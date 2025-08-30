Quita el soporte de imanes del coche: este modelo giratorio es de lo mejor que existe si quieres usar el móvil de GPS

Actualmente, ya se venden en España una gran cantidad de coches inteligentes conectados que cuentan con su propia pantalla. Y el coche de Xiaomi sería uno de ellos en el futuro.

Esta puede servir para el GPS, la música e incluso para controlar el resto de elementos del vehículo como el aire acondicionado.

Sin embargo, mucha gente sigue utilizando vehículos no conectados, no solo porque el tiempo que se tarda en cambiar un coche suele ser de bastantes años, sino también por pura preferencia personal.

Al fin y al cabo, mucha gente prefiere seguir utilizando coches tradicionales que tengan menos electrónica, y lo bueno es que en estos el móvil puede servir como GPS.

En este sentido, la ley es muy clara, puesto que únicamente está permitido llevar el dispositivo en una zona en la que no se pierda de vista la luna delantera.

Solo se puede mirar para conseguir las indicaciones de la aplicación de mapas que se utilice, y para manipularlo se deberá parar el coche por completo.

Es por eso que es recomendable comprar un soporte que sea lo más cómodo posible y que se pueda dejar sobre el salpicadero, de manera que no haya que apartar la vista de la carretera para consultar indicaciones.

En Amazon venden por 13,20 euros un soporte que es de lo más interesante, puesto que se coloca a la vista del conductor y permite dejar el móvil tanto en posición vertical como en horizontal.

Este se puede poner en el salpicadero gracias a su poderosa ventosa, y lo mejor es que esta se puede reajustar en cualquier momento en caso de que se ponga en una posición incorrecta.

Cuenta con unas pequeñas sujeciones para asegurar que el móvil no se escape. De esta manera se puede poner como más cómodo le sea al conductor.

Además, se trata de una base que se puede girar 360 grados, por lo que es posible ajustarla cada vez que se ponga el dispositivo para conseguir el mejor ángulo.

Desde luego, una mejor alternativa que aquellos soportes que se ponen en la rejilla de ventilación, ya que para mirar el móvil en esta posición, hay que apartar la vista de la carretera.