No es un error, este reloj inteligente con WearOS es el mejor de su categoría y solo cuesta 155 euros

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de probar el OnePlus Watch 3, un reloj con Wear OS que prometía una autonomía de primer nivel.

Esto es importante porque en España teníamos que elegir entre un sistema operativo avanzado y una autonomía decente.

Este es de los pocos móviles que puede ofrecer todo el potencial de WearOS, incluyendo pagos móviles, y no nos obliga a cargarlo a diario. Y pese a que su precio de lanzamiento superaba los 300 euros, ahora se puede comprar en Aliexpress por 155 euros.

Fabricado con un bisel duradero de aleación de titanio y coronado por una pantalla de cristal de zafiro de 1.5 pulgadas, este reloj está, literalmente, construido para durar.

La pantalla LTPO AMOLED ofrece una resolución de 466x466 píxeles y un brillo máximo de hasta 2200 nits, asegurando una visibilidad perfecta incluso bajo la luz solar directa.

OnePlus Watch 3 Nacho Castañón El Androide Libre

Más allá de su estética, el dispositivo cuenta con un grado de impermeabilidad IP68 y ha superado rigurosas pruebas de grado militar que certifican su resistencia al polvo, la presión, las temperaturas extremas y el sudor.

Su capacidad para aceptar correas estándar de 22 mm permite además una personalización completa del estilo, adaptándose a cualquier ocasión.

El corazón tecnológico del Watch 3 reside en su innovadora arquitectura de doble chipset, que combina el potente Snapdragon W5 Gen 1 con el chip de eficiencia BES 2800.

Esta sinergia de procesadores, respaldada por 32 GB de memoria interna, permite que el reloj ejecute el sistema operativo principal (Wear OS) con una fluidez excepcional, mientras que el chip secundario gestiona tareas de bajo consumo energético para alargar la autonomía.

Diseño del OnePlus Watch 3. Nacho Castañón Omicrono

La adopción de Wear OS es una de sus mayores fortalezas, abriendo las puertas a todo el ecosistema de Google. Los usuarios pueden descargar una vasta selección de aplicaciones directamente desde Google Play, utilizar Google Maps y realizar pagos sin contacto de forma segura con Google Wallet. Incluso Whatsapp está disponible.

Mientras que otros relojes inteligentes premium luchan por superar las 48 horas, OnePlus promete hasta 5 días de uso inteligente continuo con una sola carga.

Para los usuarios que optan por activar el modo de ahorro de energía, la duración se extiende hasta unos impresionantes 16 días, proporcionando monitorización esencial durante semanas sin necesidad de buscar un cargador.

Incluso en un escenario de uso intensivo y constante, el dispositivo mantiene una autonomía de hasta 3 días.

El OnePlus Watch 3. Nacho Castañón Omicrono

Esta resistencia se complementa con una velocidad de carga asombrosa, una característica distintiva de OnePlus: tan solo 10 minutos de carga son suficientes para obtener un día completo de uso.

Esta capacidad de recarga ultrarrápida, facilitada por la base de carga incluida y el cable USB-C, elimina por completo la ansiedad de carga y posiciona al Watch 3 como el líder indiscutible en términos de longevidad de batería entre los relojes con Wear OS.

Ofrece más de 100 modos deportivos dedicados, incluyendo métricas avanzadas para actividades como correr, tenis, ciclismo y esquí.

El dispositivo va más allá del simple conteo de pasos y calorías, proporcionando datos detallados como la cadencia, las zonas de frecuencia cardíaca y la velocidad de swing.

Incluye un sistema GPS de doble frecuencia (L1+L5). Esta tecnología de banda dual ofrece una precisión de ubicación ultraalta, bloqueando la señal de manera rápida y fiable incluso en entornos urbanos densos o bajo frondosos bosques.

Además, la función de escaneo de salud total en 60 segundos permite monitorizar rápidamente la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre (SpO2), la calidad del sueño y la salud arterial, ofreciendo una visión completa del bienestar general en cualquier momento y lugar.