Adiós a quedarse sin WiFi en casa: este amplificador barato de Leroy Merlín hará que tengas internet en toda la casa

Aunque las redes WiFi hayan avanzado mucho con el paso de los años, es cierto que la tecnología actual aún tiene puntos que se pueden mejorar.

Es algo que vemos avanzar más con cada nueva versión de WiFi que es lanzada, aunque hay muchas veces que no depende de la tecnología en sí.

Y es que el alcance del propio router depende también de algunos elementos físicos que haya o no a su alrededor.

Por ejemplo, los metales pueden generar interferencias en la señal, mientras que la presencia de muchas paredes entre medias también podrá hacer que esta se debilite.

Es por eso por lo que mucha gente opta por recurrir a un aparato tan útil como los amplificadores de señal.

Se trata de pequeños dispositivos que se pueden enchufar en cualquier parte de la casa y que amplían la señal WiFi. La idea es, precisamente, ponerlos en un punto cerca de la zona en la que la señal de internet no llega bien.

De esta forma, incluso las habitaciones que están más alejadas del router pueden disponer de una conexión lo suficientemente rápida como para poder trabajar o consumir contenido en Internet sin mayor problema.

Este modelo que se vende en Leroy Merlin es ideal para ello, y lo mejor es que únicamente cuesta 14,87 euros, por lo que es una compra muy recomendable.

Es capaz de ofrecer una velocidad de hasta 300 Mbps, por lo que permite disfrutar de una buena conexión para todo tipo de tareas.

Para ello se conectan a la red del hogar de 2,4 GHz, y la red que crea es de esta misma frecuencia, que no ofrece tanta velocidad como las de 5 GHz, pero que sí que da un mayor rango de actuación.

El dispositivo cuenta con cuatro antenas diferentes que se pueden orientar hacia el lugar hacia el que se le quiera hacer llegar la señal.

Repetidor WiFi

También cuenta con cuatro indicadores que permitirán detectar problemas o eventos que le sucedan al dispositivo, como que pierda la señal respecto al router principal.

Un gran invento para aquellos hogares en los que la conexión de la red WiFi no llegue lo suficientemente bien, aunque hay que tener en cuenta que no permitirá crear redes de 5 GHz.