Netatmo ha lanzado dos productos ORIGINAL con un diseño espectacular y fabricados en Europa

Netatmo es una de las firmas de seguridad y vigilancia doméstica más relevantes de Europa. En España en los últimos meses hemos probado algunos de sus productos, como su cerradura inteligente.

Recientemente han presentado dos nuevos dispositivos, muy diferentes, pero que tienen en común la apuesta por un diseño de gran nivel, lo que los distingue de muchos competidores.

Además, ambos cuentan con funciones inteligentes y se integran en su nueva aplicación Home+Control.

La compañía francesa lleva haciendo dispositivos 14 años y se nota la evolución que han tenido, y ahora mejoran dos de sus mayores éxitos.

El Thermostat ORIGINAL es un termostato que puede usarse sin cables y se integra en cualquier casa. La Outdoor Camera ORIGINAL viene a sustituir al modelo de 2020 con un diseño similar pero mejores prestaciones.

Thermostat ORIGINAL

Este dispositivo se ha centrado en el ahorro energético y es que, según la empresa, 9 de cada 10 usuarios está preocupado por el gasto energético.

De hecho, la mayoría de compradores elige un termostato inteligente para poder ahorrar en la factura.

Thermostat ORIGINAL El Androide Libre

De diseño minimalista, este termostato cuenta con versiones cableadas e inalámbricas, y está construido en Europa con un 65% de plásticos reciclados.

Además de la integración inteligente con la aplicación de Netatmo, es compatible con Matter, se integra con Google Home, Alexa, Homekit y se ha pensado para que se pueda comunicar eficazmente con las válvulas de los radiadores de agua compatibles, las nuevas Radiator Valve ORIGINAL.

Termostato y válvula El Androide Libre

Según Netatmo, los usuarios podrán ahorrarse hasta 250 euros al año, con funciones como el geovallado para avisar si lo hemos dejado puesto al salir. También usa algoritmos que analizan el comportamiento de la casa para luego poder ajustar el consumo de energía y avisa si hay incidentes dentro del sistema.

De hecho, con las nuevas funciones inteligentes, es capaz de adelantarse y activarse solo si detecta que la temperatura es incorrecta en función de nuestro uso normal. El precio es de 139,99 euros para el modelo con cable y de 149,99 euros para el inalámbrico con baterías y ya está disponible.

Outdoor Camera ORIGINAL

Esta cámara cuenta con un diseño muy original y elegante con carcasa de aluminio y cristal de alta resistencia.

Además de poder grabar con un ángulo de hasta 130º, lo que le da un ángulo de visión enorme, cuenta con una sirena de 105 dB que sirve como elemento de disuasión y luz de vigilancia de intensidad variable.

Outdoor Camera ORIGINAL El Androide Libre

La grabación de vídeo es a resolución 2K con HDR a 30fps e incluye visión nocturna. La construcción es sólida y se ha diseñado para resistir al agua, sol y nieve.

La comunicación se hace de forma inalámbrica, mediante WiFi. Es importante destacar que es compatible con Dual Band Wifi, algo que pocas cámaras del mercado tienen, y cuenta con dos antenas para minimizar interferencias y mejorar el alcance.

Outdoor Camera ORIGINAL El Androide Libre

La memoria interna se amplía mediante microSD y no hace falta pagar ningún tipo de suscripción.

El sistema cuenta con detección mediante inteligencia artificial de coches, personas y mascotas. Por supuesto, cuenta con integración con el protocolo Matter, y con Google Home, Alexa y Homekit. Su precio es de 249,99 eurosy se pondrá a la venta este verano.