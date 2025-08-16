Así deberías usar las baterías portátiles de los móviles en el verano para no tener problemas

En verano es cuando más usamos los móviles en España, debido a que es el período más largo de vacaciones, estamos más tiempo fuera de casa, realizamos más planes, hacemos más fotos y vídeos, etc.

Esto implica que la batería suele durar menos que en el día a día normal, y además estamos en situaciones en las que tener un enchufe cerca quizás no es lo más adecuado.

Por eso muchos usuarios optan por utilizar baterías portátiles, para poder recargar sus dispositivos en cualquier lugar, incluso cuando estemos en la playa o de viaje.

Sin embargo, el uso de este tipo de aparatos en verano es algo diferente del que hacemos el resto del año, mayormente porque el calor y el sol cambian la forma en la que se comportan las baterías.

Además, cada vez más usuarios apuestan por usar este tipo de accesorios, que se están convirtiendo en algo casi obligado, como tener unos auriculares inalámbricos o un reloj inteligente. Es por eso que hay que tener ciertas cosas en cuenta.

Fabricación y seguridad

Aunque hay muchas marcas que ofrecen productos muy económicos, hay que tener en cuenta que no todas cumplen todos los requisitos de homologación en Europa, sobre todo si las compramos online en tiendas de otros países.

Es por eso que hay que buscar modelos que estén certificados en nuestro continente o que, al menos, cumplan con reglamentaciones igual de exigentes que el marcado CE.

Batería externa Anker PowerCore 10000 Anker El Androide Libre

Mark Robinson, director regional de gestión de productos (EMEA) de Belkin deja claro que "las baterías externas más económicas sacrifican calidad y seguridad".

Viajes y vacaciones

Otro aspecto a tener en cuenta cuando usamos estos aparatos son los viajes. En los aviones, en ocasiones no nos permiten el uso de este tipo de dispositivos, o al menos no durante todo el vuelo.

Además, en el caso de que se nos caiga en un lateral hay que tener cuidado de que el sistema de inclinación del asiento no la dañe si lo movemos.

En estos casos, como siempre indican los asistentes de vuelo, hay que avisar a alguien de la tripulación para que lo coja, o nos diga cómo proceder.

Cables y almacenamiento

Otra consideración importante a tener es la del uso. No es buena idea usar cables que estén en mal estado, aunque funcionen, porque podrían fallar de forma inesperada y, lo que es peor, peligrosa.

Por otra parte, es bueno guardar las baterías en lugares donde la temperatura no sea alta y no le dé el sol. Por ejemplo, si podemos evitar llevarla a la playa o piscina, mejor.

Batería externa de carga rápida que puede cargar hasta 3 dispositivos a la vez El Androide Libre

Y no hemos de guardarlas en la guantera del coche o lugares similares, mucho menos dejarlas expuestas directamente al sol. Siempre que se pueda mejor usarlas en lugares ventilados y con la menor temperatura posible.

El agua y la arena

Al contrario que muchos móviles, la inmensa mayoría de baterías portátiles no son resistentes al agua y al polvo, y tampoco a la arena. Por eso es mejor no usarla cuando estemos en la toalla de la playa.

Y si lo hacemos, hay que cuidarse mucho de que no sea salpicada por líquidos, por arena, o se caiga de donde la hayamos puesto.

Festivales y fiestas

En el caso de que llevemos la batería a un concierto o evento, hay que cuidarse de lo mismo que en otros entornos, pero también de otras cosas.

Batería externa magnética 10K BoostCharge Pro de Belkin + Cable Apple Belkin Omicrono

Por ejemplo, hay que tener cuidado de que no se derrame ninguna bebida encima, o que nos la echen por encima con ella en un bolsillo.

Capacidades

Aunque podemos pensar que lo mejor es llevar una batería cuanto más grande mejor, la realidad es que no siempre es bueno. Por ejemplo, nos pueden impedir viajar en un avión con una demasiado grande, y no es posible facturarlas.

Por otro lado, el tiempo de carga de las mismas es proporcional a su capacidad, por lo que a veces no nos dará tiempo a llenarla entera. Por último, lo normal es necesitar que se cargue el móvil una o dos veces, no más.

Eso sí, si planeamos una escapada al campo durante varios días, alejados de cualquier enchufe, entonces sí que es buena idea apostar por modelos de mayor tamaño.

Algunos incluso nos permiten cargar portátiles por su capacidad y potencia, aunque no es lo más normal. En teoría en este tipo de situaciones no necesitaremos el portátil.

Tipos de batería

Las baterías, al fin y al cabo, se centran siempre en la misma idea básica: una pila de combustible y un puerto de carga para almacenar la energía, con un segundo puerto ocasionalmente para conectar el dispositivo a cargar.

Anker Laptop Powerbank Marta Sanz

Pero hay modelos que ofrecen funciones diferenciadoras, como múltiples puertos de carga, pantallas para ver la velocidad de carga de cada aparato, linterna integrada para mayor versatilidad de uso, etc.

Este tipo de funciones puede encarecer la compra de un modelo concreto, pero también puede ayudarnos si resulta que nos hace falta un modelo particular.

Por otro lado, algunas tienen sistemas de carga sin cables, mediante tecnología Qi. Algunas incluso cuentan con imanes, para poder ser usadas en los iPhone y en los pocos móviles con compatibilidad con carga Qi2. Estos son algunos modelos interesantes: