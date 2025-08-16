Si no quieres que tu móvil se estropee en la playa esta funda y este bolso son la solución ideal

La playa es uno de los destinos estrella en España, pese a la enorme subida de precio de los alojamientos y la hostelería en las zonas costeras. Y, por supuesto, queremos llevarnos nuestro smartphone pese a los peligros que hay.

A los esperados, como la arena y el agua de mar, se suman los descuidos que pueden hacer que lo perdamos, o el estar más relajado de la cuenta y no percatarnos de que nos lo han robado.

Para intentar minimizar todos esos riesgos es buena idea llevar una funda de tipo bolso, que además de proteger el móvil hace que podamos llevarlo colgado al cuello de manera segura y visible.

Esta funda se vende en Amazon por menos de 15 euros en un pack que no sólo incluye la funda, sino también un bolso tipo riñonera que es perfecto para llevar el móvil cuando no lo estamos usando y no queremos tenerlo a la vista.

Además, al ser impermeable, si le salpica agua no dañará el teléfono. Este bolso tiene unas dimensiones de aproximadamente 22 x 15 cm. Además del móvil pueden caber elementos como la cartera, tarjetas de crédito o las llaves.

Funda para el móvil y bandolera El Androide Libre

Es una bolsa adecuada también para hacer deportes acuáticos, ya que resiste el agua, y podemos llevar colgada gracias a una cinta.

La funda para el móvil se adapta a la mayoría de modelos, con pantallas de hasta 7 pulgadas, y permite el uso de la pantalla táctil, por si queremos hacer alguna foto rápida sin sacar el móvil. Eso sí, hay que tener cuidado que el plástico no haga que la foto salga mal.

Dispone de un cierre de seguridad para que no sea fácil sacar el móvil por error ni que se caiga en el momento menos oportuno.

Es más, esta funda incluso permite sumergir el móvil bajo el agua para hacer fotos, algo que no es recomendable hacer con el móvil al aire aunque tenga resistencia al agua y al polvo ya que tanto el mar como las piscinas tienen componentes que pueden dañarlos.

Haciendo una foto bajo el agua El Androide Libre

Por supuesto, además del móvil, podemos usar tanto el bolso como la funda para llevar otros elementos, como dinero, documentos o las llaves. La única limitación que indica el fabricante es la de guardar elementos que sean punzantes.

Y es normal, esto podría perforar la propia funda y, cuando metamos el móvil, el líquido se podría introducir por esa fisura.