Los mejores auriculares de Samsung, los Galaxy Buds 3 Pro, son un chollo con más de un 40% de descuento

En España, los consumidores están acostumbrados a ver fluctuaciones de precios en Amazon, pero pocas veces nos encontramos con una rebaja tan agresiva, de un 40%.

Estamos hablando de los Samsung Galaxy Buds 3 Pro, unos auriculares que llegaron al mercado con la etiqueta de premium y un precio de 249 euros, pero que ahora se pueden adquirir por una cifra mucho más atractiva: 154,99 euros.

Esta reducción sitúa a uno de los mejores dispositivos de audio del año al alcance de muchos más bolsillos.

Lo primero que llama la atención de este modelo es su cambio radical de diseño. Samsung ha dejado atrás la forma de botón compacto para adoptar un formato con bastón, similar al de sus competidores más directos, pero con una identidad propia muy marcada.

Este nuevo diseño no es solo estético; la inclusión de las llamadas "Blade Lights" o luces en el bastón ofrece un toque futurista, pero lo crucial es cómo esta forma mejora la calidad de las llamadas y el ajuste en el oído.

Al acercar el micrófono a la boca, la claridad de la voz aumenta notablemente, algo esencial en un mundo donde las llamadas son cotidianas.

Sin embargo, el verdadero corazón de los Galaxy Buds 3 Pro reside en su arquitectura de sonido. Por este precio de oferta, te llevas a casa un sistema de doble amplificador que gestiona por separado el woofer y el tweeter.

Esto es poco común en este rango de precios y permite una separación de frecuencias exquisita: los graves son profundos sin emborronar las voces, y los agudos, gracias al tweeter plano, son cristalinos y detallados.

Si dispones de un teléfono compatible, un Galaxy, podrás disfrutar de audio de ultra alta calidad de 24 bits y 96 kHz, acercándote a la fidelidad que los artistas escuchan en el estudio de grabación.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La inteligencia artificial juega un papel fundamental en la experiencia de usuario, justificando el apellido "Pro" de este dispositivo.

La cancelación de ruido activa (ANC) ya no es estática; ahora es adaptativa. Los auriculares escuchan el entorno constantemente y ajustan el nivel de supresión de ruido en tiempo real. Entre sus funciones más destacadas encontramos:

Detección de voz y sirenas: Si los auriculares detectan que empiezas a hablar o escuchan una sirena de ambulancia, bajan automáticamente el volumen de la música y activan el sonido ambiente para que no pierdas detalle de lo importante.

Traducción en tiempo real: Gracias a la integración con el ecosistema Galaxy AI, puedes usar el modo intérprete para escuchar la traducción de una conversación directamente en tu oído mientras la otra persona lee o escucha a través del teléfono.

Ecualización adaptativa: Un micrófono interno analiza cómo resuena el sonido en tu canal auditivo y ajusta la música para que suene perfecta, independientemente de cómo te hayas colocado los auriculares.

La durabilidad y la batería son los otros dos pilares que sostienen esta oferta. Con una certificación IP57, los Buds 3 Pro son resistentes al agua y al polvo, lo que los hace compañeros ideales para entrenamientos intensos o días de lluvia.

En cuanto a la autonomía, ofrecen hasta 30 horas de reproducción total contando con la carga del estuche, asegurando que la música no pare durante viajes largos o jornadas maratonianas de trabajo. Con una sola carga superamos las 6 horas de escucha tranquilamente.