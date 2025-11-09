El 'gadget' de menos de 10 euros que deberías tener en tu casa si compras en Amazon: lo recomienda la Policía Nacional

A la hora de hacer compras online, son varias las precauciones que los usuarios en España deben tomar, empezando por únicamente pedir a sitios de confianza.

Son muchas las estafas que han proliferado valiéndose de la poca precaución de los usuarios a la hora de comprar por internet. Ya sea a través de sitios web fraudulentos o de falsos mensajes de correo electrónico solicitando la contraseña u otros datos.

Son bastante en los peligros a los que los usuarios deben hacer frente, pero con un uso cauto, nunca debería haber ningún problema.

Sin embargo, es cierto que los peligros que puedan suponer estos pedidos no acaban cuando llega a casa.

Y es que, hay un error que mucha gente comete cuando recibe pedidos en casa, concretamente a la hora de deshacerse del paquete.

Por lo general, en esta suele venir tanto la información del remitente como del destinatario del mismo, y tirarla a la basura sin más puede ser peligroso.

Incluso la Policía y la Guardia Civil han recomendado en alguna ocasión eliminar la información de los paquetes antes de tirarlos, y además es una acción que no cuesta nada hacer.

Esta información puede acabar en manos de las personas equivocadas y utilizarse para suplantar la identidad del usuario haciendo uso de los datos que se reflejan en la etiqueta.

De hecho, hay ocasiones en las que estas contienen demasiada información, como el número de teléfono. Es por eso que siempre se debe destruir dicha etiqueta. Para ello se puede simplemente arrancar y hacer trozos pequeños, aunque es cierto que esto requiere emplear un poco más de tiempo.

Otra solución que requiere menos tiempo es quemar la etiqueta superficialmente con un mechero, lo cual hará que se ennegrezca y no se puedan distinguir las letras.

Eso sí, esto conlleva un mayor riesgo, puesto que podría derivar en una situación peligrosa si se acaba incendiando la caja que, generalmente, es de cartón o de papel.

Existen unos rotuladores especiales, como este que se vende en Amazon por 9,99 euros el pack de tres unidades, gracias a los cuales lo único que hay que hacer es pasarlo por encima de la etiqueta para que esta cambie de color y no se puedan apreciar las letras.

Se trata de un método especialmente rápido, e ideal para todas aquellas personas que suelan recibir bastantes paquetes en el hogar.