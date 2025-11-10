Joyas con inteligencia artificial: llegan los colgantes conectados pensados para grabar tu diario personal sin usar el móvil

Ahora hasta las joyas son inteligentes, como demuestra este colgante El Androide Libre

El auge de la inteligencia artificial ha venido con un intento de crear el gadget adecuado para usarla de la manera más cómoda, y uno de los que más se ha visto son los colgantes inteligentes.

Estos aparatos buscan sacar el máximo partido de una tecnología que aún está en desarrollo y que evoluciona a una velocidad nunca antes vista.

La tecnología ya nos ofrecía formas de registrar nuestras vidas, pero a menudo a costa de sacarnos del presente. Las cámaras y los teléfonos requieren que nos detengamos, que posemos, que interrumpamos la naturalidad del instante.

Pese a eso, son los aparatos con los que más interactuamos con la IA, además de los ordenadores, en funciones más relacionadas con lo laboral que con el ocio.

Aquí es donde entran en juego estos colgantes, diseñados para funcionar como un diario personal, que graba y transcribe tus conversaciones y reflexiones más significativas. Su uso es muy concreto, pero en ciertos casos puede ser muy práctico.

Taya Necklace El Androide Libre

Y dado que son elementos que normalmente vamos a llevar al cuello, era cuestión de tiempo que alguna empresa decidiera fusionar esa idea con la de llevar una joya.

Las creadoras de este dispositivo son Amy Zhou y Elena Wagenmans, dos ex empleadas de Apple que han decidido lanzarse a crear su propia empresa, en la actual vorágine de la inteligencia artificial.

Por ahora es pronto para decidir si este tipo de dispositivos van a triunfar o fracasar, como intentos como el Rabbit R1 o el Humane Pin, pero al menos la idea de Taya es relativamente diferente.

Taya Necklace

Este colgante, visualmente, es indistinguible de cualquier otra joya que llevemos al cuello, aunque en realidad sea una pieza de tecnología con procesadores, micrófono y batería.

“Durante décadas, la tecnología wearable ha intentado integrarse en la vida de las personas y, con demasiada frecuencia, ha fracasado porque se veía y se sentía como un dispositivo”, ha declarado Elena Wagenmans, directora ejecutiva y cofundadora de Taya. “Creamos Taya para que fuera algo que la gente realmente quisiera usar: hermoso, privado y empoderador”.

Está diseñada para captar la voz con claridad, filtrando el ruido de fondo para asegurar que los sonidos sean nítidos.

Taya Necklace El Androide Libre

Una vez grabadas, estas notas de voz se transcriben y se organizan en un diario digital privado, accesible solo para el dueño mediante una aplicación.

De esta forma, es posible poder buscar en tus grabaciones una conversación específica, una idea que se te ocurrió mientras paseabas o una historia divertida que te contó un amigo.

Su diseño minimalista la convierte en un accesorio que se puede llevar a diario, sin la reticencia que puede implicar el uso de otros dispositivos. Obviamente, grabar a los demás sin su consentimiento puede ser un problema.

Por supuesto, es posible apagarlo para que no grabe nada si es que no queremos que algo se almacene en la nube de la empresa, que es la que luego permite transcribir la información al móvil.

Es resistente al agua, por lo que no hay que preocuparse si nos sorprende lluvia o si la llevamos puesta durante un entrenamiento. Además, su autonomía dura todo el día, aunque aún no hay datos técnicos de la capacidad de batería, velocidad de carga, etc.

Pero el Taya Necklace no es solo un dispositivo tecnológico; es también una pieza de joyería elegante y discreta. Y eso lo diferencia del resto de alternativas.

Aplicación móvil

La aplicación de Taya se estructura en torno a tres funcionalidades clave: Recuerdos, Diario y Chat.

La sección de Recuerdos es donde se almacenan todas las grabaciones, un flujo continuo de tus pensamientos y conversaciones.

Aplicación móvil El Androide Libre

Diario permite organizar y editar estas memorias, añadiendo contexto, fotos o notas adicionales para crear entradas más elaboradas. Esta es la clave de la aplicación, donde podemos organizar toda la información.

Por último, la función de Chat ofrece una forma innovadora de interactuar con tus propios recuerdos, permitiéndote hacer preguntas a tu diario y recibir respuestas basadas en tus propias palabras. Es como tener una conversación con tu yo del pasado, una herramienta útil para la autorreflexión.

App móvil El Androide Libre

No es muy diferente de ochos chatbots, pero con la crucial diferencia de que tiene un gran registro de información de nuestro día a día.

Un precio ajustado

Una de las cosas que más llama la atención es que su precio no es demasiado alto. Cuesta 89 dólares estadounidenses, unos 80 euros al cambio.

Es cierto que no estamos ante una joya de materiales nobles, pero muchos otros colgantes inteligentes cuestan lo mismo con unos materiales y una estética mucho peor.

El colgante se pondrá a la venta en verano de 2026, con una tirada inicial limitada de 100 unidades, que se pueden reservar desde su página web.