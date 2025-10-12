Adiós a los problemas de mal WiFi en casa con este accesorio de Xiaomi que cuesta ahora menos de 7 euros en España

En España hay muchos casos donde la arquitectura de las viviendas a menudo presenta un desafío para la distribución de la señal Wi-Fi, con muros gruesos y distribuciones complejas.

Por eso muchos usuarios buscan una solución efectiva y asequible para las "zonas muertas" de conexión.

Una de las marcas que más opciones tiene en nuestro país a este problema es Xiaomi, con productos como el Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro.

Este dispositivo se ha posicionado como uno de los aparatos de referencia en el mercado para solventar este problema, y además ahora cuesta solo 6,99 euros en la web del fabricante.

El repetidor de Xiaomi destaca por su facilidad de instalación y configuración, uno de sus principales atractivos para el público general. El proceso se realiza a través de la aplicación Mi Home.

Una vez conectado a la corriente y emparejado con el router principal, el dispositivo está listo para funcionar. Su diseño compacto y minimalista, en color negro mate, permite que se integre discretamente en cualquier hogar sin desentonar.

El Mi WiFi Range Extender Pro está equipado con dos antenas externas que le permiten alcanzar una velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Eso sí, no es compatible con la banda de 5 GHz, pero su rendimiento es más que suficiente para la mayoría de las tareas cotidianas, como la navegación web, el uso de redes sociales, el streaming de vídeo en alta definición y los juegos online.

Según el fabricante, el dispositivo es capaz de cubrir un área de entre 80 y 150 metros cuadrados, eliminando eficazmente las zonas sin cobertura.

Una de las características más destacadas de este modelo es la capacidad de conectar hasta 16 dispositivos simultáneamente, lo que lo hace ideal para hogares con un gran número de aparatos conectados.

Además, su tecnología de conexión avanzada brinda una conexión estable y fiable, seleccionando automáticamente la mejor configuración para optimizar la experiencia del usuario.

El Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro se presenta como una opción muy competitiva en el mercado de los repetidores Wi-Fi.

Su bajo coste, facilidad de uso y buen rendimiento lo convierten en una solución ideal para aquellos usuarios que buscan mejorar la cobertura de su red inalámbrica en casa sin complicaciones y sin realizar una gran inversión.