Adiós a la pantalla rota del móvil: todo en lo que deberías fijarte antes de comprar y ponerle un protector

La pantalla es uno de los elementos de mayor importancia en un smartphone, puesto que al fin y al cabo es el método que se utiliza para interactuar con el dispositivo, y también el lugar en el que se visualiza prácticamente toda la información que se obtiene a través de él.

Hay muchas ocasiones en las que este elemento puede ser susceptible de golpes y desperfectos que lleven a su rotura, y lo cierto es que es una parte indispensable para que el dispositivo funcione y se pueda usar, por lo que si se rompe no queda más remedio que repararlo o comprar otro móvil.

Esto hace que sea un elemento que merece la pena proteger si se es una persona propensa al tener este tipo de accidentes con el dispositivo. Para ello, se puede apostar por dos vías de acción ligeramente diferentes.

Por una parte, es posible comprar una funda tipo libro. Estas cuentan con una tapa que protege la batalla frente a daños externos, aunque esto solo ocurre cuando el dispositivo está cerrado, puesto que si se cae cuando esté abierto lo más seguro es que caiga con la pantalla hacia el suelo igualmente. Hay algunas que tienen una tapa magnética, pero otras no cuentan con cierre.

Es por eso que mucha gente apuesta por utilizar un cristal templado en su dispositivo. Se trata de un protector de pantalla rígido que ofrece un cristal que ofrece una barrera protectora si el dispositivo impacta contra el suelo. Es una opción muy utilizada, y además existen varias opciones que el usuario puede utilizar en función de sus necesidades.

Protector de gel

Este tipo de protectores no son cristales como tal, sino que se trata de una lámina de gel que se puede recortar para adaptarse a la forma de prácticamente cualquier dispositivo. Su principal punto positivo es su buena sensibilidad, ya que no reducen la sensibilidad táctil y permiten obtener una experiencia muy buena a la hora de manejar el dispositivo.

Por otra parte, es cierto que con dan con algunas desventajas respecto a los cristales templados convencionales. En primer lugar, su grado de protección, ya que estos no absorberían los golpes de la misma manera que el cristal, y hay impactos que podrían acabar dañando el panel.

En lo referente a los habituales rayones en la pantalla, sí que suelen tener también un mejor rendimiento que estos cristales, puesto que es más difícil dejar marcas duraderas, y hay algunos hechos de resina que son capaces incluso de hacer que se noten menos estos desperfectos.

Protector de privacidad

Este tipo de cristales templados son de lo más interesante, ya que resultan ideales para librarse de aquellas personas curiosas que miran la pantalla de dispositivos ajenos mientras otras personas los están utilizando. Es decir, es ideal para evitar cotillas.

Estos cristales templados cuentan con pequeños prismas que hacen que si se mira el dispositivo de frente se pueda ver correctamente, pero que dificulta la visión si se mira desde un ángulo de visión muy cerrado. De hecho, si se está muy escorado, la pantalla se verá de color totalmente negro.

Esto hará que si hay alguien sentado a nuestro lado, por ejemplo, esta persona no puede haber el móvil si no lo estamos girando un poco hacia ella. Es una alternativa muy buena si se está buscando proteger la privacidad del dispositivo cuando se utiliza al lado de otras personas.

Protector con acabado mate

Este otro tipo de protector es bastante interesante para algunos usuarios. Su parte diferencial es que cuenta con una frontal que tiene un tacto mate, lo cual hace que el dedo deslice mejor y que sea más fácil moverse de un sitio a otro en la pantalla sin ningún esfuerzo.

Pasar el dedo por la pantalla será una acción suave y que siempre ofrezca la misma sensación, aunque el dispositivo esté un poco sucio. Otro de sus puntos positivos es que este tipo de protectores de pantalla retiene muy poca suciedad, por lo que será complicado mancharlo con las marcas de las huellas dactilares, algo que hará que se suela ver bastante limpio.

Sin embargo, no todos son puntos positivos, ya que a cambio de tener este acabado es cierto que el dispositivo no se ve tan nítido como sucede con el resto de protectores. Esto provoca un sutil efecto de neblina que si bien no molesta a la hora de ver películas o series, hay personas a las que no le puede gustar. Aun así, es uno de los protectores más recomendados por la gran comodidad que ofrece.