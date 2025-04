Tengo dos ordenadores y dos monitores independientes pero lo controlo todo con el mismo teclado y el mismo ratón

El teletrabajo ha pasado de ser algo extraño a ser parte del día a día para muchas personas en España, entre las que me incluyo. A diario paso más tiempo en el despacho que en cualquier otra habitación de la casa, en gran parte porque es ahí donde están los dos ordenadores con los que trabajo.

Hasta hace poco los tenía también en la misma estancia, pero con periféricos diferentes, en un caso con un teclado y un ratón inalámbricos, siendo ese el que más usaba, y en otro con un teclado y ratón de cierta calidad, pero con cable, ya que ese ordenador era casi más un NAS que un dispositivo de trabajo continuo. Sigue así, pero ahora lo uso algo más.

Hace unas semanas decidí renovar el despacho casi por completo, cambiando la zona de trabajo, añadiendo más superficie para grabar vídeos (como se puede ver en el del VIVO V50 Lite 5G) y priorizando por ello más la estética. Es por eso que decidí también cambiar algunos accesorios de este segundo ordenador, como el monitor, el teclado y el ratón.

La cuestión es que he estado varias semanas pensando en qué modelos comprar, para poder tener dos dispositivos inalámbricos pero no gastar mucho, como ya hice con los periféricos del ordenador principal, que usa un teclado Logitech MX Keys y un ratón Logitech MX Master 3S. No quería gastar otros 200 euros en dos accesorios que no iba a usar tanto.

Pero tras dos semanas caí en la cuenta de que no tenía que comprar otros aparatos. Estos dos dispositivos de Logitech, que no eran baratos, incluían una función que permitía con solo tocar un botón poder controlar diferentes ordenadores. El teclado dispone de tres botones junto al pad direccional que nos hacen saltar entre ordenadores y el ratón tiene los mismos tres botones, pero en la parte inferior.

Dos ordenadores y un teclado y ratón Álvarez del Vayo El Androide Libre

De esta manera he podido configurar dos receptores USB-A, uno en cada ordenador, haciendo que un único teclado y ratón pueda servir para controlar los dos ordenadores. Da la casualidad de que ambos ordenadores son de Apple, pero no es eso algo importante ya que también son compatibles los Logitech con ordenadores Windows.

Ahora simplemente tengo que pulsar dos botones para dejar de usar un ordenador y usar el otro y me he dado cuenta de que esta es la mejor opción para aquellos que, por los motivos que sea, usan dos ordenadores de forma simultánea. Quizás es algo más caro que comprar dos teclados y dos ratones baratos, pero no hay que perder de vista las prestaciones que ofrecen estos dos accesorios.

Teclas de cambio de ordenador en Logitech MX Keys Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, como son compatibles con el protocolo bluetooth, puedo configurar el tercer dispositivo en el teclado y el ratón para controlar el móvil o la tablet, en el caso de que eso me resultara útil. Por el momento no es el caso, pero en móviles plegables o tablets, por ejemplo, no es algo a descartar, dada la enorme pantalla que tienen.