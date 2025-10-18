El chollo del día es este reloj inteligente de Xiaomi con WhatsApp, Google Maps y muchas otras aplicaciones

España es un país que ha adoptado con rapidez los wearables en los últimos años, sean pulseras sencillas o relojes inteligentes.

La autonomía y, sobre todo, el precio, es lo que ha decantado a los compradores a optar por un tipo de dispositivo u otro.

Pero entre todas las opciones hay un componente que suele ser valorado: Wear OS. Se trata del sistema operativo de Google para estos aparatos e incluye todas sus aplicaciones.

Es por eso que la propuesta de Xiaomi con el Xiaomi Watch 2 es tan interesante, dada la rebaja de precio que tiene en su tienda oficial, bajando de 199,99 euros a 139,99 euros.

Además, si es la primera vez que compramos en la web de la empresa tendremos un código de descuento de 10 euros, por lo que el reloj se quedará en 129,99 euros.

Junto al sistema operativo Wear OS de Google este reloj destaca por su potente procesador, el Snapdragon® W5+ Gen 1.

El Xiaomi Watch 2 ofrece una integración perfecta con el ecosistema de Google, permitiendo a los usuarios acceder a aplicaciones como Google Maps, Google Wallet y el Asistente de Google (Gemini en el futuro) directamente desde su muñeca.

La autonomía no es mala, superando el día, aunque la empresa presume de alcanzar las 65 horas en algunos escenarios.

Para los deportistas, el Xiaomi Watch 2 es una buena opción, porque incorpora un sistema de posicionamiento GNSS de doble banda (L1+L5), compatible con los cinco sistemas de satélites más importantes.

Xiaomi Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, ofrece más de 160 modos deportivos. La monitorización de la salud es otro de sus puntos fuertes, con un seguimiento mejorado de la frecuencia cardíaca, medición del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) y un análisis exhaustivo del sueño.

La pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas del Xiaomi Watch 2 ofrece una visualización nítida con una alta resolución de 466 x 466 píxeles. Y su resistencia al agua de 5 ATM lo hace apto para la natación y otras actividades acuáticas.

Xiaomi Watch 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la conectividad y las funciones inteligentes, el Xiaomi Watch 2 permite realizar y recibir llamadas a través de Bluetooth, controlar la cámara del smartphone de forma remota y recibir notificaciones de mensajes y aplicaciones.

También incluye funciones de seguridad como la detección de caídas, que permite contactar con los servicios de emergencia en caso de accidente.