El chollo del día es este cargador ultra rápido de Anker con tres puertos por menos de 21 euros

Hace unos años Anker lanzó en España una nueva línea de cargadores para dispositivos electrónicos. No solo móviles, sino también ordenadores y cualquier otro aparato.

La tecnología usada era GAN, es decir, que los dispositivos eran compactos para la potencia que podían desarrollar. No eran baratos, pero tampoco especialmente caros.

Pero el tiempo pasa y las ofertas se empiezan a aplicar. La mejor que hemos visto en los últimos meses es la del Anker 735 Charger (Nano II 65W) con un 58% de descuento.

Ha pasado de costar 59,90 euros a 20,99 euros en Amazon. Esto lo posiciona como uno de los mejores cargadores que se pueden comprar en España por ese precio, si no el mejor.

Lo que hace destacar a este dispositivo por encima de los cargadores convencionales es su ingeniería interna. Anker ha sustituido el silicio tradicional por nitruro de galio (GaN).

Cargador de Anker El Androide Libre

Este cambio de material no es meramente estético; permite una transferencia de energía mucho más eficiente y una disipación de calor superior.

Gracias a la segunda generación de esta tecnología, denominada GaN II, el cargador ha podido reducir su tamaño de manera drástica sin sacrificar potencia.

Estamos hablando de un dispositivo que es aproximadamente un 53% más pequeño que el cargador estándar de 61W de Apple, pero que ofrece capacidades superiores y mayor versatilidad de puertos.

El Anker 735 no es solo pequeño; es increíblemente potente y versátil. Cuenta con una capacidad total de 65W, suficiente para cargar a alta velocidad portátiles insignia como el MacBook Air o el MacBook Pro de 13 pulgadas.

Opciones de carga El Androide Libre

Pero su verdadera fortaleza reside en su capacidad para gestionar múltiples dispositivos simultáneamente gracias a sus tres puertos: 2 puertos USB-C de alta velocidad y 1 puerto USB-A para dispositivos antiguos.

La distribución de energía es inteligente y se adapta según lo que tengas conectado. Si usas un solo puerto USB-C, obtendrás los 65 W completos.

Si conectas dos o tres dispositivos, el cargador reparte la carga de manera eficiente (por ejemplo, 40W para tu portátil, mientras reserva energía para cargar tu teléfono y tu reloj inteligente al mismo tiempo).

Esto elimina la ansiedad de tener que elegir qué aparato cargar primero cuando solo tienes un enchufe disponible en una cafetería o en la sala de espera de un aeropuerto.

Además de la compatibilidad, la seguridad es un pilar fundamental. El dispositivo cumple con el último estándar de seguridad IEC 62368-1, lo que garantiza que puedes dejar tus dispositivos cargando con total tranquilidad, sabiendo que están protegidos contra sobrecargas y sobrecalentamientos.