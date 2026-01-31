Este sencillo accesorio te permitirá tener 256 GB más en tu móvil por poco dinero

En España, el contexto económico actual está provocando que muchos usuarios de tecnología se planteen estirar la vida útil de sus dispositivos móviles antes que enfrentarse a los precios de los últimos modelos.

La falta de memoria RAM y, en el medio plazo, de memoria de almacenamiento está afectando a los cálculos y decisiones de los consumidores.

La inflación y el encarecimiento de los componentes han convertido la renovación de un teléfono en una inversión más difícil de asumir para algunas familias.

Y uno de los motivos por los que se suele querer cambiar de móvil es porque se ha quedado sin espacio de almacenamiento.

Con aplicaciones que cada vez ocupan más y cámaras que generan archivos de vídeo de alta resolución, la memoria de los terminales se agota rápidamente.

Ante este escenario, una solución es usar un pendrive USB C de, al menos, 256 GB, una alternativa económica para quienes necesitan una expansión inmediata sin necesidad de adquirir un terminal nuevo. Su precio ronda los 25 euros.

Muchos modelos destacan por su versatilidad al ofrecer una interfaz dual que incluye conectores USB-C y USB-A. Esta característica es fundamental en la actualidad, ya que permite mover archivos de forma fluida entre un smartphone, una tablet y un ordenador convencional o una TV sin necesidad de adaptadores intermedios.

Pendrive dual USB-C y USB-A El Androide Libre

Para un usuario que siente que su móvil ya no puede guardar más fotos o que recibe constantemente el aviso de memoria llena, esta herramienta supone un alivio significativo.

Al conectar el dispositivo directamente al puerto de carga del teléfono, se reconoce como una unidad externa, permitiendo trasladar miles de fotografías y vídeos en cuestión de minutos, liberando así el espacio interno necesario para que el sistema operativo vuelva a funcionar con agilidad.

La capacidad mínima de 256 GB es adecuada para aquellos que consumen contenido multimedia en sus viajes, permitiendo almacenar series completas o películas. Y lo mejor es que podemos tener ahí miles de archivos pesados que tengamos que consultar desde el móvil pero que no siempre necesitemos abrir.

A pesar de sus evidentes ventajas como solución de almacenamiento económica, no es un dispositivo perfecto y presenta algunas desventajas que el usuario debe considerar.

Mismo pendrive en un ordenador y en un móvil El Androide Libre

En primer lugar, al utilizar el puerto USB-C del teléfono, impide la carga del terminal mientras se están transfiriendo archivos, a menos que se disponga de un hub adicional.

También hay que tener en cuenta que, aunque la velocidad es adecuada para el uso diario, no alcanza las tasas de transferencia de los discos SSD externos de gama alta, lo que puede notarse si se intentan mover grandes cantidades de datos.

No obstante, valorando su coste frente al precio de un móvil nuevo con mayor capacidad, estos inconvenientes son menores. Comprar este accesorio es, sin duda, una decisión racional para optimizar el gasto tecnológico en los tiempos que corren.