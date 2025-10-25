Un microscopio digital que se conecta al ordenador: el invento perfecto para entretener a los más pequeños por poco dinero

En España, la cadena de supermercados Lidl tiene una trayectoria de venta de dispositivos electrónicos de lo más variopinto.

Además de cargadores de todo tipo o de sistemas de mejora de la cobertura WiFi o sustituirla, a veces pone a la venta otros aparatos mucho menos comunes.

Un buen ejemplo es el microscopio digital USB de la marca Bresser, una herramienta perfecta para acercar el mundo invisible a cualquier usuario de ordenador por un precio muy bajo, 24,99 euros.

Al contrario de lo que podríamos pensar, este dispositivo no es un simple juguete, sino una puerta de entrada a la microscopía digital.

A diferencia de los microscopios ópticos tradicionales, que requieren que el observador mire pacientemente a través de un ocular, un microscopio digital USB funciona de manera radicalmente distinta y mucho más cómoda.

Captura la imagen a través de un sensor de cámara integrado y la transmite directamente a la pantalla de un ordenador mediante una conexión USB.

Esto no solo facilita enormemente la visualización, permitiendo que varias personas vean la muestra al mismo tiempo y evitando la fatiga ocular, sino que también ofrece la capacidad crucial de guardar fácilmente las observaciones.

La característica principal es, sin duda, su rango de aumentos, que va de 20x a 200x. Este potente zoom óptico es más que suficiente para una amplísima gama de aplicaciones.

Estos van desde examinar los intrincados detalles de un billete o una moneda, hasta analizar la estructura de un insecto, una hoja o las fibras de un tejido.

La iluminación es otro punto crítico en cualquier tipo de microscopía, y Bresser lo soluciona incluyendo 12 LEDs de anillo que son regulables.

Esta luz anular proporciona una iluminación potente, uniforme y sin sombras sobre el objeto, y su intensidad se puede ajustar fácilmente mediante un control en el cable.

Esto es vital para evitar reflejos indeseados en superficies brillantes, como metales o plásticos, garantizando siempre una imagen clara.

En cuanto a la captura de imagen, el dispositivo cuenta con una cámara con resolución HD (1280 x 720 píxeles). Esta resolución permite grabar vídeos fluidos o tomar fotografías de alta calidad de los descubrimientos.

El paquete, además, es muy completo al incluir el software necesario para gestionar estas capturas (compatible con Windows), un soporte robusto con base y pinzas para estabilizar la imagen y trabajar con las manos libres, un cable de extensión USB y una regla de calibración esencial para medir con precisión los objetos observados.

La versatilidad es, quizás, el mayor atractivo de este microscopio Bresser. Su público objetivo es el compuesto por estudiantes, coleccionistas, aficionados a la electrónica, etc.