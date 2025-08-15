Este es el simple y curioso accesorio que necesitas para este verano: el móvil no se te caerá nunca

Por lo general, después de comprar un móvil en España lo normal es hacerse con algunos accesorios para este, aunque se trata de un mercado muy variado.

Por una parte, se pueden encontrar accesorios específicamente creados y diseñados para algunos móviles en concreto, mientras que otros son dispositivos que se pueden utilizar de forma universal con prácticamente cualquier móvil.

Estos últimos son los mejores, puesto que pueden ser reutilizados cuando se cambien a un nuevo smartphone. De esta forma se evita tener que pagar dos veces por lo mismo.

De cara al verano, es interesante contar con dispositivos que sean capaces de sacarle partido al móvil o bien de aportarle alguna ventaja.

Más allá de las míticas fundas acuáticas que permiten que el dispositivo pueda sumergirse en el agua, existen otros accesorios que pueden ser una gran compra para el verano.

Uno de ellos es este anclaje universal para correas. Hay que tener en cuenta que para usarlo es estrictamente necesario llevar funda en el móvil.

Tiene un precio de 6,98 euros en Amazon que hace que merezca mucho más la pena que comprar una funda con estas características, puesto que vienen 8 unidades que se pueden utilizar en diferentes dispositivos.

Esto es porque dicho dispositivo se coloca entre el móvil y la funda, en la parte inferior y con su prolongación, saliendo por el conector del USB tipo C gracias a una parte que es lo suficientemente estrecha como para caber por ahí.

Esta cuenta con una pequeña arandela metálica dentro de la cual se puede meter un cordón o una pulsera para poder llevarlo atado cómodamente en el cuello o en la muñeca.

Tras esto, no solo va a ser más fácil llevar el dispositivo, sino que, en aquellas situaciones en las que se pueda caer, como al hacer una foto por una ventana, se podrá llevar atado a la muñeca para evitar roturas.