Adiós fotos oscuras y movidas: el curioso invento que necesitas para que todas tus fotos salgan bien iluminadas

La fotografía con el móvil se ha convertido en una tarea para la que estos dispositivos cada vez están mejor preparados en España. De hecho, hay móviles, en especial los de gama alta, que ponen un gran empeño en hacer que el apartado fotográfico ofrezca resultados lo más profesionales que sea posible, como el recién lanzado Samsung Galaxy S25 Ultra.

Hay muchas ocasiones en las que su rendimiento no puede igualar al de una cámara de fotos, y es algo totalmente normal. Sin embargo, es posible utilizar algunos accesorios que pueden hacer que el smartphone tome fotografías mejores en algunas condiciones.

Por ejemplo, existen fundas impermeables que permiten introducir el móvil debajo del agua para tomar fotografías y vídeos con él. También hay otros accesorios que sirven como una suerte de exoesqueleto para poder acoplar al móvil un micrófono y agarrarlo mejor. De la misma forma, también existen un buen número de dispositivos para mejorar la iluminación de las fotografías.

Todos los smartphones cuentan con su propio sistema de iluminación flash para poder iluminar los escenarios de las fotografías en aquellas ocasiones en las que hay poca luz ambiental. Hay algunos, como los móviles de vivo, que cuentan con un sistema algo más profesional para este tipo de situaciones. Sin embargo, hay ocasiones en las que es necesario un extra de luz para que la fotografía salga correctamente.

Para esas ocasiones, lo más recomendable puede ser comprar un sistema de iluminación compatible con el smartphone. Existen un gran número de dispositivos capaces de cumplir esta función, uno de ellos es la luz portátil de Toneof, que está disponible en Amazon por 22 euros. Este panel cuenta con sesenta puntos de iluminación gracias a los cuales se pueden conseguir tres modos de luz distintos con posibilidad de ajustar el brillo hasta en 10 niveles en cada uno.

Se trata de un dispositivo que no solo ofrece un tipo de iluminación, por lo que es ideal para ir probando varios modos en cada escena según sea necesario. Se puede utilizar junto con el móvil gracias al adaptador con el que llega el dispositivo, aunque también hay que tener en cuenta que cuenta con un orificio en su parte inferior gracias al cual es posible dejarlo sobre un trípode.

Esto le da grandes posibilidades, ya que se puede utilizar tanto con el móvil como con una cámara profesional o incluso si simplemente se necesita luz en un sitio en el que no la hay, aunque no se vaya a tomar ninguna foto. Su batería tiene una capacidad de 2.000 mAh, y se carga utilizando un USB Tipo C.