entre las diferentes aplicaciones y widgets sea una experiencia carente de retardos.

Es aquí donde se nota el salto de calidad respecto a otros relojes económicos: la respuesta táctil es precisa y el brillo automático funciona de manera impecable incluso bajo la luz directa del sol, algo fundamental para quienes practican deporte al aire libre por la geografía española.

Oferta del Huawei Watch GT4 El Androide Libre

Las capacidades de seguimiento de salud y actividad física son otro pilar fundamental que justifica cada céntimo de esta oferta. El Huawei Watch GT 4 incorpora tecnologías avanzadas para monitorizar el bienestar del usuario de forma constante:

Sistema TruSeen 5.5+ para una medición del ritmo cardíaco extremadamente precisa, incluso en condiciones de frío o durante ejercicios de alta intensidad.

extremadamente precisa, incluso en condiciones de frío o durante ejercicios de alta intensidad. Monitorización científica del sueño con TruSleep 3.0, que permite identificar problemas respiratorios durante el descanso.

que permite identificar problemas respiratorios durante el descanso. Gestión de calorías mediante la aplicación Stay Fit, ideal para quienes desean llevar un control estricto de su balance energético.

ideal para quienes desean llevar un control estricto de su balance energético. Más de 100 modos de entrenamiento que cubren desde el running hasta deportes más específicos como el pádel o el buceo recreativo.

que cubren desde el running hasta deportes más específicos como el pádel o el buceo recreativo. GPS de doble banda con cinco sistemas de posicionamiento, garantizando rutas exactas sin depender totalmente del teléfono móvil.

Uno de los puntos donde este reloj realmente marca la diferencia frente a su competencia directa es la autonomía.

En un mundo donde muchos relojes inteligentes de gama alta apenas superan el día de uso, el modelo de 46 mm de Huawei es capaz de alcanzar hasta los 14 días de batería con un uso moderado.

Incluso para los usuarios más exigentes que mantienen la pantalla siempre activa y realizan mediciones constantes, es fácil llegar a la semana completa sin pasar por el cargador.

Esta libertad es un lujo que, por este precio, resulta prácticamente imposible de encontrar en otras marcas, eliminando la ansiedad de quedarse sin energía en el momento menos oportuno.

Huawei Watch GT 4 El Androide Libre

Además, la compatibilidad total con dispositivos Android e iOS asegura que nadie se quede fuera de esta experiencia. La sincronización a través de la aplicación de salud de la marca es sencilla y permite gestionar todas las notificaciones, llamadas mediante Bluetooth y datos de rendimiento de manera intuitiva.

La posibilidad de responder mensajes rápidos o llamadas o controlar la música directamente desde la muñeca añade una capa de comodidad que mejora el día a día del usuario.

Se trata, pues, de una opción realmente interesante para los que quieren un buen reloj pero no necesitan lo último y valoran ahorrar dinero.