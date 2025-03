MouthX, el invento español para controlar móviles, ordenador y tablets usando la lengua, mandíbula y cabeza

El uso de móviles en la actualidad se ha popularizado tanto que a duras penas nos imaginamos realizando alguna acción sin intervención de uno de estos aparatos. Y si es así es porque estamos usando otro similar, como un televisor inteligente o un ordenador. Y esto no es algo que solo pase en España, sino en la inmensa mayoría de países del mundo.

No obstante, no somos conscientes de que esa interacción no es posible para personas que tienen algún tipo de problema que limita el uso de sus extremidades superiores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 100 millones de personas en el mundo tienen este problema.

Trabajando sobre esta premisa, la empresa española Aurax ha desarrollado MouthX, un controlador bucal inalámbrico diseñado para la interacción con dispositivos digitales mediante el movimiento. Pero, al contrario que otros aparatos, no son los movimientos de las manos lo que controla, sino los de la lengua, la cabeza y la mandíbula.

Este aparato ha sido presentado en el Mobile World Congress y estará disponible para su venta en su web en las próximas semanas. El proceso de compra pasará por un proceso previo de personalización ya que cada uno de los dispositivos se creará expresamente para su usuario, escaneando la morfología de la boca y la dentadura, haciendo que su uso no sea incómodo.

Esto solventa uno de los problemas potenciales: impedir el habla. MouthX permite que el usuario hable mientras lo lleva puesto, siendo algo mucho más cómodo ya que no tendrá que estar poniéndoselo y quitándoselo. Será posible ajustar la sensibilidad, asignar gestos específicos o crear perfiles personalizados.

MouthX Aurax El Androide Libre

No obstante, MouthX es capaz de calibrarse automáticamente usando inteligencia artificial para adaptarse a cada usuario, en función de los patrones de uso de cada usuario. Para ello se usan sensores de alta precisión y algoritmos de procesamiento en tiempo real, proporcionando un nivel de control muy avanzado.

Su batería ofrece una autonomía de 8 horas, y la carga rápida hace que tengamos el 50% disponible en solo media hora. Usando el estuche de carga, como el de unos auriculares o gafas inteligentes, podemos tener hasta 24 horas totales de uso sin necesitar un enchufe. Es compatible con dispositivos que tengan Bluetooth, integrándose este aparato como un dispositivo de control.

Equipo creador de MouthX Aurax El Androide Libre

Este proyecto, pensado para facilitar la vida de personas con limitaciones de movimiento, será analizado por el Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona mediante un estudio piloto para analizar su facilidad de uso y su seguridad. Además, la propia Aurax está buscando usuarios que quieran probar de forma gratuita MouthX para seguir evolucionando y optimizando el producto.