El único cargador múltiple que no quedará feo en tu salón: sus cables se recogen solos y tiene una pantalla personalizable

Guste más o menos, el móvil es un dispositivo que hay que cargar prácticamente todos los días, aunque en España existen bastantes dispositivos capaces de llegar a los dos días de autonomía.

Se trata de una actividad que no todo el mundo acomete de la misma forma, puesto que hay gente que prefiere cargarlo por la noche, mientras que otras personas simplemente lo enchufan cuando pueden.

Aunque se tenga un cargador en la mesita de noche, siempre viene bien tener otro en el salón, para aquellos momentos en los que el dispositivo esté descargado, pero tengamos que seguir utilizándolo.

Se puede echar especialmente de menos para aquellas situaciones en las que se tenga que salir y no quede mucha carga.

Para que todos los miembros de la familia tengan un cable disponible en el salón si lo necesitan, lo mejor es apostar por un cargador múltiple.

Estos solo utilizan un enchufe a la red eléctrica, pero ofrecen varios puertos USB para cargar varios dispositivos a la vez, y es ideal para tener en esta estancia.

Por lo general, no cuentan con muy buen aspecto a nivel estético, pero este modelo que hemos encontrado en Kickstarter es la excepción a esta regla.

Se trata de un cargador cinco en uno que tiene forma de cubo y que cuenta con unos acabados muy interesantes, en varios tonos de gris.

Este cargador cuenta con su propia base magnética gracias a la cual se podrá dejar en un punto fijo de una mesa para que permanezca ahí sin moverse.

Cargador múltiple

Tiene una potencia total de 140 W, y además cuenta con la capacidad de cargar hasta cinco dispositivos a la vez, por lo que es una gran opción para dejarlo en el salón y que los miembros del hogar puedan utilizarlo a discreción.

Uno de sus puntos fuertes es que el dispositivo cuenta con tres puertos USB, mientras que las otras dos conexiones están integradas a través de un cable retráctil.

Cuando estos no se estén usando se podrán guardar en el cuerpo del cargador para que no molesten, contribuyendo a mejorar su apartado estético considerablemente.

Incluso tiene una pequeña pantalla en la que los usuarios pueden mostrar diferentes tipos de emoji y que a nivel decorativo quedan muy bien.