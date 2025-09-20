El cargador para el coche definitivo: lleva dos cables integrados, se mueve hacia los lados y tiene carga rápida

Aunque las baterías de los móviles cada vez sean más grandes, hay veces en los que parece que esto no es suficiente para algunos usuarios en España.

Al fin y al cabo no todo el mundo utiliza el móvil igual, y hay muchas personas que le dan un uso muy intenso, en especial algunas de las características que más batería gastan, como el GPS o la cámara.

Si ese es el caso, lo más normal es que sea necesario cargar el dispositivo otra vez antes de que finalice el día, de modo que haya suficiente cantidad de batería como para poder utilizarlo hasta por la noche en caso de que sea necesario.

En una oficina o en el hogar, esto es tan fácil como enchufarlo al cargador que se suela utilizar cada día. Sin embargo, si se va en coche, es necesario un cargador especial que se pueda conectar al enchufe del mechero.

Siempre viene bien tener uno de estos cargadores en el coche, de forma que, cuando sea necesario, no haya que comprarlo ni buscarlo en otra parte.

Existen muchas opciones disponibles en el mercado de cargadores, y se pueden encontrar modelos muy diferentes entre sí, como el modelo con cables retráctiles de Lisen.

Este cargador es bastante completo, y con un precio de 19,93 euros en Amazon, es de lo más recomendable para poder recurrir a él cuando más necesario es.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de un cargador que tiene un puerto USB Tipo A y otro USB Tipo C, el primero a 2,4 A y el segundo a 3 A, ambos compatibles con la carga rápida.

Además de esto, cuenta con dos cables que salen del cuerpo del dispositivo, uno es un lightning, pensado para los iPhone de hace unos años.

El otro es un USB Tipo C, que es el que saca el máximo partido a los 69 W de potencia de carga con los que cuenta.

Es un dispositivo que puede ser clave en los viajes, ya que podrá cargar varios aparatos a la vez, y lo mejor es que es posible orientarlo hacia diferentes zonas en función de dónde se necesita el cable.