Este es el 2 en 1 perfecto para tu escritorio en la vuelta al cole: permite organizar lápices y además carga tu móvil

Llega la temida, y ansiada, vuelta al cole en España y muchos estudiantes empiezan a comprar los accesorios que le serán de utilidad para hacer los deberes.

Además de los típicos libros, cuadernos y otros instrumentos, en casa también se necesitarán zonas de almacenaje para que no estén todo el tiempo perdidos.

Una buena opción es el organizador de escritorio de Lidl, que integra cuatro compartimentos. Se puede comprar por sólo 19,99 euros, un precio adecuado teniendo en cuenta que cumple dos propósitos.

El precio de los gastos de envío es de 4,99 euros, aunque bajan a 2,99 si usamos un punto de recogida, y son gratuitos si lo recogemos en un locker de una tienda Lidl.

Este organizador está disponible en dos colores, gris o azul, aunque el diseño es exactamente el mismo. Dispone de una zona para almacenar libretas u hojas de papel y tres para lápices y similares.

Organizar cargadro de móviles de Lidl El Andride LIbre

Estas cuatro zonas tienen diferentes dimensiones y profundidades, lo que hace cómodo guardar no sólo elementos grandes, sino otros pequeños como clips, gomas de borrar, etc. Tiene unas medidas de 18 x 16 x 12 cm y pesa poco más de 500 gramos.

Pero lo mejor es que en un lateral hay un cargador inalámbrico para móviles, que rellenará la batería de tu móvil, si es compatible, sólo con ponerlo encima.

Este proceso es posible dado que el organizador tiene un puerto de carga USB-C al que hay que conectar un cable de carga, que, al contrario que el cargador de pared, sí viene incluido.

No obstante, se puede usar cualquiera, como el propio que utilicemos ya en el sitio de estudio en que se vaya a poner este organizador. La velocidad de carga es de 10 W.

Organizador de escritorio de Lidl El Androide Libre

La alineación es sencilla dado que es vertical, no horizontal, con lo que no hay miedo a ponerlo y ver media hora después que lo habíamos colocado mal y que no ha cargado el móvil.

Además, es posible saber que el móvil está cargando gracias a un pequeño LED en la parte inferior que se ilumina cuando ponemos ahí el móvil.

En el caso de que queramos usarlo como soporte del smartphone, pero sin cargar porque nuestro móvil no es compatible, también es viable, aunque no tan conveniente.