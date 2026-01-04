Ikea se suma a la moda de los cargadores inalámbricos con imanes con 3 nuevos modelos con Qi 2.0 ideales para tu móvil

Desde hace varios años IKEA se está posicionando como una empresa que se adentra en la domótica, de una forma cómoda y sencilla para el usuario, y es algo que ya hemos visto en España.

En otros países, como Estados Unidos, esto va más allá, y están ampliando su ecosistema de productos, que esperemos que llegue a nuestro país pronto.

Uno de los más llamativos son la nueva línea de cargadores inalámbricos VÄSTMÄRKE, una familia de dispositivos que va más allá de la simple recarga de batería, integrando el diseño con la tecnología más avanzada de carga sin cables.

Cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE

El cargador inalámbrico VÄSTMÄRKE, a menudo referido como el modelo "Puck" o donut por su distintiva forma toroidal, es la opción más portátil y versátil de la colección.Y la más económica, porque cuesta 9,99 dólares.

Su diseño minimalista y compacto lo convierte en el accesorio ideal para escritorios o mesillas de noche que requieren un perfil bajo.

Cargador IKEA de silicona El Androide Libre

Este modelo se destaca por su fabricación en silicona, que no solo le confiere un tacto suave y un aspecto moderno, sino que también proporciona un agarre excelente, evitando que el dispositivo se deslice accidentalmente.

Una característica ingeniosa es su hueco central. Al tener una forma de rosquilla, permite a los usuarios deslizar los dedos para sostener el móvil con facilidad mientras carga, manteniendo el cargador en su sitio.

Además, su construcción está pensada para la gestión del cable. El cable de conexión USB-C (el cargador USB-C se vende aparte) puede enrollarse alrededor de la base, quedando oculto y manteniendo un entorno de trabajo o descanso ordenado.

Soporte de carga inalámbrica VÄSTMÄRKE

Otra opción, más convencional, es el soporte de carga inalámbrica VÄSTMÄRKE. Este modelo está diseñado para ser el accesorio perfecto en la cocina, el salón o la oficina.

Permite al usuario seguir recetas, atender videollamadas o ver vídeos sin interrumpir la carga. Su precio es de 24,99 dólares. Curiosamnte, este modelo síq ue está disponible en España, a 14,99 euros.

Aporta calidez a cualquier estancia gracias a su principal material de construcción: el corcho. Este material natural y acogedor le da un aspecto orgánico y un excelente agarre.

Base de carga con imanes El Androide Libre

Su estabilidad está garantizada por un potente sistema de alineamiento magnético que fija el teléfono firmemente al soporte, permitiendo su uso tanto en posición horizontal como vertical.

Cargador inalámbrico con iluminación VÄSTMÄRKE

El tercer modelo de la serie VÄSTMÄRKE es la solución más integral de la colección: un cargador que combina la funcionalidad de recarga con un elemento de iluminación y organización.

Cuenco con carga inalámbrica El Androide Libre

Este dispositivo está concebido para ser la pieza central en un recibidor o una cómoda, donde se necesita luz ambiental y un espacio para dejar objetos personales antes de descansar o salir.

El diseño se presenta como una bandeja con forma de cuenco, incorporando una lámpara integrada que emite una agradable luz ambiental.

La estructura del cuenco permite guardar objetos pequeños que solemos llevar encima, como joyas, llaves, monedas o un reloj, asegurando que estén siempre a mano y evitando que se pierdan.

La combinación de materiales, incluyendo vidrio en el soporte y plástico de policarbonato en la parte superior, le otorga una apariencia moderna y robusta. También cuesta 24,99 dólares.

Estos tres nuevos modelos están certificados con el estándar Qi 2.0 (BPP y MPP), lo que asegura una carga eficiente, un alineamiento magnético y compatibilidad con las tecnologías Power Delivery (PD 3.0) y Quick Charge (QC 2.0).