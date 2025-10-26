Xiaomi baja de precio el calefactor perfecto para poder ahorrar electricidad en casa: así es el Xiaomi Desktop Heater

Con la llegada de las bajas temperaturas a España, la búsqueda de soluciones eficientes, seguras y compactas para mantener el calor en el hogar o la oficina se intensifica.

Xiaomi, conocida por su ecosistema de productos, tiene varios calefactores en su catálogo, pero uno es especialmente adecuado para el uso individual.

Se trata del Xiaomi Desktop Heater, un calefactor de sobremesa que promete calor instantáneo, una operación segura y un diseño minimalista.

Lo mejor de este modelo es su precio, que en oferta está en sólo 24,99 euros, lo que lo hace perfecto para calentar estancias pequeñas. El consumo máximo es de sólo 600 W.

El corazón del Xiaomi Desktop Heater reside en su avanzada tecnología de calentamiento cerámico PTC (Coeficiente de Temperatura Positivo).

Xiaomi Desktop Heater El Androide Libre

A diferencia de los calefactores tradicionales que utilizan resistencias incandescentes o llamas, el sistema PTC ofrece un calentamiento casi instantáneo y mucho más seguro.

A los pocos segundos de encenderlo, el dispositivo comienza a emitir un flujo de aire cálido y constante. Esta tecnología es intrínsecamente más fiable; al no producir llama abierta, se elimina un riesgo significativo de incendio.

Además, el material cerámico permite mantener una temperatura constante y confortable, la cual se puede regular sin esfuerzo mediante un dial giratorio, permitiéndonos elegir el nivel de calor ideal.

Uno de los aspectos más destacados de este calefactor es su capacidad para distribuir el calor de manera efectiva a pesar de su tamaño.

Xiaomi Desktop Heater El Androide Libre

Incorpora una función de flujo de aire oscilante de 45° en ángulo amplio. Esta oscilación evita que el calor se concentre en un solo punto, algo que puede resultar incómodo o incluso resecar la piel.

En su lugar, proporciona una brisa suave que abarca un área mayor. El diseño de la admisión de aire también es inteligente, permitiendo que el aparato funcione perfectamente incluso si está colocado cerca de una pared, sin obstruir la admisión.

Su diseño compacto y ligero permite transportarlo fácilmente de una habitación a otra. Es el compañero perfecto para usarlo en el escritorio de la oficina, en el salón si hay solo una persona o en el baño. Xiaomi ha implementado un robusto sistema de protección múltiple para garantizar la tranquilidad del usuario.

En primer lugar, cuenta con una doble protección térmica. Un termostato interno detiene automáticamente el calentamiento si la temperatura interna supera los límites de seguridad, y un fusible adicional corta la alimentación por completo en caso de anomalías o calentamiento excesivo.

Xiaomi Desktop Heater El Androide Libre

En segundo lugar, dispone de un interruptor de inclinación electrónico integrado. Si el calefactor se vuelca accidentalmente, la alimentación se corta de forma instantánea, previniendo cualquier riesgo.

Finalmente, toda la carcasa exterior está fabricada con materiales ignífugos ABS con clasificación V-0, ofreciendo una resistencia eficaz a las llamas y asegurando un funcionamiento seguro en todo momento.

Este Xiaomi Desktop Heater es ideal para aquellos que buscan una fuente de calor directa, fiable y con un diseño cuidado, y a un precio muy ajustado.