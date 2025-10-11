La mejor forma de prevenir un nuevo apagón son estas enormes baterías que ahora están rebajadas en España

El apagón nacional que tuvo lugar en España a principios de este año 2025 ha dejado a muchos usuarios preocupados. Incluso a las propias instituciones.

Esto ha hecho que el sector energético clamara contra Red Eléctrica por sembrar dudas sobre el sistema tras alertar de un nuevo apagón.

Pero la realidad es que la red eléctrica española no está calibrada para el ingente aumento de capacidad que requieren las nuevas infraestructuras, como las de coches eléctricos o centros de datos.

Por eso hay que tomar medidas a nivel institucional, pero también podemos intentar minimizar los problemas en el caso de que se dé un nuevo apagón que nos tenga sin luz varias horas o, si es peor, varios días.

Para ello hay sistemas como las placas fotovoltaicas separadas de la red, pero son muy costosos y no aptos para cualquiera.

Batería DJI El Androide Libre

Otro tipo de aparatos que sí podemos tener en cualquier casa con las baterías de respaldo para algunos dispositivos que requieran luz, como respiradores y otros aparatos que no podamos apagar.

Un ejemplo de ello es la DJI Power 500, capaz de almacenar 0,5 kWh, lo justo para poder conectar algunos elementos importantes, o un lámpara para tener iluminación. Su precio es de 529 euros, pero está de oferta a 329 euros.

Si necesitamos más capacidad podemos comprar la DJI Power 2000, capaz de almacenar 2 kWh, lo que ya nos da una mayor capacidad para aguantar más horas sin estar conectados a la red. Su precio es de 2.199 euros, y también está de oferta, a 999 euros.

La opción intermedia es la DJI Power 1000, capaz de almacenar 1 kWh.. Su precio es de 699 euros, pero está de oferta a 599 euros. Es la que menos rebaja tiene. Además, al igual que los otros modelos, tiene envío gratuito en España.

Estación de carga de DJI El Androide Libre

Las tres baterías destacan por ser muy silenciosas, generando 23 dB, lo que incluso permitiría dormir al lado de una de ellas mientras funciona.

Por supuesto, estos sistemas pueden servir también para irnos de acampada o para usar en la playa, siempre cuidando de que no estén expuestos a temperaturas demasiado altas.

Estas baterías se cargan en poco tiempo y, si compramos los accesorios necesarios, podemos incluso cargarlas con energía solar, lo que nos permitirá tener incluso más opciones de uso.