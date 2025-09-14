Esta pequeña pinza convierte tu móvil en un microscopio: hasta 120 aumentos y es compatible con casi cualquier móvil
Este increíble dispositivo con forma de pinza puede hacer que la cámara de tu móvil vea tan de cerca como un microscopio.
Los móviles Android tienen infinitas posibilidades gracias a sus accesorios, mercado que hay en España es bastante amplio.
Estos no solo se limitan a simples fundas y auriculares o smartwatches, sino que hay todo un mundo de dispositivos capaces de complementar el móvil y cumplir su función con creces.
De hecho, ya hemos visto alguno que permite transformar por completo el móvil, por ejemplo, para convertirlo en un metro láser o una máquina sanitaria capaz de hacer varias pruebas.
Se trata de accesorios que más que ir dirigidos a todo el mundo, son de nicho, y van dirigidos a un público menor.
Es lo mismo que sucede con este microscopio para el móvil. El PhoneMicro 5, un dispositivo que ya está disponible en Kickstarter.
Se trata de una pequeña pinza que se pone en el móvil y ayuda a que este pueda capturar con su cámara imágenes totalmente fuera de su alcance.
Este microscopio ofrece tres niveles de aumento distintos y que son totalmente intercambiables. Son de 40, 80 o 120 aumentos, de manera que se va a poder ir alternando entre todos.
Va a ser más que suficiente para observar detalles microscópicos, tanto de objetos como de muestras biológicas.
Para conseguir saber de la mejor manera posible, cuenta con un sistema de iluminación que utiliza 16 LEDs de color blanco y ocho luces ultravioleta.
Esto también ofrece la posibilidad de ofrecer una experiencia de visualización más fría o más cálida en función de lo que decida el usuario.
Promete una buena representación de lo que se vea gracias a su polarizado que reduce la reflexión de la luz en la superficie del objeto en cuestión.
Lo mejor es que no hay que instalar ninguna aplicación ni servicio complementario, ya que es simplemente una pinza que se debe colocar sobre la cámara de fotos del móvil.
Cuenta con un puerto USB tipo C para su carga, y con su batería de 100 mAh, promete una autonomía de alrededor de 5 horas de duración.