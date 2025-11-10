La batería externa de Xiaomi perfecta para los iPhone ya se puede comprar en España por menos de 22 euros

Marcas como Xiaomi han logrado una gran penetración en España por la buena relación calidad precio de sus móviles, pero no sólo por eso.

Han sabido crear un ecosistema de productos que atraen por su diseño, funcionalidades y precio. Y si eso implica diseñar para un competidor, se hace.

Esto es lo que Xiaomi mostró en la presentación de los Xiaomi 17 Series, que incluyen el sistema de carga Qi2 con imanes.

Uno de los accesorios oficiales de la marca era una pequeña batería de 5.000 mAh, con un sistema imantado, para sus móviles... y para los iPhone.

La Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 se muestra en la web de la empresa, donde se puede comprar por 21,99 euros junto a varios iPhone.

Batería de Xiaomi en un iPhone El Androide Libre

Lo primero que llama la atención de este dispositivo es su perfil increíblemente bajo. Con un grosor de aproximadamente 8,7 milímetros, Xiaomi ha logrado reducir el tamaño en un 27,5% en comparación con modelos anteriores de capacidad similar.

El chasis ultrafino está construido en una aleación de aluminio con un acabado de arenado de alta precisión, ofreciendo una mayor resistencia. Además, cuenta con bordes redondeados que facilitan el agarre cuando está acoplada al teléfono.

La zona de contacto magnético utiliza un panel de fibra de vidrio para evitar arañazos en el terminal y asegurar una conexión robusta.

A pesar de su tamaño compacto, se trata de una batería de 5.000 mAh de alta densidad. Pero su principal atractivo es la matriz de 17 núcleos magnéticos de neodimio, capaces de ejercer una fuerza de hasta 10N.

Batería de Xiaomi en un iPhone 2 El Androide Libre

Esto garantiza que la batería se mantenga firmemente adherida a los iPhone compatibles, es decir, de los iPhone 12 en adelante, incluso en movimiento.

Esta batería ofrece carga inalámbrica de 7.5 W para iPhones, 10 W para ciertos modelos de Xiaomi y hasta 15W para dispositivos compatibles con el protocolo EPP.

Además, permite la carga por cable gracias a su puerto USB-C bidireccional, puede suministrar una carga rápida de hasta 22,5 W.

Por si eso fuera poco, incluye carga simultánea, ya que permite cargar un dispositivo de forma inalámbrica mientras otro se carga mediante cable.

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 El Androide Libre

Y dado que la gestión del calor es crítica en dispositivos tan delgados. Xiaomi ha integrado una capa de disipación de calor de grafeno y un sistema de control de temperatura con dos sensores NTC, que monitorizan el estado de la batería hasta 12.000 veces por minuto.

Esto se suma a sus nueve capas de protección de circuito, que incluyen defensa contra cortocircuitos, sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento, asegurando que tanto la power bank como el teléfono estén protegidos durante todo el ciclo de carga.