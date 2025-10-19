No es una broma: este accesorio para llamar le encantaría a tu abuela y sirve para cualquier móvil, ordenador o tablet

En un mercado de accesorios tecnológicos en constante evolución, donde los auriculares inalámbricos y los dispositivos manos libres son la norma, una empresa ha decidido mirar al pasado para cambiar el futuro de nuestras conversaciones telefónicas en España y el resto del mundo.

Se trata del POP Phone, un auricular de estilo retro que se conecta directamente a los dispositivos modernos, proponiendo una vuelta a la simplicidad.

Este no es solo un accesorio nostálgico, sino una declaración de intenciones en la era de la distracción digital. A un precio de 39,99 euros.

El concepto detrás del POP Phone es tan simple como ingenioso: ofrecer una experiencia de llamada más cómoda, clara y, sobre todo, más consciente.

El diseño ergonómico de este auricular, inspirado en los clásicos teléfonos de baquelita, se adapta perfectamente a la mano y al contorno de la cara. Esta comodidad no es trivial, ya que reduce la tensión en la mano y el brazo durante llamadas prolongadas.

Busca centrar al usuario en la llamada sin luego tener la tentación de usar la pantalla.

Más allá de su atractiva estética retro, el POP Phone está equipado con tecnología del siglo XXI. Cuenta con un micrófono de precisión y una calidad de audio mejorada.

Su funcionalidad es "plug and talk" ya que no requiere emparejamiento Bluetooth ni baterías que cargar. Su botón integrado para descolgar y colgar llamadas añade una capa extra de comodidad.

Usa un conector USB-C, compatible con una amplia gama de dispositivos, desde los iPhone a cualquier smartphone Android, además de portátiles y tablets.

Otro de los puntos fuertes del POP Phone, y un argumento de venta cada vez más relevante, es su enfoque en el bienestar del usuario. Además, está disponible en múltiples colores:verde, negro, blanco, amarillo, azul...

Al utilizar el auricular, el smartphone se mantiene alejado de la cabeza, lo que, según la empresa fabricante, Native Union, reduce la exposición a la radiación del móvil en un 99%.

El POP Phone de Native Union es un accesorio del todo prescindible, hay que ser realistas, pero es cierto que aporta algo que habíamos perdido, esa sensación de estar ante un teléfono fijo.

Al proporcionar un dispositivo dedicado exclusivamente a las llamadas, nos invita a dejar de lado el scrolling infinito y a centrarnos plenamente en la persona con la que estamos hablando.