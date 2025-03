Google apaga por sorpresa miles de Chromecast y los deja inútiles: Xiaomi tiene la mejor alternativa para tu televisor

Google tiene fama de crear y destruir productos, físicos y de software, sin ningún tipo de miramiento. Es algo que la empresa hace desde sus inicios pero que llama la atención cuando se trata de productos de gran renombre, como Google Reader o ahora Google Chromecast. En España este accesorio era una de las compras más recomendadas, por su precio y su utilidad.

Y su retirada de venta ha coincidido con un error que ha bloqueado el uso de muchos modelos. No son pocos los usuarios que creen que Google está empezando a capar sus Chromecast para que los usuarios tengan que comprar otros nuevos, aunque la empresa dice que es algo que corregirá con una actualización.

Podía convertir cualquier televisor con un puerto HDMI en una Smart TV con un sistema operativo potente, versátil y muy polivalente. Y lo hacía por poco dinero, aunque poco a poco los nuevos modelos fueron subiendo de precio, algo que se ha terminado de plasmar con el lanzamiento del Google TV Streamer, que deja de lado la nomenclatura Chromecast.

Chema Flores El Androide Libre [Adiós al Chromecast: he probado lo último de Google para ver series y controlar la casa desde el televisor]

Es curioso que Google haya decidido acabar con una de las marcas más populares de su ecosistema, pero también lo hizo con Nexus y, en el apartado de software, con Google Duo, su app de videollamadas. Pero el mayor problema no es el cambio de nombre, sino el precio. El Google TV Streamer sólo está disponible en una configuración, con 4 GB de RAM y 32 GB de memoria interna.

Estas cifras lo colocan como uno de los set top boxes más potentes del mercado, al menos del mercado masivo. La fluidez que se alcanza con sus prestaciones técnicas es envidiable y abre la puerta al uso de la inteligencia artificial, algo que Google está potenciando y que puede que sea el motivo de haber descatalogado el Chromecast con Google TV.

Google TV Streamer El Androide Libre

Como decíamos, el problema es que el precio de este accesorio es de 119 euros, cuatro veces más de lo que costaba el Chromecast original y más del doble de lo que cuestan dispositivos similares de otras marcas. Sí, es cierto que no contarán con IA, pero la realidad es que eso es algo que no preocupa demasiado a la mayoría de usuarios.

Uno de los rivales más potentes es Amazon, que con esta decisión de Google se posiciona como una de las empresas con mejores dispositivos para televisores de bajo precio. Sus Amazon Fire TV están a la venta desde 30 euros cuando están en oferta, un precio que divide por cuatro a la propuesta de Google. Y hay dispositivos que rivalizan en potencia y funciones con lo nuevo de Google. No obstante, la mejor alternativa es otra.

Xiaomi TV Stick 4K El Androdie Libre

Xiaomi ha puesto a la venta en España numerosos productos, y entre ellos hay varios que sirven para lo mismo que sirven los Chromecast de Google: hacer de cualquier televisor un dispositivo inteligente. La cuestión es que los precios son más bajos, pero mantienen el mismo sistema operativo que el de Google, algo de lo que no pueden presumir los modelos de Amazon.

En concreto la filial española de Xiaomi tiene a la venta en nuestro país ahora mismo dos productos, un stick con forma de barra que se conecta directamente a la tele, y un Set Top Box que se situa en la misma mesa del televisor pero conectado por un cable. Son los Xiaomi Smart TV Stick 4K y Xiaomi TV Box S 2nd Gen. Antes había otro pero ya están descatalogados y, aunque se pueden encontrar en tiendas de terceros, no son tan recomendables en 2025.

Xiaomi TV Box S 2nd Gen El Androdie Libre

El Xiaomi Smart TV Stick 4K es su propuesta más económica, con un precio de 49,99 euros y está basado en Android TV 11. Dispone de resolución 4K y con un mando con múltiples botones de accceso para las principales plataformas de streaming. Tiene 2 GB de memoria RAM y 8 GB de memoria interna, lo que no lo hace el más apropiado para juegos, pero es capaz de mover las típicas apps de streaming sin problema. Por supuesto, cuenta con el asistente de Google.

Por su parte, el Xiaomi TV Box S 2nd Gen es más potente y caro, costando 69,99 euros. Aún así es la mitad casi de lo que cuesta el modelo de Google. La memoria es la misma que la del modelo anterior, siendo esto una de las pocas limitaciones que tiene, pero cuenta con un procesador más potente y con Google TV en vez de Android TV. Por supuesto, se trata de un producto con un factor de forma diferente, que ocupa más espacio, aunque al tener una estética tan sobria y elegante no molesta.

También tiene una mejor conectividad WiFi, lo que podría ser relevante si no se va a usar al lado del router, por ejemplo en un dormitorio o en la cocina. Y más puertos. Por contra, no puede ser alimentado por un puerto USB como sí sucede en el Stick 4K. Este dispositivo en concreto, pese al mayor precio que su alternativa, puede ser una buena opción al Google TV Streamer, porque vale casi la mitad y las ventajas del producto de Google, que las hay, no son relevantes para la inmensa mayoría de usuarios que simplemente quieren ver series y películas en su televisor, quizás usar algún juego sencillo y poco más. Eso sí, la respuesta a la crisis de los Chromecast diciendo 10 horas tarde que no se debían restaurar los dispositivos hace que muchos no se planteen repetir con la marca.

Hay otras opciones de otros fabricantes, pero entre los principales constructores de dispositivos Android, Xiaomi es la única marca que parece querer plantar cara a Google en este sector de los accesorios para televisores. Esto potencia su propio ecosistema pudiendo controlar múltiples aparatos desde el televisor con Xiaomi Home, su app domótica.