Adiós a distraerte con el móvil: este curioso dispositivo hará que te concentres al máximo para trabajar o estudiar

Aunque los móviles sean un dispositivo extremadamente útil y conveniente para muchas tareas del día a día, a muchos usuarios en España les pasa que este dispositivo les hace perder más tiempo del que querrían.

Ya sea por las redes sociales, los videojuegos o incluso otras aplicaciones de entretenimiento, es cierto que hay veces en las que es fácil perder el hilo utilizando el móvil.

Es por eso que algunas personas optan por utilizar dispositivos alternativos, como un teléfono no inteligente, para algunas situaciones del día a día. También combinar el uso del teléfono con el de otros aparatos que inciten menos a las distracciones.

Existen diferentes métodos de productividad ideados para permitir que los usuarios puedan gestionar el tiempo del que se dispone, por ejemplo, limitando el uso de una app cada día.

Mucha gente también elige utilizar un reloj o temporizador para gestionarse, por ejemplo, estableciendo un temporizador de 30 minutos y comprometiéndose a que durante ese tiempo no haya distracciones y la productividad sea máxima.

Es un gran método para concentrarse y gracias a este curioso dispositivo de Kickstarter, puede ser aún más fácil y sin depender del smartphone. Su precio es de alrededor de 75 euros al cambio.

Básicamente, se trata de un reloj dual de tamaño bastante compacto gracias al cual es posible iniciar una cuenta atrás para concentrarse al máximo.

Este dispositivo cuenta con un temporizador de 25 minutos predeterminado y también con la posibilidad de establecer uno personalizado con la cantidad de tiempo que cada usuario quiera.

Cuando la cuenta atrás llega a su fin, este sonará para avisar al usuario, y puede hacerlo de maneras diferentes gracias a sus cinco tonos de sonido.

Tiene una batería que no habrá que recargar en tres días y controles táctiles que harán que no sea necesario un smartphone para ser más productivo utilizando este método.

Está disponible en color blanco y negro, y su diseño es bastante moderno, además de compacto, por lo que puede ser una gran opción para llevar a prácticamente cualquier sitio.