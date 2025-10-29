El mando a distancia definitivo: puede controlar cualquier dispositivo conectado y tiene acceso a la IA de ChatGPT

En España los móviles se han popularizado tanto que, en ocasiones, incluso han sustituido a los ordenadores, incluso para tareas relacionadas con los estudios o el trabajo.

Esto ha cambiado la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestro día a día, dándole prioridad a las pantallas táctiles en vez de a otros aparatos, como ratones y teclado.

Y es normal, dado que los dispositivos tradicionales, como los ratones y los teclados voluminosos, a menudo se quedan cortos cuando se trata de darnos portabilidad y funcionalidad. Y a veces necesitamos otros instrumentos.

Es en este nicho donde CheerDots ha encontrado su lugar, proponiendo una solución "todo en uno" que cabe en el bolsillo y que ha interesado a miles de patrocinadores en todo el mundo.

Lo ha hecho con el proyecto CheerPlay, un dispositivo que promete cambiar la manera en la que controlamos muchos aparatos que están presentes en nuestro día a día.

La evolución de un concepto innovador

La historia de CheerDots no es la de un producto único, sino la de una idea en constante evolución. La compañía detrás de este ingenioso dispositivo ha lanzado varias campañas de crowdfunding, cada una mejorando y refinando la fórmula original.

El concepto nació de una necesidad simple: un control remoto universal para todos nuestros dispositivos inteligentes.

CheerPlay El Androide Libre

El primer producto que captó la atención fue el CheerTok, un dispositivo compacto que combinaba las funciones de un ratón aéreo, un touchpad y un presentador láser. Su éxito validó la demanda del mercado de un periférico de este tipo.

Sin embargo, el equipo de CheerDots no se detuvo ahí. Escuchando el feedback de la comunidad, desarrollaron el Cheerdots2, una versión más avanzada y ergonómica.

Este modelo introdujo un diseño magnético desmontable, mejorando la comodidad y la experiencia de usuario. Además, amplió sus capacidades al integrar funciones de grabación y, lo que es más importante, funcionalidades basadas en inteligencia artificial gracias a la conexión con ChatGPT.

La iteración más reciente, bautizada como CheerPlay, va un paso más allá, presentándose no solo como una herramienta de productividad, sino también como un "fidget toy".

CheerPlay Alvarez del Vayo

Esta curiosa adición tiene como objetivo ayudar a la concentración del usuario, combinando trabajo y bienestar en un solo dispositivo.

Un concentrado de tecnología en tu bolsillo

Lo que hace que CheerPlay sea tan especial es la increíble densidad de funcionalidades que alberga en un cuerpo tan pequeño y ligero (apenas 140 gramos). Es la navaja suiza de los periféricos modernos.

CheerPlay El Androide Libre

En su modo principal, funciona como un "Air Mouse", permitiendo controlar el cursor en una pantalla con simples gestos de la mano en el aire, ideal para presentaciones o para manejar un centro multimedia desde el sofá.

Pero al posarlo sobre una superficie, se transforma en un touchpad de alta precisión, compatible con una amplia gama de gestos multitáctiles, desde el desplazamiento vertical y horizontal hasta el zoom con dos dedos o el cambio entre escritorios.

Para los creadores de contenido que realizan grabaciones o se hacen muchas fotos, CheerPlay es un aliado indispensable. Integra un disparador remoto que permite usar la cámara a distancia.

Y si el usuario está nervioso, puede usar los elementos mecánicos incorporados para aliviar el estrés, algo que en presentaciones o entrevistas de trabajo puede ser de mucha ayuda.

CheerPlay El Androide Libre

La conectividad está garantizada a través de Bluetooth 5.0, asegurando una conexión estable, de baja latencia y compatible con una vasta gama de sistemas operativos, incluyendo macOS, Windows, Android e iOS.

Esto significa que se puede usar con un ordenador portátil, una tablet, un smartphone, una Smart TV e incluso con la pantalla de un vehículo.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Con una batería de 450 mAh, el dispositivo promete más de 20 días de uso con una sola carga, que se realiza a través de un moderno puerto USB-C.

Especificaciones técnicas y compatibilidad

Para aquellos interesados en los detalles más técnicos, CheerDots ofrece unas especificaciones impresionantes para su tamaño. El modelo CheerPlay tiene unas dimensiones de 83 x 40 x 17 mm y un peso de 140 gramos, lo que lo hace extremadamente portátil.

Utiliza Bluetooth 5.0 para la conexión inalámbrica, ofreciendo un alcance de hasta 10 metros y una latencia muy baja, crucial para un control preciso del cursor.

La batería interna de 450 mAh se carga a través de un puerto USB-C y, como se mencionó anteriormente, proporciona una autonomía de más de 20 días de uso normal, con un tiempo de carga completa de aproximadamente 2 horas.

Botones de CheerPlay El Androide Libre

La compatibilidad es uno de sus puntos más fuertes. El software del controlador es compatible con las versiones más recientes de los principales sistemas operativos: macOS (10.15 y superior) y Windows (10 y 11).

Sin embargo, sus funciones básicas de ratón y touchpad funcionan de forma nativa en una gama aún más amplia de dispositivos, incluyendo iPads, iPhones, tabletas y teléfonos Android, y la mayoría de las Smart TVs, sin necesidad de instalar software adicional.

El touchpad es sensible y preciso, reconociendo una variedad de gestos que se pueden personalizar a través del software del controlador.

Esto permite al usuario asignar acciones específicas a diferentes gestos, adaptando el dispositivo a su flujo de trabajo particular. Los materiales de construcción son de alta calidad, combinando plásticos resistentes con acabados metálicos que le dan un aspecto y un tacto premium.