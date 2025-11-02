Esta batería portátil tiene carga para aburrir, cables integrados, pantalla LED y paneles solares

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología portátil, la necesidad de una batería externa se ha convertido en la norma.

Da igual si hablamos de usuarios que van a estudiar, o a trabajar, o de viaje. Cada vez es más normal optar por un accesorio de este tipo, que nos permita cargar dispositivos sin enchufes.

Y dado que cada vez tenemos más dispositivos, cada vez necesitamos más capacidad de almacenamiento, y más versatilidad. Es lo que propone Ampsos con un proyecto en Kickstarter que parte de los 109 dólares y llega a los 169 dólares con el kit solar.

Se trata del 5-in-1 25.000mAh Charging Hub with Solar Boost, un centro de carga con un nombre horroroso pero que promete mucho

Este dispositivo multifuncional no es una simple batería externa. Con una capacidad de 25.000mAh, el hub de Ampsos está diseñado para ser el único cargador que tendremos que llevar encima.

Tiene una potencia total de 170W, lo que le permite cargar simultáneamente desde un ordenador portátil hasta un smartphone, pasando por tablets y otros accesorios.

Esta capacidad lo convierte en un accesorio perfecto para tareas menores, como una jornada en el trabajo y también para escapadas de fin de semana.

Ampsos 5-in-1 25000mAh Charging Hub with Solar Boost El Androide Libre

Una de las características más destacadas del Ampsos 5-in-1 son sus cables de carga rápida USB-C integrados. Esta solución de diseño elimina la necesidad de transportar un arsenal de cables.

El dispositivo cuenta con tres puertos USB-C de 100W cada uno y un puerto USB-A, ofreciendo una compatibilidad casi universal con la mayoría de los dispositivos del mercado.

Para los usuarios del ecosistema Apple, Ampsos ha integrado una base de carga inalámbrica para el Apple Watch.

Pero la verdadera innovación reside en su capacidad de carga solar. Gracias a la tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracking), el hub optimiza la captación de energía solar, permitiendo una recarga eficiente y sostenible cuando no se dispone de una toma de corriente.

Batería cargando cuatro dispositvos El Androide Libre

Esta funcionalidad lo hace muy útil cuando estamos en el campo, donde no tenemos acceso a un enchufe.

La pantalla LED proporciona información en tiempo real sobre el estado de la batería, la potencia de entrada y salida, y la temperatura interna, garantizando un funcionamiento seguro.

A pesar de su gran capacidad, su tamaño es aceptablemente compacto y su peso de 600 gramos lo hace fácilmente transportable. Además, con 90 Wh, cumple con las regulaciones para poder ser transportado en el equipaje de mano en los aviones.

El Ampsos 5-in-1 25.000mAh Charging Hub with Solar Boost tiene una combinación de potencia, versatilidad y diseño que lo convierten en un dispositivo muy recomendable para un perfil concreto de usuario.