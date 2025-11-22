El chollo del día es este reloj de Xiaomi con llamadas desde la muñeca y gran pantalla por menos de 30 euros

En España el mercado de los dispositivos wearables está dominado por unas pocas marcas, entre las que está Xiaomi.

Aunque ya hace mucho que las Smart Bands de esta marca reinaban sin competencia, la empresa sigue ofreciendo modelos muy económicos con pantallas mayores.

Podríamos decir que las pulseras han crecido para asemejarse a los relojes en tamaño y lo han hecho sin subir mucho el precio.

Un buen ejemplo es el Redmi Watch 5 Active, un smartwatch que tiene una gran relación calidad-precio en el segmento de entrada y gama media.

Este reloj inteligente, disponible a un precio muy competitivo, 29,49 euros, es una buena opción para los que quieren entrar en el sector de los relojes inteligentes, pero valoran mucho el precio.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active El Androide Libre

El Watch 5 Active es una buena opción también para los que quieren gestionar mínimamente la salud, hacer algo de deporte, y, cómo no, estar pendiente de las notificaciones.

La característica más destacable del Redmi Watch 5 Active es, sin duda, su pantalla LCD de 2 pulgadas. Este panel cuadrado no es solo grande, sino que su diseño aprovecha el espacio ofreciendo una impresionante relación pantalla-cuerpo superior al 70%.

El reloj presenta un marco con un acabado mate que le confiere un aspecto más sofisticado y suave al tacto, desmarcándolo de la sensación plástica de otros dispositivos de su rango de precio.

Además, la personalización es un pilar central, ya que el dispositivo ofrece acceso a más de 200 esferas de reloj diferentes, disponibles a través de la aplicación Mi Fitness.

Llamadas Bluetooth El Androide Libre

Uno de los mayores desafíos de los dispositivos inteligentes es la duración de la batería, y es que el Redmi Watch 5 Active promete hasta 18 días en modo de uso normal.

La inclusión de la funcionalidad de llamadas Bluetooth es un factor decisivo. Gracias a esta característica y a un avanzado sistema de doble micrófono con reducción de ruido, los usuarios pueden responder llamadas directamente desde su muñeca. Hasta hace poco esta era una de las funciones reservadas a los modelos de gama alta.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active El Androide Libre

En cuanto a las funcionalidades de fitness y salud, el Redmi Watch 5 Active proporciona una monitorización de la salud las 24 horas al día, incluyendo el seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca y la crucial medición del oxígeno en sangre (SpO2).

También ofrece un seguimiento detallado de los niveles de estrés. El reloj es compatible con más de 140 modos de entrenamiento diferentes.

Además, su clasificación de resistencia al agua de 5 ATM garantiza su durabilidad para el uso diario, permitiendo llevarlo sin preocupaciones bajo la lluvia o al nadar cerca de la orilla, aunque no incluye modos para el registro de deportes acuáticos avanzados.

Y si usamos un móvil de Xiaomi, tendremos funciones adicionales como el control de la cámara. Otras, como la consulta del tiempo, la música y una pequeña linterna, están disponibles independientemente del móvil que usemos.