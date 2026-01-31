Un cargador compacto con carga de 20W que cuesta menos de 2,5 euros en Lidl: el chollo que parece un error de precio

Desde hace ya un tiempo, en España, y en el resto de mercados europeos, los móviles vienen sin un cargador en la caja.

Esta decisión, que se diseñó para minimizar la basura electrónica, ha hecho que muchos usuarios tengan que comprar un cargador para su terminal, bien porque el antiguo se ha perdido o porque estaba estropeado.

Dentro de este contexto, la cadena de supermercados Lidl ha introducido un dispositivo que destaca por su minimalismo y rendimiento: el cargador de pared nano USB.Y por su precio: 2,49 euros. No, no es un error.

Este accesorio no solo busca cumplir con la función básica de suministrar energía a nuestros dispositivos móviles, sino que lo hace optimizando el espacio y garantizando una compatibilidad amplia, ya que actualmente prácticamente todos los dispositivos usan USB-C.

La tendencia hacia la miniaturización de los componentes electrónicos ha permitido que dispositivos que antes ocupaban un volumen considerable ahora quepan prácticamente en cualquier lugar.

Cargador Nano de Lidl El Androide Libre

Al reducir las dimensiones físicas sin sacrificar la potencia de salida, se convierte en un accesorio ideal para quienes viajan con frecuencia o para aquellos que desean mantener sus regletas y enchufes libres de obstáculos innecesarios.

A pesar de su reducido tamaño, incorpora sistemas de gestión inteligente de la energía.

Por ejemplo, tiene tecnología Smart Fast Charge para optimizar el tiempo de carga según el dispositivo conectado, además de una salida de potencia adaptada para dispositivos modernos mediante conexión USB tipo C.

Dispone de compatibilidad con protocolos de entrega de energía (Power Delivery) que aseguran una carga eficiente y tiene protección integrada contra sobrecargas, sobretensiones y cortocircuitos. La potencia de carga es de 20 W, no siendo la más alta pero aportando cierta velocidad.

Cargador Nano de Lidl El Androide Libre

Este pequeño dispositivo es capaz de alimentar desde un teléfono hasta auriculares inalámbricos, libros electrónicos o incluso tablets, eliminando la necesidad de cargar con múltiples transformadores en la mochila o la maleta. Eso sí, no tiene cable de carga, por lo que deberemos comprar uno USB-C a USB-C para poder usarlo.

En cuanto a su disponibilidad, Lidl ha apostado por ofrecer este producto bajo su marca de confianza en electrónica, manteniendo un equilibrio muy atractivo entre el coste y las prestaciones ofrecidas. Está disponible en blanco y negro.